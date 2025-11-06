زوج جوان نابینا و کم بینای قمی به رغم محدودیتی که در زندگی عادی خوددارند، باهم تشکیل خانواده داده‌اند و برعکس انتظار عمومی معتقدند همه‌چیز زندگی‌شان بر وفق مرادشان است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  در خیابان دروازه ری قم در یک مرکز خدمات اینترنتی آقای محمدساعدی به همراه همسرش مشغول کار هستند. جایی که کم‌بینایی و نابینایی به مانع تبدیل نمی‌شود، بلکه به انگیزه‌ای برای دیدنِ عمیق‌تر بدل می‌شود.

 این زوج جوان نابینا و کم بینای قمی به رغم محدودیتی که در زندگی عادی خوددارند، باهم تشکیل خانواده داده‌اند و برعکس انتظار عمومی معتقدند همه‌چیز زندگی‌شان بر وفق مرادشان است.

همسر آقای ساعدی با وجود اینکه نابینای مطلق است با همراهی همسرش که کم بیناست به تازگی در کارشناسی ارشد رشته حقوق نیزپذیرفته شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: نابینا و کم بینایان ، انگیزشی
خبرهای مرتبط
تسهیل تردد روشندلان با اصلاح گذرگاه‌ها و نصب سامانه‌های ویلچررو در منطقه یک قم
فریاد بی‌ صدای معلولان قم؛ وقتی خیابان‌ها بی‌ رحم می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خوش به حالشان که با این تورم و گرانی و بی آبی همه چیزشان بر وفق مراد است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خدا قوت پهلوان با آرزوی سلامتی و سعادت موفق باشید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خداوند به آنها توفیق عطا کند که واقعا پر تلاش و فعال هستند اینها انسانهایی سخت کوش و سختگی ناپذیرند دورد بر آنها
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جگرمان از داغت می سوزد حاج قاسم
۰۵:۲۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
سلام کاش می توانستم با ین دو نفر صحبت کنم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ماشالا به اراده و همت و ایمانتان?
۰
۱۰
پاسخ دادن
نمایشگاه عکس حریم اشک در قم برپا شد
برگزاری نشست هم‌اندیشی شهرداران مراکز استان کشور به میزبانی قم
بهبود شاخص‌های خدمات شهری قم بر اساس گزارش سامانه ۱۳۷
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
کشف داروهای مکمل قاچاق از یک مغازه سوپرمارکت در قم
آخرین اخبار
نمایشگاه عکس حریم اشک در قم برپا شد
برگزاری نشست هم‌اندیشی شهرداران مراکز استان کشور به میزبانی قم
بهبود شاخص‌های خدمات شهری قم بر اساس گزارش سامانه ۱۳۷
کشف داروهای مکمل قاچاق از یک مغازه سوپرمارکت در قم
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود