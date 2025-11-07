باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به قطعنامه آمریکا برای لغو تحریمها علیه احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه رأی مثبت داد.
در این قطعنامه که با رأی ۱۴ عضو شورا تصویب شد، آمده است: «(شورا) تصمیم میگیرد که احمد الشرع و انس حسن (وزیر کشور) از فهرست تحریمهای (داعش) و القاعده حذف شوند.»
شایان ذکر است که چین به این قطعنامه رأی ممتنع داد.
ابتدای این هفته تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در سوریه اعلام کرد که انتظار میرود ابومحمد الجولانی به واشنگتن سفر کند. در همین راستا، خبرگزاری رویترز گزارش داد که آمریکا پیشنویس قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است که میتواند تحریمها علیه الجولانی را لغو کند.
واشنگتن ماههاست پس از به قدرت رسیدن شبهنظامیان در سوریه از شورای امنیت ۱۵ عضوی میخواهد تحریمها علیه این کشور را کاهش دهد.
الجولانی از بنیانگذاران «جبهه النصره» محسوب میشود که تا سال ۲۰۱۶ شاخه رسمی القاعده در سوریه بود و از ماه مه ۲۰۱۴ (اردیبهشت ۱۳۹۳)، در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه القاعده و داعش قرار گرفت. در سال ۲۰۱۶، الجولانی مدعی شد که از القاعده جدا شده و نام گروه را به «تحریر الشام» تغییر داد، اما به دلیل تداوم عملکرد خشونتآمیز این گروه و ارتباط مشکوک با شبکههای افراطی، همچنان تعدادی از اعضای آن تحت تحریمهای سازمان ملل، از جمله ممنوعیت سفر، مسدود شدن داراییها و تحریم تسلیحاتی قرار دارند.
منبع: العربیه