سخنگوی وزارت امور خارجه پس از شرکت در مراسم رونمایی از فیلم مستند"پرواز پروانه‌ها"، تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایرانیان را اوج قساوت و سنگدلی و جنایت علیه بشریت خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه پنج‌شنبه در مراسم رونمایی از فیلم مستند "پرواز پروانه‌ها" که روایتگر زندگی پردرد و کوشش مستمر دو نخبه مبتلا به بیمار پروانه‌ای است، شرکت کرد.

وی در این خصوص در شبکه اجتماعی خود نوشت:

امشب به همراه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم رونمایی از مستند «پرواز پروانه‌ها» در تالار وحدت شرکت کردم.

این فیلم از یکسو روایتگر صبر، استقامت و اراده پولادین زهرا و محمدمهدی، خواهر و برادر مبتلا به بیماری‌ای‌بی (پروانه‌ای)، برای علم‌آموزی و پیشرفت است و از سوی دیگر درد و رنج غیر قابل تصور بیماران پروانه‌ای و خانواده‌هایشان را به تصویر می‌کشد.

در ظالمانه و ضد بشری بودن تحریم‌های آمریکا علیه ایران همین بس که بیماران پروانه‌ای - مثل بسیاری از بیماران صعب‌العلاج دیگر - همواره در صدر فهرست اهداف تحریم بوده‌اند.

جلوگیری از ارسال پانسمان‌های ویژه بیماران‌ای‌بی، اوج قساوت و سنگدلی تحریم‌کنندگان و اجرا کنندکان تحریم‌ها را نشان می‌دهد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، تحریم
خبرهای مرتبط
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
بقائی: از همان آغاز مشخص بود آمریکا در تجاوز علیه ایران مشارکت داشت
واکنش تند ایران به حملات اسرائیل به لبنان؛ هشدار درباره تبعات منطقه‌ای
شمشیر دولبه تحریم؛ چگونه بومرنگ تحریم به سمت خود آمریکا بازمی‌گردد؟
ملت ایران مصمم به صیانت از استقلال، کرامت و حق سرنوشت خویش است
تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بیایید با اسرائیل وآمریکا را به مثل سایر کشورها رابطه برقرار کنید وبرای هر کدام یه سفارت خانه درست کنید شما که هر کاری می کنید عروسی آن چنانی می گیرید کیک ۱۲ متری درست می کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست؛ اهداف ما صلح‌آمیز است. ایران صلح‌طلب است، اما تجاوز را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.
۱۸:۳۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست؛ اهداف ما صلح‌آمیز است. ایران صلح‌طلب است، اما تجاوز را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اعتراف ترامپ: من تا حد زیادی مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم/ مشخص بود که آمریکا جنایتکار در تجاوز اسرائیل جنایتکار به ایران "مشارکت کامل" داشته است.
از سال 1917 تاکنون در هر جای خاورمیانه جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1917 تاکنون در هر جای جهان جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تحریم های آمریکا علیه ایرانیان، جنایت علیه بشریت است ولی اما متأسفانه سران بی ادب آمریکا جنایتکار و هم مدعیان دروغین حقوق بشر درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجهی نمی کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اعتراف ترامپ: من مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
آقای ترامپ! دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن
حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار از همان ابتدا غلط و اشتباه بود و 100 درصد هم مقصر اصلی دولت حسن روحانی خیانتکار بوده است.
آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار، هر دو از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران هستند.
آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار، هر دو از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی هستند.

مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار از همان ابتدا غلط و اشتباه بود و 100 درصد هم مقصر اصلی دولت حسن روحانی خیانتکار بوده است.
آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار، هر دو از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران هستند.
آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار، هر دو از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی هستند.

آمریکا جنایتکار،کشورهای اروپایی جنایتکار، روسیه جنایتکار و هم کشورهای عربی جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور همه جانبه کمک، حمایت و پشتیبانی می کردند.

بیش از 999 هزار انسان مظلوم، بی دفاع و بی گناه در ایران به دست آمریکا، اروپا، صدام، گروهک تروریستی ضد انقلاب، گروهک تروریستی منافقین، اسرائیل، داعش و سایر گروه های تروریستی شهید شدند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
1 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
2 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
3 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از گروهک تروریستی ضد انقلاب از سال 1357 تاکنون ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
4 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه بیش از 80 کشور جنایتکار دیگر درجنگ تحمیلی هشت ساله از صدام جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی و مالی می کردند.
5 - راه مذاکره با آمریکا بسته است آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 1360 تاکنون ضد علیه ایران از گروهک تروریستی منافقین و سایر گروه های تروریستی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می کنند.
6 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در پرواز معمولی برنامه‏ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود بر فراز آب‏های سرزمینی ایران و در آب‏های اطراف جزیره هنگام، در حمله ای تروریستی به وسیله شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و منفجر شد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی‏گناه، زن و کودک بودند.
7 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار از تروریست ها در ایران کمک و حمایت می کنند.
8 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که دولت وحشی ترامپ جنایتکار و ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در 13 دی ماه سال 1398 در فرودگاه بین المللی بغداد سردار سلیمانی را ترور کردند.
9 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که نیروی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در تیر ماه 1404 با دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران حمله کرده است.

مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 65 هزار و 746 نفر رسیده است؛ آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
همکاری ایران با آژانس باز هم غلط و اشتباه است چون به خاطر که آژانس به همراه آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکره و توافق هسته ای برجام به ایران خیانت کردند.
حمله پهپادی اسرائیل به ایران از خاک آذربایجان بوده است
پهپادهای اسرائیل از مرز آذربایجان وارد ایران شدند.
که رژیم صهیونیستی از مرز آذربایجان برای نفوذ پهپادها به سمت ایران استفاده کرده است.

از سال 1917 تاکنون در هر جای خاورمیانه جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1917 تاکنون در هر جای جهان جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.

آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی و آمریکا از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.

واین در حالی است که آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران هم از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
مذاکره در باره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در سال 1394 به طور کامل پایان یافته است.
مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
پس هزینه کردن برای مذاکره و توافق هسته ای برجام از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود.

رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله از موشک و سلاح‌های خوشه ای و شیمیایی ساخت آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکارعلیه ما استفاده کرده است
چرا آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ چون به خاطر که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس در مذاکره و توافق هسته ای برجام کوتاهی و سکوت کرده اند.
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین 200 تا 250 کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟
سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
که هیچ ایرانی عاقل و میهن‌دوستی ادعای دوستی و دلسوزی رژیمی که سابقه طولانی در دخالت در امور ایران و ارتکاب جنایات گوناگون علیه ایرانیان دارد - از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا همدستی با صدام ملعون در جنگ تحمیلی ۱۳۶۷-۱۳۵۹ و استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه فرزندان ایران، و از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا تحمیل تحریم‌های ظالمانه و همدستی با رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هسته‌ای و کشتار دانشمندان و پاسداران و زنان و کودکان ایرانی در جریان حمله جنایتکارانه خردادماه گذشته- را باور نمی‌کند.
آمریکا به‌عنوان بزرگترین حامی رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی که تنها در کمتر از دو سال اخیر بیش از ۶۵ هزار انسان بی‌گناه، عمدتا زنان و کودکان، را قتل عام کرده است و به‌عنوان حاکمیتی که نژادپرستی و تبعیض نژادی بخشی از فرهنگ حکمرانی و سیاسی آن است، مطلقا صلاحیت اظهار نظر در مورد مفاهیم والای حقوق بشر ندارد.
مردم آگاه و بصیر ایران ادعا‌های حقوق بشری سیاستمداران آمریکایی را در پرتوی عملکرد مزورانه و مجرمانه آنها در اقصی‌نقاط جهان به‌ویژه در منطقه غرب آسیا مورد داوری قرار می‌دهند، و هرگز جنایت‌های وحشیانه و مداخله‌های غیرقانونی و ادامه‌دار هیات حاکمه آمریکا علیه کشورمان را فراموش نمی‌کنند و نمی‌بخشایند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
امروز جمعه 16 آبان 1404 هست سوال اینجاست که پس پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟ قاتل سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد در 13 دی ماه سال 1398 یک حیوان تمام عیار است. بامداد روز جمعه سوم ژانویه 2020 (13 دی ماه سال 1398) تلویزیون رسمی عراق از شهادت سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «ابومهدی المهندس» معاون الحشدالشعبی در حمله تروریست‌های آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد خبر داد و ساعتی بعد وزارت دفاع آمریکا با صدور بیانیه‌ای، رسماً مسئولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفت و اعلام کرد که این ترور به دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور وقت آمریکا صورت گرفته است. آمریکا در قبال جنایت ترور شهید سلیمانی «مسئولیت قطعی بین‌المللی» دارد. آمریکا را بزرگ‌ترین کشور تروریست‌پرور جهان می‌دانیم.

