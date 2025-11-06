منابع نظامی افغان اعلام کردند با ازسرگیری مذاکرات آتش‌بس میان کابل و اسلام‌آباد ارتش پاکستان مناطق مرزی افغانستان را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع نظامی افغان و شاهدان عینی به خبرگزاری «فرانس پرس» گزارش دادند که هم‌زمان با روز ازسرگیری مذاکرات دوجانبه با هدف تثبیت آتش‌بس میان دو کشور «گلوله‌هایی از خاک پاکستان به‌سوی اراضی افغانستان شلیک شده است».

شاهدان عینی به این خبرگزاری فرانسوی گفتند که «تیراندازی بین ده تا پانزده دقیقه ادامه داشته است».

منبع نظامی افغانستانی نیز اعلام کرد که پاکستان «از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده و مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده است». او افزود: «ما تا این لحظه پاسخی نداده‌ایم و دلیل آن احترام به مذاکراتی که در استانبول در جریان است، بود.»

روابط بین این دو کشور که زمانی متحد بودند و مرزی ۲۶۰۰ کیلومتری (۱۶۰۰ مایلی) را به اشتراک می‌گذارند، در سال‌های اخیر رو به وخامت گذاشته است.

اسلام‌آباد متهم می‌کند که کابل از گروه‌های شبه‌نظامی که حملات مرزی ترتیب می‌دهند — به ویژه تحریک طالبان پاکستان (TTP) — حمایت می‌کند و ادعا دارد این گروه از قلمرو افغانستان به عنوان پایگاه استفاده می‌کند. دولت طالبان به طور پیوسته این اتهامات را رد کرده است.

مبنع: النشره

Iran (Islamic Republic of)
سعید
۰۵:۵۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
دم پاکی ها گرم. دل شیر دارن، خوب این جماعت افغان رو شناختن!!!! کاش چند تا مسئول پاکی تو ایران داشتیم، تمام این مهاجمان رو بیرون میریختن.... مملکت شده اوغانستان... تو اتوبوس مترو می‌شینی دیگه ابرانی نمیبینی!!!! جنگ ۱۲ روزه هم نشون داد که چقدر نمک نشناس و خائن و تشنه به خون ایرانی هستن. گزارشگر فوتبالشونم میگفت داشتیم ایرانیا رو دفن میکردیم، داور نذاشت!!!! اگر دولت عرضه کار رو نداره، بسپاره دست خود مردم، ببینن چجوری تارومارشون میکنیم
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۲ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
خداوند لعنت کند پاکستان را بیخودی قضاوت نکنید همین طالبان پاکستان وطالبان افغانستان را خود دولت فاسد پاکستان به وجود آورده که حالا افتادند بجان هم
۹
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
شهباز میخواهد ترامپ تعداد صلحهارا بیشتر بکند چند روز آینده ترامپ دستور خواهد دیگر بس است درگیری خانه خواهد شد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
پدر دروغ بسوزد که تمام مشکلات جهان از این رذیله اخلاقی سرچشمه می گیرد اگر این دروغ نبود همین دنیا بهشت می شد نه ظلمی می شد نه تجاوزی نه حرام خوری و دزدی و چپاول مال دیگران
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۲۱:۵۳ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
پاکستان هم زورش به هند نمی رسه عقدشو سر افغان در میاره.افغانستان هم که شده روزگارش جنگ و بلا.
۷
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
آب که بالا میاد قورباغه هم ابو عطا میخونه چه پاکستان چه شماها زور تون رو بزنید ببینم به کجا میرسید
۳
۲
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۲۱:۰۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
افغانستان به سه قسمت ایران و پاکستان و تاجیکستان تقسیم بشه
قسمت تاجیک و هزار و دست تاجیکستان
قسمت پشتون دست پاکستان
قیمت هزار و آبی دست ایران
جنگ تموم میشه
۳
۸
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
اینجا یک عده افعانیدارند اخبار ونظرات را دنبال میکنند که منفی بدهند وگرنه هیچ ایرانی اصیل پشیزی برای قوم پشتنون ارزش قائل نیست
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
دم پاکستان گرم.
۲۲
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
به زودی هم به پاکستان هم طرفداران پاکستان درسی عظیم خواهیم داد که تاریخ فراموش نکند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
رحم کردن به افغانئ جماعت یعنی خیانت در حق بشریت چون ملتی بی رحم بی فرهنگ هستند هرچقدر ازاین مردم بکشند کم است مخصوصا از پشتونها یش
۳۰
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
یکی هم از مادر عروس بشنوید
United States of America
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
پاکستانیام دست کمی از افغانیا ندارن نمونه اش هم ریگی
