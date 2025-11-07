باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز به مصاف تیم فوتبال استقلال خوزستان می رود که مرتضی پور علی گنجی را به علت محرومیت و رضا شکاری و امید عالیشاه را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

سرخپوشان پایتخت بازی هفته دهم لیگ برتر فوتبال را با سرمربی و مدیرعامل جدید خود شروع می کنند و هواداران پرسپولیس انتظار دارند که اوسمار با بازی هجومی شوک مثبتی به تیمشان بدهد تا در کورس قهرمانی قرار بگیرند.

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس بار دیگر در درون دروازه سرخپوشان می ایستد و او به دنبال کلین شیت در بازی امروز است.

با توجه به محرومیت پور علی گنجی، حسین کنعانی زادگان و حسین ابرقویی زوج خط دفاع سرخپوشان را تشکیل می دهند. سرژ اوریه و میلاد محمدی هم در دفاع راست و چپ پرسپولیس قرار می گیرند.

سروش رفیعی و مارکو باکیچ هم زوج خط هافبک پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می دهند.

اوسمار قصد دارد که از تیوی بیفوما و اوستون اورونوف به طور همزمان در بازی امروز بهره ببرد تا ترکیب تیم پرسپولیس را هجومی تر کند.

بیفوما مقابل تیم سابق خود استقلال خوزستان بازی می کند و او انگیزه زیادی برای نشان دادن توانایی خود به سرمربی سابق خود دارد.

محمد عمری و علی علیپور هم زوج خط حمله پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می دهند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال خوزستان به شرح زیر است.

پیام نیازمند، حسین کنعانی زادگان ، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، سرژ اوریه، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، اوستون اورونوف، محمد عمری، تیوی بیفوما و علی علیپور