نوجوانان امروز در میانه هجوم الگو‌های متناقض هویتی از سوی اینفلوئنسرها، با بحران هویت جنسیتی و سردرگمی در ارزش‌ها مواجه‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه در فضای پیچیده رسانه‌های اجتماعی معاصر، اینفلوئنسر‌ها به عنوان کنشگران نوظهور، نقش بی‌بدیلی در بازتعریف مفاهیم هویتی و تصور از مفاهیم جنس و جنسیت برای افراد ایفا می‌کنند. این تأثیرگذاری در میان نوجوانان که در مرحله حساس شکل‌گیری هویت به سر می‌برند، با پیامد‌های عمیق روانی-اجتماعی همراه است.

از منظر علم جامعه‌شناسی فرهنگی، این پدیده را می‌توان در چارچوب نظریه بازنمایی رسانه‌ای و ساخت اجتماعی واقعیت تحلیل کرد، جایی که گفتمان‌های تولیدشده توسط اینفلوئنسر‌ها به تدریج به عنوان حقایق مسلم در اذهان نوجوانان نهادینه می‌شوند. غالب اساتید در کلاس‌های درسی اعلام می‌کنند که‌ای دانشجویان! مهمترین بحران نسل جدید بحران هویت است و وظیفه تک تک ماست که در این باره بررسی‌های گوناگون داشته و به راه حل‌های گوناگون دست یابیم.

مکانیسم تأثیرگذاری اینفلوئنسر‌ها بر سردرگمی هویتی نوجوانان از طریق فرایند‌های پیچیده جامعه‌پذیری ثانویه صورت می‌گیرد. در این فرایند، معیار‌های سنتی انتقال یافته از طریق نهاد‌های اجتماعی کلاسیک مانند خانواده و نظام آموزشی، به چالش کشیده شده و با الگو‌های رفتاری و ارزشی جدیدی جایگزین می‌شوند. این جایگزینی به ویژه در حوزه مفاهیم جنس و جنسیت که از حساس‌ترین مؤلفه‌های هویت فردی محسوب می‌شود، منجر به بروز نوعی آنومی فرهنگی می‌گردد که در آن نوجوانان فاقد چارچوب‌های هنجاری روشن برای تعریف خود هستند. در تبیین این پدیده از منظر علم روانشناسی اجتماعی، این وضعیت را می‌توان در قالب نظریه هویت اجتماعی بررسی کرد.

زمانی که نوجوانان با حجم عظیمی از بازنمایی‌های متناقض هویتی در فضای مجازی مواجه می‌شوند، فرایند همانندسازی و تفاوت‌گذاری هویتی آنان دچار اختلال می‌گردد. این بحران هویتی در موارد حاد می‌تواند به بروز پدیده‌هایی مانند اختلال هویت جنسیتی یا گرایش به رفتار‌های آزمایشی منجر شود که پیامد‌های بلندمدت روانی-اجتماعی در پی دارد. در سطح خرد، این تأثیرات در قالب تغییر الگو‌های مصرف فرهنگی، دگرگونی در سبک‌های زندگی و تحول در روابط بین‌فردی نوجوانان قابل مشاهده است. در سطح کلان نیز شاهد دگرگونی در نهاد‌های اجتماعی سنتی مرتبط با جامعه‌پذیری جنسیتی هستیم. خانواده و نظام آموزشی به عنوان کارگزاران اصلی انتقال ارزش‌های هویتی، بخشی از اقتدار نمادین خود را در این حوزه به اینفلوئنسر‌ها واگذار کرده‌اند و اعتیاد دیجیتال منجر به هویت یابی ناقص در برخی نوجوانان شده است.

راهکار‌های مقابله با این چالش نیازمند رویکردی چندسطحی است که هم به بازتعریف نقش نهاد‌های سنتی جامعه‌پذیری بپردازد و هم ظرفیت‌های انتقادی نوجوانان را در مواجهه با محتوای رسانه‌ای تقویت کند. به عقیده عمده اندیشمندان حوزه رسانه توسعه سواد رسانه‌ای، بازاندیشی در شیوه‌های تربیتی و ایجاد فضای گفت‌وگوی بین‌نسلی درباره مسائل هویتی از جمله بهترین راهکار‌ها در مواجهه با این پدیده محسوب می‌شوند.

منبع: مهر

برچسب ها: فضای مجازی ، جوانان
خبرهای مرتبط
دبیر شورای عالی فضای مجازی:
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه اعلام کرد:
ارسال حدود یک هزار اثر به پویش «به وقت اربعین»
نسل جدید؛ نسل همیشه آنلاین
حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان:
دشمن با رسانه‌ها و فضای مجازی در تلاش است جوانان را نسبت به انقلاب گمراه کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
یکی از دوستان تعریف می کرد حدود چند سال کلان پول تو جیبی وشارژ تلفن را از جوانان بوسیله انترنتی تامین می کرده به این عنوان که من دوخترم وو عاشقتم کجا هم را ببینیم ووو هیچ وقت هم همدیگر را ندیدند ولی پول را اخازی می کرده
۰
۱
پاسخ دادن
کم کالری، اما مُغَذی؛ این سبزی جادویی را از دست ندهید
بررسی ۱۷ مسجد ایرانی ثبت شده در فهرست موقت یونسکو
وقتی تروریست‌های کومله برای حمله به ایران کف می‌زنند!
بازتاب جهانی رونمایی مجسمه شاپور یکم؛ پیوند اسطوره، مقاومت و هویت ملی
شهیدی که قاتلش را بخشید
تا زمانی که رضاخان بی‌حجابی را به کشور نیاورده بود آمار طلاق صفر بود
دانش آموزان بازیگر پنهان فروش‌های میلیاردی
آخرین اخبار
تا زمانی که رضاخان بی‌حجابی را به کشور نیاورده بود آمار طلاق صفر بود
وقتی تروریست‌های کومله برای حمله به ایران کف می‌زنند!
دانش آموزان بازیگر پنهان فروش‌های میلیاردی
بازتاب جهانی رونمایی مجسمه شاپور یکم؛ پیوند اسطوره، مقاومت و هویت ملی
بررسی ۱۷ مسجد ایرانی ثبت شده در فهرست موقت یونسکو
کم کالری، اما مُغَذی؛ این سبزی جادویی را از دست ندهید
شهیدی که قاتلش را بخشید
راز دوام ازدواج ۸۳ ساله زوج آمریکایی
اقبال لاهوری؛ غرب‌دیده‌ای که غرب‌زده نشد!
هوش مصنوعی نتوانست جای انسان را بگیرد
ماشینی که چند سال خواب بوده چه مشکلاتی دارد؟
چرا عراقی‌ها عاشق سریال ستایش شدند؟
چاق‌ها دیگر نمی توانند وارد آمریکا شوند
۱۵ موجود عجیب اعماق اقیانوس که شبیه بیگانگان فضایی هستند
نقش دیپلمات‌های انگلیسی در شعله‌ور ساختن تنش‌های مرزی ایران
مزایای جالب خمیردندان ساخته‌ شده از مو
قانون جدید دانمارک؛ ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی
چطور اروپایی‌ها در دل قزوین ساکن شدند؟ ماجرای عجیب اهالی روستای زرگر
خط سفید هواپیما بر فراز شهرهای‌مان چیست؟
عروسی در مسیر اذان؛ روایت یک ازدواج متفاوت در دل مسجد!