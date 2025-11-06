تیم ملی والیبال زنان در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی مغلوب ترکیه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال زنان ایران امروز (پنج‌شنبه ۱۵ آبان) در چارچوب مرحله مقدماتی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی به مصاف ترکیه رفت.

شاگردان لی دو هی در این دیدار سه بر صفر و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۳ مغلوب حریف شدند.

ملی پوشان والیبال زنان ایران قبل از شروع این دیدار با حمل تصویر زنده‌یاد صابر کاظمی و مچ‌بند مشکی یاد و خاطراه این بازیکن سابق تیم ملی را گرامی داشتند.

مسابقات والیبال زنان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی پیگیری می‌شود و تیم ایران در نخستین مسابقه خود مغلوب جمهوری آذربایجان شد.

تیم ملی والیبال زنان ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه روز سه شنبه ۲۰ آبان در سومین مسابقه خود به مصاف افغانستان می‌رود.

والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ پیروزی دختران ایران برابر هند
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی؛
والیبالیست‌های ایرانی گام اول را محکم برداشتند + فیلم
درخواست پدر صابر؛ مراسم خاکسپاری ساعت ۱۱ پنج شنبه با آداب و رسوم محلی
Iran (Islamic Republic of)
مهران
۱۱:۰۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
آبرومونو بردید. به هر تیمی حتی عربی میباختید ابرادی نداشت ولی به تورکیه نباید میباختید
۱
۰
United States of America
ناشناس
۱۶:۱۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چرا به عرب ها اشکال نداشت ترکیه که برایش بهتره فکر کنم والیبالیست نبستی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
ترکیه والیبال زمانشان قوی هستند حتما قهرمان میشوند ایران نایب قهرمان
۰
۳
