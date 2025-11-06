باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران در توضیح این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۷:۳۹ امروز، گزارشی از وقوع آتشسوزی در یک ساختمان اداری واقع در بزرگراه ستاری شمال به جنوب، خیابان پیامبر غربی، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی بههمراه خودرو حامل تجهیزات تنفسی و نردبان هیدرولیکی به محل حادثه اعزام شدند.
ملکی گفت: محل آتشسوزی یک ساختمان اداری پنجطبقه شامل ۲۰ واحد بود که در طبقه اولِ یکی از واحدهای حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ متری، آتشسوزی گستردهای رخ داده بود و شعلهها بهطور کامل در حال زبانه کشیدن بودند.
وی افزود: دود غلیظی راهپلهها و راهروهای ساختمان را فراگرفته بود و حرارت و شعلهها از طریق نورگیر مرکزی به طبقات بالا سرایت کرده و دو واحد در طبقه دوم را نیز در آستانه شعلهوری کامل قرار داده بود.
ملکی تصریح کرد: آتشنشانان بلافاصله با اجرای عملیات همزمان نجات و اطفا، موفق به خاموش کردن سریع شعلههای اصلی در واحد طبقه اول و بخشهای درگیر در طبقات فوقانی شدند. با استفاده از نردبان هیدرولیکی، هشت نفر شامل چهار خانم، سه آقا و یک کودک دو ساله به همراه مادرش از طبقات فوقانی نجات یافتند. دو نفر از ساکنان بهدلیل مصدومیت به عوامل اورژانس تحویل داده شدند و سایر نجاتیافتگان در سلامت کامل هستند.
وی افزود: چند نفر از افراد حاضر در ساختمان نیز پیش از حضور نیروهای آتشنشانی موفق شدند خود را به بیرون برسانند. در حال حاضر، آتشسوزی بهطور کامل مهار شده و نیروها در حال انجام عملیات لکهگیری و ایمنسازی محل حادثه هستند که پس از پایان، محل به مسئولان مربوطه تحویل داده خواهد شد.