باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی فارس در مراسم یادواره ۱۴۶۳ شهید یگان ویژه فراجا و ۶۰ شهید یگان ویژه استان با تأکید بر اینکه افتخار میکنیم، سرباز امام خامنهای (مدظلهالعالی) هستیم، گفت: ما گوش به فرمان ولی فقیه هستیم و بدان عمل میکنیم.
سردار عزیزالله ملکی به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و منویات رهبر معظم انقلاب برای تقدیر از زحمات کارکنان انتظامی جمهوری اسلامی در راستای برقراری نظم و امنیت را یادآور شد.
او در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون تقریباً هر روز یک شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردهایم، این مسئله را نشان از مأموریتهای سنگین مجموعه نیروی انتظامی دانست.
ملکی با اشاره به اقدامات انجام شده در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان تأکید کرد که مأموران انتظامی در مقابله با اشرار و قاچاقچیان، اراذل و اوباش و سارقان مسلح خوش درخشیدهاند.
فرمانده یگان ویژه استان فارس نیز در این مراسم بیان کرد: باید قدر کارکنان فراجا را دانست؛ چرا که در همین جنگ ۱۲ روزه شاهد رشادتهای این عزیزان بودیم.
سردار بهمن علیپور افزود: در جنگ ۱۲ روزه، این کارکنان جان بر کف زمانی که از منزل خارج و به ماموریت اعزام میشدند خانوادههای آنان احتمال شهادت میدادند و هر لحظه استرس داشتند.
او با اشاره به اینکه همین همراهی و همگامی مردم با پلیس باعث شده تا امروز کشوری امن داشته باشیم، تصریح کرد: ما ادامه دهنده راه شهدا و قدردان زحمات خانواده این عزیزان هستیم.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین ابوالفضل رضوی اردکانی، امام جمعه موقت شیراز در خصوص ارزشهای خون شهدای فراجا و همچنین وظایف ما در مقابل شهدا به بیان نکاتی پرداخت.
پایانبخش این مراسم تجلیل از خانوادههای شهدای یگان ویژه فراجا بود.
منبع: پلیس فارس