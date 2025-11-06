معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح سپاه گفت: برای اجرای پروژه ۱۲۰۰ تن میلگرد استفاده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ عباس حلوایی‌زاده در حاشیه بازدید شهردار کلانشهر قم از پروژه تقاطع غیرهمسطح سپاه، از پیشرفت ۳۰ درصدی فیزیکی پروژه خبر داد و اظهار داشت: این پروژه با برنامه‌ریزی انجام‌شده ۴۴۲ روز آینده به شهروندان تحویل داده خواهد شد.

وی میزان قرارداد این پروژه را ۲۵۲ میلیارد تومان با پیمانکاری سازمان توسعه و عمران شهرداری قم افزود: برآورد اولیه اجرای عملیات عمرانی با احتساب تعدیل‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است که این رقم بدون احتساب هزینه‌های تملک است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با تأکید بر اینکه مصرف میلگرد پروژه حدود ۱۲۰۰ تن برآورد شده است، گفت: در حال حاضر بتن‌ریزی دوسوم محور زیرگذر انجام‌شده است.

وی با اشاره به دستور شهردار برای نصب تابلوی روزشمار، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش همکاران، در زمان‌بندی مقرر پروژه را عملیاتی کنیم و تاکنون تمامی تأسیسات شامل جابه‌جایی خطوط فاضلاب ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی‌متری، آب شرب و آب شیرین، و برق‌های ۲۰ کیلوولت در محور جمهوری جابه‌جاشده و خط گاز نیز به محور کنارگذر منتقل شده است.

حلوایی‌زاده مهم‌ترین چالش‌های پروژه را جابه‌جایی معارضات تأسیساتی برشمرد و تأکید کرد: بحث جابه‌جایی پست برق ۲۰ کیلوولت خطوط هوایی اولویت اصلی ماست که با همت همکاران در منطقه، امیدواریم جانمایی و طراحی در اسرع وقت انجام شود و پس از انعقاد پیمان، جابه‌جایی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه هدف ما اجرای پروژه بدون ایجاد محدودیت‌های ترافیکی قابل‌توجه است تا هم روگذر و هم زیرگذر در زمان مقرر تکمیل شوند، به تملکات پیرامون پروژه اشاره کرد و گفت: با تحویل به‌موقع املاک در مسیر پروژه امیدواریم زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده پروژه به اتمام برسد.

منبع:شهرداری قم