باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ساعدپناه ؛مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در دیدار و نشست هماهنگی با مسعود خانی، مدیرکل تلفیق و اطلاعات مالی توانیر، صنعت برق را از ارکان حیاتی زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی کشور دانست و اظهار داشت: یکی از چالشهای مهم در این حوزه، حفظ حقوق بیتالمال و جلوگیری از تخلفات مربوط به لوازم اندازهگیری است.
وی با تأکید بر اهمیت عملکرد نیروهای تشخیص و نظارت افزود: مأموران این بخش در استان هرمزگان با آگاهی از مسئولیتهای سنگینی که بر عهده دارند، نقش مهمی در شفافیت، سلامت و پایداری شبکه برق ایفا میکنند.
ساعدپناه سلامت لوازم اندازهگیری را از اولویتهای شرکت دانست و گفت: این تجهیزات ابزار ثبت و محاسبه مصرف انرژی مشترکین هستند و هرگونه دستکاری در آنها، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، به زیان اقتصاد ملی منجر میشود. به همین دلیل، نظارت مستمر بر عملکرد این ابزارها در دستور کار شرکت قرار دارد.
وی ارائه گزارشهای دقیق و بهموقع از وضعیت لوازم اندازهگیری را از وظایف کلیدی مأموران تشخیص عنوان کرد و افزود: این گزارشها با شناسایی موارد مشکوک و تخلفات احتمالی، به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی کمک میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان همچنین از رصد و پایش مداوم لوازم اندازهگیری خبر داد و گفت: مأموران تشخیص بهطور مستمر وضعیت این تجهیزات را بررسی و هرگونه رفتار غیرعادی را شناسایی میکنند.
به گفته وی، با توجه به رشد فناوری، استفاده از ابزارهای نوین برای شناسایی تخلفات در دستور کار شرکت قرار گرفته است.
ساعدپناه وصول مطالبات را نیز از دیگر محورهای مهم فعالیت شرکت برشمرد و اظهار داشت: وصول بهموقع مطالبات، از بروز مشکلات مالی و اختلال در ارائه خدمات برقرسانی جلوگیری میکند؛ ازاینرو مأموران تشخیص در کنار نظارت بر لوازم اندازهگیری، به موضوع وصول مطالبات نیز توجه ویژه دارند.
وی در پایان با اشاره به برنامههای آموزشی گفت: برای ارتقای کیفیت نظارت و تشخیص تخلفات، آموزشهای تخصصی و دورههای مستمر برای مأموران این بخش برگزار میشود تا سطح دانش فنی و دقت آنان افزایش یابد.
در ادامهی این نشست، مسعود خانی مدیرکل تلفیق و اطلاعات مالی توانیر نیز با قدردانی از عملکرد برق هرمزگان در صیانت از حقوق بیتالمال گفت: تحقق سلامت مالی و جلوگیری از تخلفات در صنعت برق نیازمند همکاری تمامی ذینفعان از جمله مأموران تشخیص، مدیران و مشترکین است. وی تأکید کرد که با نظارت مؤثر و اتخاذ تدابیر مناسب میتوان به سیستمی عادلانه و پایدار در این حوزه دست یافت.
منبع:شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان