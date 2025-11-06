معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح سپاه گفت: برای اجرای پروژه ۱۲۰۰ تن میلگرد استفاده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ عباس حلوایی‌زاده در حاشیه بازدید شهردار کلانشهر قم از پروژه تقاطع غیرهمسطح سپاه، از پیشرفت ۳۰ درصدی فیزیکی پروژه خبر داد و اظهار داشت: این پروژه با برنامه‌ریزی انجام‌شده ۴۴۲ روز آینده به شهروندان تحویل داده خواهد شد.

وی میزان قرارداد این پروژه را ۲۵۲ میلیارد تومان با پیمانکاری سازمان توسعه و عمران شهرداری قم افزود: برآورد اولیه اجرای عملیات عمرانی با احتساب تعدیل‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است که این رقم بدون احتساب هزینه‌های تملک است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با تأکید بر اینکه مصرف میلگرد پروژه حدود ۱۲۰۰ تن برآورد شده است، گفت: در حال حاضر بتن‌ریزی دوسوم محور زیرگذر انجام‌شده است.

وی با اشاره به دستور شهردار برای نصب تابلوی روزشمار، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش همکاران، در زمان‌بندی مقرر پروژه را عملیاتی کنیم و تاکنون تمامی تأسیسات شامل جابه‌جایی خطوط فاضلاب ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی‌متری، آب شرب و آب شیرین، و برق‌های ۲۰ کیلوولت در محور جمهوری جابه‌جاشده و خط گاز نیز به محور کنارگذر منتقل شده است.

حلوایی‌زاده مهم‌ترین چالش‌های پروژه را جابه‌جایی معارضات تأسیساتی برشمرد و تأکید کرد: بحث جابه‌جایی پست برق ۲۰ کیلوولت خطوط هوایی اولویت اصلی ماست که با همت همکاران در منطقه، امیدواریم جانمایی و طراحی در اسرع وقت انجام شود و پس از انعقاد پیمان، جابه‌جایی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه هدف ما اجرای پروژه بدون ایجاد محدودیت‌های ترافیکی قابل‌توجه است تا هم روگذر و هم زیرگذر در زمان مقرر تکمیل شوند، به تملکات پیرامون پروژه اشاره کرد و گفت: با تحویل به‌موقع املاک در مسیر پروژه امیدواریم زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده پروژه به اتمام برسد.

منبع:شهرداری قم

برچسب ها: شهرداری قم ، تقاطع غیر همسطح
خبرهای مرتبط
بهبود شاخص‌های خدمات شهری قم بر اساس گزارش سامانه ۱۳۷
آخرین روند احداث پروژه زیرگذر بلوار شهید کبیری قم
هزینه ۳۰۰۰ میلیارد ریالی تملکات تقاطع غیرهمسطح فردوسی - صدوقی در قم
دو تقاطع غیرهمسطح جدید تا پایان سال در قم اجرایی می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نمایشگاه عکس حریم اشک در قم برپا شد
برگزاری نشست هم‌اندیشی شهرداران مراکز استان کشور به میزبانی قم
بهبود شاخص‌های خدمات شهری قم بر اساس گزارش سامانه ۱۳۷
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
کشف داروهای مکمل قاچاق از یک مغازه سوپرمارکت در قم
آخرین اخبار
نمایشگاه عکس حریم اشک در قم برپا شد
برگزاری نشست هم‌اندیشی شهرداران مراکز استان کشور به میزبانی قم
بهبود شاخص‌های خدمات شهری قم بر اساس گزارش سامانه ۱۳۷
کشف داروهای مکمل قاچاق از یک مغازه سوپرمارکت در قم
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود