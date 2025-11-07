شورای امنیت سازمان ملل به پیشنهاد آمریکا تحریم‌ها علیه رئیس‌جمهور سوریه و وزیر کشور او را لغو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به قطعنامه آمریکا برای لغو تحریم‌ها علیه احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه رأی مثبت داد.

در این قطعنامه که با رأی ۱۴ عضو شورا تصویب شد، آمده است: «(شورا) تصمیم می‌گیرد که احمد الشرع و انس حسن (وزیر کشور) از فهرست تحریم‌های (داعش) و القاعده حذف شوند.» 

شایان ذکر است که چین به این قطعنامه رأی ممتنع داد.

ابتدای این هفته تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در سوریه اعلام کرد که انتظار می‌رود ابومحمد الجولانی به واشنگتن سفر کند. در همین راستا، خبرگزاری رویترز گزارش داد که آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است که می‌تواند تحریم‌ها علیه الجولانی را لغو کند.

واشنگتن ماه‌هاست پس از به قدرت رسیدن شبه‌نظامیان در سوریه از شورای امنیت ۱۵ عضوی می‌خواهد تحریم‌ها علیه این کشور را کاهش دهد.

الجولانی از بنیان‌گذاران «جبهه النصره» محسوب می‌شود که تا سال ۲۰۱۶ شاخه رسمی القاعده در سوریه بود و از ماه مه ۲۰۱۴ (اردیبهشت ۱۳۹۳)، در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه القاعده و داعش قرار گرفت. در سال ۲۰۱۶، الجولانی مدعی شد که از القاعده جدا شده و نام گروه را به «تحریر الشام» تغییر داد، اما به دلیل تداوم عملکرد خشونت‌آمیز این گروه و ارتباط مشکوک با شبکه‌های افراطی، همچنان تعدادی از اعضای آن تحت تحریم‌های سازمان ملل، از جمله ممنوعیت سفر، مسدود شدن دارایی‌ها و تحریم تسلیحاتی قرار دارند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
آمریکا حامی و مروج اصلی تروریسم در منطقه و جهان است
آمریکا هزاران تروریست را از کشورهای اروپایی به عراق آورد.
آمریکا هزاران تروریست را از کشورهای اروپایی به سوریه آورد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شورای امنیت سازمان ملل خودش رئیس کل حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی است
۲۱:۵۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
شورای امنیت سازمان ملل خودش رئیس کل حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
شورای امنیت هم تروریست است.
این شوراها و سازمان‌ها و ... قدرت و سخت افزاری در دست غربی‌هاست و ساخته دست خودشان است.
ابلهان باور کنند.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۱۲:۵۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بیش از ۱۲۰۰ منطقه زیرساختی اقتصادی و دفاعی سوریه رو رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش بمباران و نابود کرد و دهها هزار نفر را نسل کشی کرده ،رژیم صهیونیستی تا نزدیکی دمشق آمده....حالا لغو تحریم ها، بیشتر به سیرک شبیه هست،سوریه حداقل ۵۰ سال به عقب برگشت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۱۲:۵۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بیش از ۱۲۰۰ منطقه زیرساختی اقتصادی و دفاعی سوریه رو رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش بمباران و نابود کرد و دهها هزار نفر را نسل کشی کرده ،رژیم صهیونیستی تا نزدیکی دمشق آمده....حالا لغو تحریم ها، بیشتر به سیرک شبیه هست،سوریه حداقل ۵۰ سال به عقب برگشت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اونوقت چرا؟؟؟؟؟؟چون سوریه را دو دستی تقدیم اسرائیل کرد وغلام حلقه به گوش امریا شد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
احسن به جولانی و مردم فهیم سوریه که حقیقت را درک کردند و خود را از بد بختی و فلاکت آزاد کردند
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
این کار برای نابودی لبنان است بعد نوبت سوریه می شود یکی یکی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مترسک آمریکای ملعون و جنایتکار به جهت مهار کشورهای منطقه خاورمیانه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تا کشورمان را شبیه به کشور سوریه نکنند و یک حاکم سرسپرده بر آن مسلط نکنند از ما راضی نخواهند شد،و تحریم های ما را بر نمی‌دارند.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
من کاری ندارم، فقط بگن سوریه میلیاردها دلار پول ایران را پس بدهد، کم نفت مفتی به بشار ندادیم، ما اونها رو به دولت قانونی سوریه دادیم، حال پولش رو می‌خواهیم.
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اگر سوریه نبود 15سال پیش به ایران حمله میکرد آنموقع این موشکها را نداشتیم جواب بدهیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
این تا دوسال سر میبرید و زنها رو خرید و فروش میکرد .

غربی ها و آمریکایی ها ریشو پشمشو زدن ، کت و کروات تنش کردند ، شد آقای جولانی
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
شاید هم روزی بشود رئیس سازمان ملل امسال جایزه نوبل مال جولانی هست چون خوب به حرفهای اربابش توجه میکند
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
آچار فرانسه دست آمریکا میشود تروریست قانونی تبدیل میشود اسراییل سرباز کم دارد میخواهد کار ارتش اسرائیل را جولانی انجام بدهد
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ننویسید سازمان ملل
درستش اینه بنویسید سازمان آمریکا و شرکا.
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
همینه که هست
۱۲
