فرماندار الیگودرز گفت: زلزله ای با بزرگی ۳/۲ ریشتر در ساعت الیگودرز رخ داد و تمام دستگاه های اجرایی در حال آماده باش هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداوی فرماندار الیگودرز با اشاره به گزارش اولیه زمین‌لرزه امروز در این شهرستان اظهار داشت: بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری، زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۳/۲ ریشتر در ساعت ۱۴:۳۶:۴۳ و در موقعیت جغرافیایی با طول ۴۹٫۹۲ درجه شرقی و عرض ۳۳٫۴۸ درجه شمالی و در عمق ۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی از این حادثه گزارش نشده و وضعیت شهرستان تحت کنترل است.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان تصریح کرد: نیرو‌های امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارند و وضعیت منطقه به‌صورت مستمر در حال پایش است.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، آمادگی لازم را داشته باشند و اخبار مرتبط را صرفاً از طریق منابع رسمی پیگیری کنند.

منبع: فرمانداری الیگودرز

برچسب ها: زلزله ، لرستان
