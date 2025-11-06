باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع نظامی افغان و شاهدان عینی به خبرگزاری «فرانس پرس» گزارش دادند که همزمان با روز ازسرگیری مذاکرات دوجانبه با هدف تثبیت آتشبس میان دو کشور «گلولههایی از خاک پاکستان بهسوی اراضی افغانستان شلیک شده است».
شاهدان عینی به این خبرگزاری فرانسوی گفتند که «تیراندازی بین ده تا پانزده دقیقه ادامه داشته است».
منبع نظامی افغانستانی نیز اعلام کرد که پاکستان «از سلاحهای سبک و سنگین استفاده کرده و مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده است». او افزود: «ما تا این لحظه پاسخی ندادهایم و دلیل آن احترام به مذاکراتی که در استانبول در جریان است، بود.»
روابط بین این دو کشور که زمانی متحد بودند و مرزی ۲۶۰۰ کیلومتری (۱۶۰۰ مایلی) را به اشتراک میگذارند، در سالهای اخیر رو به وخامت گذاشته است.
اسلامآباد متهم میکند که کابل از گروههای شبهنظامی که حملات مرزی ترتیب میدهند — به ویژه تحریک طالبان پاکستان (TTP) — حمایت میکند و ادعا دارد این گروه از قلمرو افغانستان به عنوان پایگاه استفاده میکند. دولت طالبان به طور پیوسته این اتهامات را رد کرده است.
