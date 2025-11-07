عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید سی هزار پزشک عمومی ما اصلا معلوم نیست کجا هستند که برای جامعه بهداشت، سلامت و درمان جای سوال و نگرانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سلام ستوده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره کمبود پزشک در کشور گفت: در رابطه با ظرفیت‌های پزشکی و کمبود پرستار و پزشک در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها باید عرض کنم که در حال حاضر تمامی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها با کمبود پزشک و پرستار مواجه هستند به‌خصوص شب‌ها که به درمانگاه و اورژانس مراجعه می‌کنید یک طب اورژانس به اضافه یک پزشک در درمانگاه عمومی دارد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس بیان کرد:  مردم به شدت از عملکرد وزارت بهداشت در طول چند سال گذشته گلایه دارند و نه‌تنها تعداد پزشکان افزایش پیدا نکرده بلکه تعدادشان خیلی کم شده است.

این نماینده مجلس می‌گوید ما احترام خاصی برای پزشکان قائل هستیم؛ متاسفانه تعدادی به سراغ عمل‌های زیبایی رفتند و به‌دنبال درآمدهایی هستند که سریع به آن برسند نه اینکه در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به آن صورت درآمد نداشته باشند و حقوقشان به موقع پرداخت نشود چون بیمه‌ها هم به آن صورت پاسخگو نیستند پزشکان انگیزه لازم برای کار در مراکز درمانی را ندارند که وزارت بهداشت باید این موضوع را مدیریت کند و حتما برنامه خاصی داشته باشد که هم تعداد پزشکان را افزایش دهد و هم به پزشکان امیدواری دهد تا با انگیزه بیشتر در مراکز درمانی فعالیت کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: الان تعداد سی هزار پزشک عمومی ما اصلا معلوم نیست کجا هستند، آیا از کشور خارج شدند؟؛ آیا به‌دنبال عمل‌های زیبایی هستند؟؛ این موارد برای جامعه بهداشت، سلامت و درمان جای سوال و نگرانی است و نظام سلامت زیر سوال می‌رود و ارزش و اعتبارش را با این حساب از دست می‌دهد.

ستوده تاکید کرد: وزارت بهداشت حتما باید در تامین پزشک برای مراکز درمانی و بیمارستان‌ها برنامه ویژه‌ای داشته باشد و هیچ راه فراری وجود ندارد چون مصوبه مجلس است و حتما باید این کار انجام شود چون مردم خدمات‌رسانی می‌خواهند و از کمبود پزشک و پرستار، گرانی داروها و عدم پاسخگویی بیمه‌ها نگران هستند.

برچسب ها: کمبود پزشک ، کمبود پرستار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دارن تتو می‌زنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بعضیا هاشون در کنار مراکز لیزر موهای زائد، تزریق ژل و بوتاکس میکنند با درآمدهای هنگفت که از قضا متقاضی شون هم زیاده!!اونجاها یه سر بزنید پیداشون میکنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خارج کشور هستن.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قاسم قلی پور
۰۷:۱۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
احتمالا پارسال بهار همشون دسته جمعی رفتن زیارت هنوز برنگشتن
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
توی مطب خودشون یا مراکز خصوصی کار می کنند یا بصورت ساعتی و شیفتی در مراکز درمانی کار می کنند که اسمشون به صورت رسمی ثبت نیست.
بازار آزاد پزشکی بشدت اشباع شده و انکار ناپذیره.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
پرستار در امارات ۱۰ برابر پزشک در ایران قدرت خرید می گیرد.چرا باید برای شما مجانی کار کنند و شماها بیت المال را هاپولی کنید؟در ایران علم و عالم بی ارزش است.چاپلوسان بیسواد به همه جا می رسند.
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
قدرت خرید با درآمد متفاوته.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
والا گارگر آمریکایی هم ۱۰ برابر کارمند ایرانی قدرت خرید داره
این که نشد دلیل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چرت و پرت نگو من ، پس چرا اماراتی ها دارن میان شیراز برای درمان ؟؟؟؟ ضمنا متخصصان ایرانی بیشترین درآمد را در دنیا دارند . همیشه با تحقیق حرف بزن ضمنا اینیستا را از روی گوشیت حذف کن .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
چی معلومه که این 30 هزار معلوم باشه؟
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
یکی شون با من کار می‌کنند از بقیه اطلاع ندارم
۰
۲
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۸:۲۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
والا ما که تجربه خوبی با پزشک عمومی نداشتیم. همین که شروع میکنیم به صحبت کردن شروع میکنن به نوشتن نسخه بدون گوش کردن به آدم.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بیشترشون نیازی به کار ندارند پول زیاد دارند،یه عده هم دانشگاه آزادی اند و سواد کافی ندارند،یه عده هم تو سالن زیبایی و کاشت مو و..
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
یکی از این 30 هزار نفر رو من میشناسم، کارگاه تولید لیوان یکبار مصرف در شهریار دارد.
تعریف میکرد سال 95 فقط با 100 هزار تومان حق الزحمه باید شب تا صبح تو درمانگاه کشیک باشد و مریض ها را مداو کند.
دید نه سلامتی برایش مانده است و نه پولی .
ماشین و ... را فروخت و با وام این کار را شروع کرد که خداشکر موفق هم شد.
مشکل از جای دیگر است.
۵
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اکثرا سهمیه ای هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چه ربطی به سهمیه داره آقای 19:02؟
میشه دقیق توضیح بدی؟
طرف پزشک بوده برای 100 هزار تومن باید 8 ساعت شیفت میداده و رفته یه کار دیگه ربطش به سهمیه چیه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
احتمالا دانشگاه آزادی اند که هیچی بلد نیستن
۱۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
نخبه دانشگاه سراسری، ما رو دور ننداز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خودتون رو زدید به کوچه علی چپ .... مرد حسابی مدرک سوم رو میارن تو در مونگاهها پول میگیرن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۳:۴۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
فعلا با کار و تلاش و درسخوندن کسی بجایی نمیرسه پزشک و مهندس بدرد نمیخوره / فعلا دوران به کام‌ تنبل هاست / قبول دارید ؟؟
ثوره ثوره حتی النصر
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ازکجا معلوم مدرک نخریدن باشند
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۵۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تو سالن های زیبایی دنبالشان بگردید
۱
۱۳
پاسخ دادن
