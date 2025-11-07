باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با همکاری خیرین و بنیاد برکت ساماندهی هزار مدرسه کانکسی به‌طور کامل انجام شده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان این که برای بهبود وضعیت مدارس سنگی تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد علوی امضا شده و روند اجرای این پروژه‌ها مطلوب است؛ افزود: طبق برنامه، انتظار می‌رود تا دی‌ و بهمن‌ماه سال جاری، حدود هزار کلاس درس جدید تکمیل و تحویل شود.

خان‌محمدی ادامه داد: همچنین برای ساماندهی ۳۰۰ تا ۴۰۰ مدرسه سنگی دیگر با سپاه پاسداران همکاری داریم. عملیات ساخت این مدارس آغاز شده بود اما به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه، مدتی متوقف شد. با این وجود، هم سپاه و هم بنیاد علوی با رویکردی مردمی فعالیت می‌کنند؛ بدین شکل که مصالح ساختمانی را در اختیار مردم قرار می‌دهند و اجرای میدانی پروژه‌ها با مشارکت مستقیم مردم انجام می‌شود.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور تصریح کرد: هرچند در مسیر اجرای پروژه‌ها برخی مشکلات جزئی وجود دارد، اما این مسائل به سرعت در حال رفع شدن است. در حال حاضر، تمرکز اصلی ما بر مقاوم‌سازی مدارس در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ و همچنین بهبود فضاهای جانبی مدارس قرار دارد که نیازمند توجه و حمایت ویژه است.