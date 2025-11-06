نخستین حکم خادمی یک سازمان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با امضای آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر و بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به این نهاد اعطا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نخستین حکم خادمی یک سازمان در بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها امروز از سوی آیت الله سید محمد سعیدی تولیت حرم مطهر بانوی کرامت به دانشگاه آزاد اسلامی اعطا شد.

در این حکم قید شده است که «در چارچوب رهنمود‌ها و وظایف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مقام والای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهید دکتر محمد مهدی طهرانچی و سایر شهدای گرانقدر عرصه علم، عمل و اقتدار در دانشگاه آزاد اسلامی به موجب این ابلاغ سازمان مرکزی و کلیه موسسات و واحد‌های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی در ایران و سایر کشور‌ها از جمله اعضای محترم هیات علمی، اساتید، کارکنان و دانشجویان برای مدت یک سال مفتخر به ارائه خدمت به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با محوریت وظایف محوله و مأموریت‎های ابلاغی خواهند بود».

طی این حکم «انجام اقدامات آموزشی، پژوهشی و فناورانه موثر و روزآمد در تبیین شأن و شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای عموم دینداران مسلمین و شیعیان جهان»، «زیارت پژوهی، تولید علم و انجام پژوهش‌های کاربردی حول محور بقاع متبرکه مذهبی به ویژه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم» و «راه اندازی شبکه فنی، فرهنگی و تبلیغی جهت اجرا و ترویج طرح ملی خدمتیاران فاطمی در ایران اسلامی» از مأموریت‌های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی در حرم مطهر بانوی کرامت خواهد بود.

گفتنی است این حکم که به امضای آیت الله سید محمد سعیدی تولیت حرم مطهر بانوی کرامت و بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رسید به مدت یک سال اعتبار دارد و پیگیری و هماهنگی انجام این مأموریت‌ها توسط قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر امور خیرین، هدایا و نذورات حرم مطهر بانوی کرامت انجام و خدمت‌رسانی این نهاد در سنوات آتی پس از کارشناسی مجدد قابل تمدید خواهد بود.

منبع:آستان مقدس کریمه اهل بیت(س)