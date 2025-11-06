باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی بالیده گفت: نخستین آتش‌سوزی ساعت ۱۰ صبح امروز در جریان گشت و کنترل یگان حفاظت مشاهده شد که بلافاصله نیرو‌های ما با همکاری آتش‌نشانی بردرشه وارد عمل شدند و در مدت یک ساعت آن را مهار کردند، اما متأسفانه حوالی ساعت ۱۳ مجدداً در همان مسیر آتش شعله‌ور شد و با وزش باد وارد محدوده تالاب گردید.

بالیده ادامه داد: به‌محض وقوع آتش‌سوزی دوم، با هماهنگی مدیریت بحران فرمانداری و حضور نیرو‌های آتش‌نشانی شهر‌های بردرشه و مریوان، پرسنل شهرداری‌ها و محیط‌بانان پاسگاه بردرشه، عملیات مهار آغاز شد و نهایتاً ساعت ۱۸ آتش به‌طور کامل خاموش شد.

رئیس اداره محیط زیست مریوان ضمن قدردانی از همه دستگاه‌ها و مردم منطقه تأکید کرد: از همکاری صمیمانه مدیریت بحران فرمانداری، آتش‌نشانان، شهرداری‌ها، محیط‌بانان و شهروندان طبیعت‌دوست که امروز در خاموش‌سازی آتش نقش مؤثری داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

منبع؛ روابط عمومی محیط زیست کردستان