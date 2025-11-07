رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت:۳۰۰ تا ۴۰۰ مدرسه سنگی با همکاری سپاه ساماندهی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با همکاری خیرین و بنیاد برکت ساماندهی هزار مدرسه کانکسی به‌طور کامل انجام شده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان این که برای بهبود وضعیت مدارس سنگی تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد علوی امضا شده و روند اجرای این پروژه‌ها مطلوب است؛ افزود: طبق برنامه، انتظار می‌رود تا دی‌ و بهمن‌ماه سال جاری، حدود هزار کلاس درس جدید تکمیل و تحویل شود.

خان‌محمدی ادامه داد: همچنین برای ساماندهی ۳۰۰ تا ۴۰۰ مدرسه سنگی دیگر با سپاه پاسداران همکاری داریم. عملیات ساخت این مدارس آغاز شده بود اما به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه، مدتی متوقف شد. با این وجود، هم سپاه و هم بنیاد علوی با رویکردی مردمی فعالیت می‌کنند؛ بدین شکل که مصالح ساختمانی را در اختیار مردم قرار می‌دهند و اجرای میدانی پروژه‌ها با مشارکت مستقیم مردم انجام می‌شود.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور تصریح کرد: هرچند در مسیر اجرای پروژه‌ها برخی مشکلات جزئی وجود دارد، اما این مسائل به سرعت در حال رفع شدن است. در حال حاضر، تمرکز اصلی ما بر مقاوم‌سازی مدارس در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ و همچنین بهبود فضاهای جانبی مدارس قرار دارد که نیازمند توجه و حمایت ویژه است.

Iran (Islamic Republic of)
زینب فولادی
۱۱:۱۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
استان قزوین شهر عصمت آباد مدرسه ابتدایی دخترانه دانش چند کلاس تو کانکس درس میخونن ،تو سرما یا گرما اذیت میشن اونم دختر ۶ساله کلاس اول چرا باید تو کانکس باشه چرا رسیدگی نمیشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خلیل
۱۰:۴۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
پاینده باد سپاه پاسداران
۰
۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۳:۵۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
نوسازی مدارس در کجای این باز سازی‌ها قرار دارد. در ایران هیچ کس در جای اصلی خود نیست و وظایف را به دوش دیگران می اندازند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی حیدری
۲۲:۲۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
باسلام خدمت تمان دوستان سپاه پاسدارن جمهوری اسلامی ورهبر عزیز انشالله همیشه سربلند و قوی باشین من به شما خیرین افتخار میکنم دورود خدابرشما خداوند خیرتون بده که توفکر ملت آستین
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمشید نوری
۲۱:۲۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این پولها باید برای ابداع و تداوم جنگها مصرف شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
به نظر من بی نظمی کشور را میرساند که هیچ کس سر جای خودش نیست تو صادرات نفت همینطور است یک مقاله ای را خوندم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
توبساز هرطوری میخای بساز فقط بسازید حالا میخا هرکس باشه مردم هم چشم دارن هم گوش هم عقل راست و دروغ را می‌فهمن مردم ایران باهوش هستن دروغ دیگه جواب نمیده چیزی که درسته مردم میبینن الان یکی ازون سر دنیا دروغ بگه همه دنیا می‌فهمن فقط خود نفهمش نمی فهمه شما بسازید برابچه ها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
یک عده نمی دانم از چی سپاه سوختند؟؟؟ بجای اینکه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ساختن مدرسه برای فرزاندان همین میهن تشکر کنند، مدام نق می زنند، حال همین افراد بی عرضه، خودشان در عمر غیر مفیدشان، یک کار مفید برای ایران اسلامی عزیز، نکردند، البته عرضه ان را هم ندارند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احسان
۱۳:۴۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
هیچکس سره جایگاه خودش نیست سپاه بره توان مندی های نظامی خود را درست کند مدرسه ساختن وظیفه آموزش پرورش هست
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
یکم مطالعه کن بعد حرف مفت بزن، برای شخصیت خودت زشت است
حفظ دستاوردهای نظام جز وظایف سپاه است، سپاه علاوه بر انجام کامل وظایف خود، به دولت های بی عرضه که حتی از انجام وظایف اولیه خود هم عاجز هستند، هم کمک می کند، که اگر کمک نیروهای مسلح نبود که کشور 100 ها سال عقبتر بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
وظیفه سپاه حفظ و ارتقای توانمندی ایران هست نه لزوما جنگ
Iran (Islamic Republic of)
تلبی
۰۸:۵۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چهارصد زیاده؟
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهران
۰۸:۲۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چرا آموزش و پرورش با بیشترین پرسنل نمیتونه یک شرکت درآمدزا از خودش داشته باشه اما سپاه صدها شرکت سودآور از خودش داره طوریکه جام گدایی آموزش و پرورش همیشه سمت این اونه
۷
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین محمودی
۰۷:۴۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
باسلام آنچه تاکنون سپاه انجام داده بهترین روش با کمترین هزینه بوده است پایدار باشند و سالم
۱۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رشيد
۰۱:۳۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
به نظرم هر كاري رو دست سپاه يا بسيج بديد بهتر و صادقانه رفتار ميكنند در تمام كارهاشون ، بسيجي نيستم كه بخواهم تعريفشون بدم ولي شاهد عدالت شون هستم اگر كه كارها رو دست اعضايي كه سابقه جبهه اي دارند رو بديد ديگه بهتر و خيلي دلسوزانه كار ميكنند
۲۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ای کاش من هم یک پاسدار بودم . امام خمینی رحمه‌الله علیه ‌.درود بر برادران عزیز‌سپاه‌پاسداران, هر کجا مشکلی هست و سپاه وارد کار‌شود،‌‌أن کار عاقبت بخیر می‌شود ‌واز همه عزیزان ممنونم .د
۲۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مگر سپاه درآمدش از کجاست از همین بیت المال و ساختن مدرسه با پولهایی که از مردم هست کار بزرگی نکرده
۱۳
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
داود
۱۵:۴۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
احسنت آفرین
۱۲
