ترامپ، ضمن حمایت از خلع سلاح هسته‌ای، آزمایش موشک‌های هسته‌ای را برای تضمین امنیت ملی ضروری دانسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «واشنگتن پست» گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از خلع سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند، اما معتقد است که آزمایش‌های هسته‌ای برای تضمین امنیت این کشور ضروری است.

این روزنامه به نقل از یک مقام نوشت: «ترامپ از خلع سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند، اما معتقد است که این اقدام در قالب آزمایش‌های هسته‌ای مناسب است تا بازدارندگی هسته‌ای مؤثر حفظ شود و امنیت ملی آمریکا تضمین گردد.»

روز چهارشنبه، آمریکا آزمایش پرتاب موشک قاره‌پیما «مینوتمن-۳» را انجام داد. ترامپ اعلام کرد که دستور داده است آزمایش‌های هسته‌ای «به‌طور برابر» با سایر کشور‌هایی که - به ادعای او - برنامه‌های مشابه دارند، انجام شود.

واشنگتن پست افزود که دستور مبهم ترامپ برای ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای باعث شد روسیه اعلام کند که امکان انجام چنین آزمایش‌هایی را بررسی خواهد کرد و این اقدام را نگران‌کننده خواند، زیرا یادآور رقابت تسلیحاتی دوران جنگ سرد میان دو قدرت بزرگ است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز چهارشنبه از ارائه پیشنهاد‌هایی درباره نحوه امکان انجام آزمایش‌های مجدد تسلیحات کشورش، که برای اولین بار طی ۳۵ سال صورت می‌گیرد، خبر داد؛ هرچند او به‌طور مستقیم دستوری برای آغاز آماده‌سازی‌ها صادر نکرده است.

این تشدید تنش‌ها یک هفته قبل آغاز شد، زمانی که ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که ایالات متحده «فوراً» و «به‌طور برابر» با روسیه و چین عمل خواهد کرد و مدعی شد این دو کشور چنین آزمایش‌هایی را به‌صورت مخفیانه انجام می‌دهند.

منبع: آر تی

برچسب ها: بمب اتم ، سلاح هسته ای
خبرهای مرتبط
چین به ترامپ: به تعهدات هسته‌ای پایبند باشید
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
آمریکا یک موشک بالستیک قاره‌پیما آزمایش کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
باید قوی بود تا زیست.
با قلدری سلاح هسته ای دارد و به دیگران هم می‌دهد!!!
با قلدری حق انرژی صلح آمیز را از دیگران سلب می‌کند!!!
باید قوی بود تا زیست.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
کثافت تر و عوضی تر و دورو و شیادتر از این کشورِ آمریکا نداریم

در عین اینکه معتقدند که سلاح هسته ای خوب نیست و باید کل کشورها خلع سلاح بشند همزمان معتقدند که سلاح هسته ای خوبِ اونم فقط برای آمریکا
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
آمریکا برده انگلیس است.
روباه مکار و پیر استعمار و استثمار !!!
باید سر اژدها را زد.
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن تحت مدیریت طالبان
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
سرکنسول ایران در هرات با والی طالبان دیدار کرد
تأکید بر راهبری فرهنگی و انسجام اجتماعی در مدیریت مهاجرت
فرستاده ترامپ فردا با نتانیاهو دیدار می‌کند
احتمال منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا به خاطر تعطیلی طولانی مدت دولت
رژیم صهیونیستی: سربازان ترکیه بخشی از نیروی حافظ صلح غزه نخواهند بود
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ رسید
آخرین اخبار
سرکنسول ایران در هرات با والی طالبان دیدار کرد
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن تحت مدیریت طالبان
تأکید بر راهبری فرهنگی و انسجام اجتماعی در مدیریت مهاجرت
احتمال منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا به خاطر تعطیلی طولانی مدت دولت
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
فرستاده ترامپ فردا با نتانیاهو دیدار می‌کند
صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ رسید
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
رژیم صهیونیستی: سربازان ترکیه بخشی از نیروی حافظ صلح غزه نخواهند بود
شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی برای سومین روز لغو گسترده پرواز‌ها آماده می‌شوند
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط