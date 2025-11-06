باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «واشنگتن پست» گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از خلع سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند، اما معتقد است که آزمایش‌های هسته‌ای برای تضمین امنیت این کشور ضروری است.

این روزنامه به نقل از یک مقام نوشت: «ترامپ از خلع سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند، اما معتقد است که این اقدام در قالب آزمایش‌های هسته‌ای مناسب است تا بازدارندگی هسته‌ای مؤثر حفظ شود و امنیت ملی آمریکا تضمین گردد.»

روز چهارشنبه، آمریکا آزمایش پرتاب موشک قاره‌پیما «مینوتمن-۳» را انجام داد. ترامپ اعلام کرد که دستور داده است آزمایش‌های هسته‌ای «به‌طور برابر» با سایر کشور‌هایی که - به ادعای او - برنامه‌های مشابه دارند، انجام شود.

واشنگتن پست افزود که دستور مبهم ترامپ برای ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای باعث شد روسیه اعلام کند که امکان انجام چنین آزمایش‌هایی را بررسی خواهد کرد و این اقدام را نگران‌کننده خواند، زیرا یادآور رقابت تسلیحاتی دوران جنگ سرد میان دو قدرت بزرگ است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز چهارشنبه از ارائه پیشنهاد‌هایی درباره نحوه امکان انجام آزمایش‌های مجدد تسلیحات کشورش، که برای اولین بار طی ۳۵ سال صورت می‌گیرد، خبر داد؛ هرچند او به‌طور مستقیم دستوری برای آغاز آماده‌سازی‌ها صادر نکرده است.

این تشدید تنش‌ها یک هفته قبل آغاز شد، زمانی که ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که ایالات متحده «فوراً» و «به‌طور برابر» با روسیه و چین عمل خواهد کرد و مدعی شد این دو کشور چنین آزمایش‌هایی را به‌صورت مخفیانه انجام می‌دهند.

