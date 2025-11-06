آیت رنجبر از مدافعان شجاع امنیت، در حمله غافلگیرانه اشرار در تنگه گورناک سیستان و بلوچستان به همراه ۳۷ تن دیگر از همکاران انتظامی خود به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان- شهید آیت رنجبر متولد یکم فروردین سال ۱۳۵۸ روستای جوالیقان بخش بالاده از توابع شهرستان کازرون است.
وی بعد از اتمام تحصیلات راهنمایی وارد نظام شده و پس از گذراندن دورههای آموزشی در اصفهان به استخدام سازمان نیروی انتظامی درآمده و در ایرانشهر سیستان و بلوچستان مشغول به خدمت شد.
او از شهدای بنام مدافع امنیت است که در آبان ماه سال ۱۳۷۸ حین ماموریت و طی درگیری غافلگیرانه و جنایت اشرار در سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد و در بهشت زهرای شهر بالاده در جوار امامزاده سید کمال الدین آرام گرفت.
مرضیه دهقان، همسر شهید گفت: من و شهید آیت عمو زاده بودیم. او خصوصیات ویژهای داشت هر جا مستمندی بود دستگیری میکرد. برای همه هدیه میخرید، اخلاق خوبی داشت، متواضع و شجاع بود. جوانان آن دوره زمانه حجب وحیای خاصی داشتند. ما تیرماه عقد کردیم و عمر کوتاه دوران عقدمان ۴ ماه بیشتر طول نکشید.
دهقان افزود: آیت معمولا بعد از هر ۱۴ روز خدمت، چند روزی مرخصی به منطقه میآمد آخرین بار به یاد دارم که موقع رفتن دستش را در حنا کرد و روی دیوار گذاشت و گفت: از من به یادگار بماند.
وی ادامه داد: آیت گفته بود که بعد از ۱۴ روز که خواستم به مرخصی بیایم نامزدم مرضیه را به شیراز، خانه برادرش بیاورید. من بی صبرانه منتظر آن روز بودم، تا اینکه موقع انتظارم در خانه برادرم حلقه ازدواجم شکست. مثل اینکه دلم شکسته باشد حس عجیبی داشتم، در دلم آشوب بود و با خودم میگفتم شکستن این حلقه شگون ندارد و همان شب خبر شهادتش را به ما دادند.
دهقان گفت: مرخصی آیت تمام شده بود، اما خودش کنسل کرده بود تا به عملیات مهمی برود. آنها یک قاچاقچی سابقه دار به نام حسن را دستگیر کرده بودند که اطمینان داشتند با این کشفیات اسلحه و مواد مخدر به همه قاچاق دست پیدا نکردهاند؛ بنابراین طی بازجوییهای پی در پی و با اعتراف حسن برای کشف مقادیر مورد توجهی اسلحه و مواد مخدر به منطقهای که حسن نام برده بود راهی شدند.
تعداد ۳۹ نفر از همکاران آیت راهی تنگه گورناک از شهرستان سرباز ایرانشهر شدند و بعد از گذشت تایمی از جستوجو متوجه شدند که این یک نقشه است و در حین بازگشت متاسفانه مورد حمله غافلگیر کننده اشرار به سر کردگی حسین برادر حسن بود که آنجا تعداد ۳۸ نفر به شهادت رسیدند و تنها یک نفر زنده ماند با جراحات بسیار شدیدکه بعدها گفتند به کما رفته است.
اشرار حسن را از مرز خارج کردند تا اینکه بعد از ۱۹ سال نیروهای ما موفق به دستگیری اش شدند.
دهقان گفت: هر چند تمام آرزوهای من و آیت هیچ وقت محقق نشد و او خیلی زود آسمانی شد، اما من همیشه افتخار میکنم که او لیاقت و سعادت شهادت را داشت. افتخار میکنم که هم خواهر شهید هستم و هم همسر شهیدی که بهترین تکه از پازل معمای زندگیام بود. شهیدانی که در راه دین، وطن، ناموس و امنیت مردم و این آب و خاک تمام دنیا و آرزوهای کال خود را رها میکنند و به عهد با پروردگارشان وفادار میمانند.
نام و یادش همیشه در دلهایمان و زندگی امان زنده، ساری و جاری است.
