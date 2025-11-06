باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال زنان ایران امروز (پنجشنبه ۱۵ آبان) در چارچوب مرحله مقدماتی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی به مصاف ترکیه رفت.
شاگردان لی دو هی در این دیدار سه بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۳ مغلوب حریف شدند.
ملی پوشان والیبال زنان ایران قبل از شروع این دیدار با حمل تصویر زندهیاد صابر کاظمی و مچبند مشکی یاد و خاطراه این بازیکن سابق تیم ملی را گرامی داشتند.
مسابقات والیبال زنان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی پیگیری میشود و تیم ایران در نخستین مسابقه خود مغلوب جمهوری آذربایجان شد.
تیم ملی والیبال زنان ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه روز سه شنبه ۲۰ آبان در سومین مسابقه خود به مصاف افغانستان میرود.