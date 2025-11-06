استاندار قم با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در ترویج معارف قرآنی، بر ضرورت انسجام و هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و اجرایی برای برگزاری باشکوه مسابقات ملی قرآن کریم تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اکبر بهنام‌جو روز پنجشنبه در نشست هماهنگی مسابقات کشوری قرآن کریم که با حضور مدیران دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی استان در استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: قم با پیشینه درخشان در حوزه فعالیت‌های قرآنی و برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر دینی و فرهنگی، شایستگی میزبانی رویداد‌های ملی در این عرصه را دارد.

وی با بیان اینکه برگزاری مسابقات قرآن کریم فرصتی ارزشمند برای معرفی جایگاه فرهنگی و معنوی قم است، افزود: همه نهاد‌های فرهنگی، آموزشی و اجرایی استان باید با برنامه‌ریزی دقیق، تقسیم وظایف مشخص و همکاری همه‌جانبه، زمینه اجرای مطلوب این رویداد را فراهم کنند.

استاندار قم تاکید کرد: مسابقات قرآن کریم صرفاً یک برنامه فرهنگی نیست، بلکه جلوه‌ای از ایمان، وحدت و ارادت مردم قم به کلام وحی و ارزش‌های دینی است؛ از این رو مشارکت فعال مؤسسات مردمی، مراکز قرآنی و خیرین در اجرای آن ضروری است.

بهنام‌جو با اشاره به لزوم استمرار فعالیت‌های قرآنی پس از برگزاری مسابقات، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت این رویداد برای گسترش جریان قرآنی در مدارس، دانشگاه‌ها و محلات بهره گرفت تا قم همواره پرچمدار معارف الهی در کشور باقی بماند.

منبع:استانداری قم

