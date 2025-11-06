دبیر بیست و یکمین جشنواره فیلم دانشجویی نهال از برگزاری این رویداد از ۲۱ تا ۲۹ آبان ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - عصر امروز نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم نهال در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست نیلیا بدخشان دبیر بیست و یکمین جشنواره دانشجویی نهال گفت: امسال دبیرخانه جشنواره هزار و ۵۷۷ اثر دریافت کرد که هیات داوران به تماشای آثار نشستند. برگزاری جشنواره را از ۲۱ تا ۲۹ آبان ماه خواهیم داشت. ۲۱و ۲۲ آبان ماه میزبان بخش بین‌الملل خواهیم بود، امسال همچون سال‌های گذشته بخش بین‌الملل از جشنواره جدا است.

وی بیان کرد: نمایش این آثار را در دانشگاه کاربردی خواهیم داشت. ۲۳ تا ۲۸ آبان ماه اکران فیلم‌ها را در فضای خارج از دانشگاه داریم و اختتامیه این جشنواره ۲۹ آبان است. همچنین باتوجه به محدودیت سالن فارابی، در نظر داریم اکران موازی در مکان‌های مختلف داشته باشیم و رایزنی‌هایی با خانه سینما انجام شده است.

وی در ادامه اسامی هیات انتخاب بخش ملی، هیات انتخاب فیلمنامه، هیات انتخاب عکس، هیات انتخاب بخش پوستر را معرفی کرد.

دبیر بیست و یکمین جشنواره دانشجویی نهال گفت: در این جشنواره مخاطبان جشنواره نهال صرفا به تماشای آثار نمی‌نشینند و فضای ارتباطی دانشجویان در زمان برگزاری جشنواره نشان دهنده یک پویایی میان فیلمسازان است.

وی تاکید کرد: حضور در دانشگاه کاربردی تجربه ارزنده‌ای برای دوستان خواهد بود. امسال برگزاری کارگاه‌های فیلمسازی را با حضور اساتید به صورت رایگان خواهیم داشت. همچنین بر اساس آسیب شناسی‌های انجام‌شده سعی کردیم با مراکزی که آموزش سینمایی دارند ارتباط بگیریم و همکاری داشته باشیم. بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته تلاش کردیم دوره‌ها را در اختیار دانشجویان قرار دهیم.

دبیر جشنواره دانشجویی نهال گفت: بنا داریم تعاملی بین جامعه فیلمساز دبیرستانی و دانشجویی شکل بگیرد و در دوره‌های بعدی عضوی از آثار ارزشمند جشنواره نهال باشند. امسال مواجهه و تقابل انسان با طبیعت را موضوع و شعار جشنواره انتخاب کردیم. امسال سعی کردیم رویکرد مطالعاتی بیشتری را به جشنواره بست دهیم.

وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره رعایت تنوع ژانر گفت: تنوع ژانر در فضای فیلم دانشجویی تحقق پیدا نکرده است. فیلمساز جوان جهان بینی و تجربیاتی دارد که دوست دارد آن را به تصویر بکشد که بیشتر آثار اینطور بودند. امسال برای مثال سه فیلم شبیه به هم در سه لوکیشن متفاوت داشتیم، همچنین ۱۰ الی ۱۲ فیلم مخصوص جنگ ۱۲ روزه داشتیم.

سپس پویان جمیلی دبیر بین‌الملل بیست و یکمین جشنواره دانشجویی نهال بیان کرد: در نظر داریم جشنواره نهال به طور مستقل برگزار شود. امسال برگزاری افتتاحیه‌ای برای بخش بین‌الملل خواهیم داشت. در دو روز اول شاهد اکران ۴۸ فیلم خواهیم بود. از این تعداد ۸ فیلم مستند، ۶ فیلم تجربی، ۲۲ فیلم داستانی، ۱۲ فیلم انیمیشن هستند. همچنین برای به رسمیت شناختن جشنواره نهال که همیشه یک جایزه بین‌المللی داشتیم، لذا امسال قصد داریم ۴ جایزه به بهترین فیلم انیمیشن، تجربی، مستند و کارگردان بین‌الملل تقدیم کنیم.

وی گفت: در بخش داوری آثار از هیات انتخاب ایرانی استفاده کردیم. او ادامه‌داد: طی این سال‌ها در نظر داشتیم فیلمسازی دانشجویی را به فیلمسازی رسمی تبدیل کنیم. ان‌شاءالله پس از برگزاری جشنواره بیست و یکم یا دیگر جشنواره‌ها به رسمیت شناخته شویم و از دانشگاه‌های سراسر جهان اثر دریافت کنیم.

وی از افرایش درگاه‌ ارسال اثر خبرداد و گفت: امسال درگاه های ورودی را افزایش دادیم. بخش بین‌الملل همیشه از یک درگاه آثار را دریافت می‌کردند اما امسال شاهد افزایش درگاه‌ها بودیم.

وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: ما حدود ۴۰۰ فیلم از ۴۵ کشور دریافت کردیم که فرانسه ۹۷ فیلم، ایالت متحده ۹۷ اثر، سپس اسپانیا و روسیه ۲۱ اثر و چین ۱۹ فیلم که برخی از کشورها یک فیلم ارسال کردند‌. به نوعی گستردگی که داشتیم خیلی اهمیت دارد. کشورهایی که دارای دانشگاه خوب بودند یا فستیوال‌های کوتاه داشتند موفق تر ارسال اثر داشتند.

سپس امیرحسین باستانی دبیر گالری جشنواره نهال گفت: امسال برای نخستین بار بخش گالری جشنواره بین‌‌المللی شد. ما اولین گالری فیلم کوتاه ایران هستیم که پوستر جشنواره بین‌المللی شد. امسال برای نخستین بار بخش ویدئو آرت را به جشنواره اضافه کردیم که می‌توانید کارهای جشنواره را از طریق سایت دنبال کنید.

در ادامه مهدی تیموری دبیر تحریریه بیست و یکمین جشنواره نهال گفت: تلاش داشتیم امسال علاوه بر تماشای آثار جشنواره بتوانیم فضایی ایجاد کنیم که صرفا محدود به حوزه نوشتاری نباشد و پادکست و ویدئو هم خواهیم داشت. بنا داریم در دوجلد در خدمت نهال باشیم.