حامیان تروریسم چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان تروریسم همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.

در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در پرواز معمولی برنامه‏ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود بر فراز آب‏های سرزمینی ایران و در آب‏های اطراف جزیره هنگام، در حمله ای تروریستی به وسیله شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و منفجر شد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی‏گناه، زن و کودک بودند.

منافقین چگونه متولد شد؟ / حامیان گروهک تروریستی منافقین چه کسانی هستند؟ گروهک تروریستی منافقین درسال 1357 توسط فرانسه با هماهنگی، همدستی و همکاری صدام دیکتاتور، برخی کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی به سرکردگی آمریکا درسایه سکوت سازمان های بین المللی! چرا فرانسه ازسال 1357 تاکنون به عاملان شهادت 18000 ایرانی پناه داده است؟ ایتالیا و فرانسه، پایتخت و خانه قاتلان 18 هزار شهید ایرانی

بمباران شیمیایی سردشت توسط ارتش عراق تحت امر رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهورسابق عراق با پشتیبانی کاخ سفید وغرب، سند رسوایی آمریکایی ها، کشورهای اروپایی، مدعیان حقوق بشرو سازمان های بین المللی است. مدعیان امروزکاربرد سلاح شیمیایی درسوریه، شریک جرم رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهورسابق عراق بودند. رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهورسابق عراق با حمایت آمریکا وغرب علیه مردم ایران ازسلاحهای شیمیایی ساخت آمریکایی واروپایی درجنگ تحمیلی هشت سال استفاده کرده است.

ومجامع حقوق بشری تاکنون خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند وسکوت اختیارکرده اند؟ وسازمان های بین المللی هم سکوت اختیارکرده اند. واین درحالی است که مدعیان حقوق بشر، سازمان های بین المللی و سازمان های مدعی دفاع ازحقوق بشرتاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه وغیرانسانی نمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند. مدعیان دروغین حقوق بشردرمقابل این کشتارغیرانسانی نه تنها ساکت نشسته اند بلکه حتی به آن چراغ سبزنیز نشان می دهند.

جنایات مدعیان حقوق بشر. مدعیان حقوق بشر، درجنایات ضد بشری جهان دست دارند. مدعیان حقوق بشربه فجایع کشتارمظلومان چراغ سبزنشان می دهند. آمریکا جنایتکارشماره یک بزرگترین ناقض حقوق بشردردنیاست. کاخ سفید ازسال 1357 تاکنون درفرانسه با گروهک تروریستی منافقین همکاری می کند وهمچنان نیزادامه می دهد. کاخ سفید ازسال 2003 تاکنون درافغانستان، پاکستان ومنطقه با تروریسم همکاری می کند وهمچنان نیزادامه می دهد. کاخ سفید حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد. واشنگتن حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد.

هرچه می توانید روی موشک کاری کنید/ آمریکا باید سیلی بخورد. دشمنی آمریکا مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. آمریکا ازسال 1357 تاکنون ثابت کرد که با ملت دشمن است، نه موشک چرا آمریکا جنایتکارشماره یک به هواپیمای مسافربری ایران حمله کرد؟ درتاریخ 1367/04/12 هدف قراردادن هواپیمای مسافربری ایران درتاریخ 1367/04/12 وکشتن 290 شهروند غیرنظامی و... فاجعه کشتاربی رحمانه هزاران تن ازمسلمانان منا!

اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اروپا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آلمان جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.

اعتراف روحانی: در مذاکرات وین مسائل اصلی ایران با آمریکایی‌ها حل و فصل شده
و این در حالی است که متأسفانه در مذاکرات وین مسائل اصلی ایران با آمریکایی‌ها و هم اروپایی ها از سال 1394 تاکنون حل و فصل نشده است چرا؟
چرا مسأله ایران و آمریکا با مذاکره حل نمی‌شود.
چرا مسأله ایران و اروپا با مذاکره حل نمی‌شود.

و این در حالی است که متأسفانه در مذاکره مسائل اصلی ایران با آمریکایی‌ها و هم اروپایی ها از سال 1392 تاکنون حل و فصل نشده است و همچنان نیز ادامه دارد چرا؟
و این در حالی است که متأسفانه در توافق هسته ای برجام و مذاکرات وین و... مسائل اصلی ایران با آمریکایی‌ها و هم اروپایی ها از سال 1394 تاکنون حل و فصل نشده است و همچنان نیز ادامه دارد چرا؟

حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
آقای ترامپ! دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن
آقای ترامپ! دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن
آقای ترامپ! دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل طی ۱5 سال جنگ داخلی سوریه دخالت و مداخله می کنند و هم همه جانبه از همه گروه های تروریستی در سوریه حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.

دولت در برابر مقابل نقض توافق هسته ای برجام متأسفانه هیچ گزینه های ندارد و از سال 1394 تاکنون نداشته است.
مجلس در برابر مقابل نقض توافق هسته ای برجام متأسفانه هیچ گزینه های ندارد و از سال 1394 تاکنون نداشته است.

مردم ایران از سال 1359 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که در مقابل ظلم، ستم و تجاوز سرخم نخواهند کرد و دولت هم نباید با آمریکا و اروپا مذاکره و همکاری کند.

هفته گذشته سه کشور اروپایی اعلام کردند که اسنپ‌بک را فعال نموده‌اند، اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
آمریکا و تروئیکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند که تروئیکای اروپایی و آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند.
سکوت بی شرمانه آژانس خیانتکار، آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار در برابر توسعه زرادخانه هسته ای اسرائیل جنایتکار شرم آور و تاسف بار است.
و این در حالی است که متأسفانه مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟
مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

کسانی که می گویند باید در برابر امریکا کوتاه آمد، جاهل به قرآن هستند/امریکا بازنده جنگ با اعتقادات ملت ایران است
استکبارستیزی مبنای قوی قرآنی دارد و آیات فراوانی دستور مقابله و ایستادگی بااستکبار را می دهد، چرا که دشمنی کفار با مؤمنان دائمی است و می بایست ایستادگی و مقابله ماهم باید دائمی باشد، بنابراین وظیفه داریم هرساله روز مبارزه با استکبار جهانی راباشکوه تر تجلیل کنیم.
کسانی که می گویند باید با امریکا از در دوستی وارد شد و باید کوتاه آمد این ها جاهل به قرآن هستند، قرآن درسوره مائده آیه۵۱ می فرماید حق ندارید یهود ونصاری را دوست خود قراردهید.
امروز امریکا از روی ضعف جنگ روانی راه انداخته تا با تحریم ها ایران را فلج کند اما شاهد بودیم که نتوانست جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد و به گفته دبیرکل سازمان ملل وبعضی تحلیل گران، امریکا روبه افول است به ویژه درمنطقه غرب آسیا.
خواهیم دید درعرصه اقتصاد این کشور جنایتکار هم عقب خواهد نشست.
امریکایی ها از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از اسلامی بودن نپام به وحشت افتاده بود و به توطئه ها و دشمنی های همه جانبه خود به دنبال به زانو در آوردن ملت ایران بود که هرگز به فضل الهی به این خواسته شوم خود نرسیده است.
ماجرای تسخیر لانه جاسوسی نشان داد که امریکایی ها از فاش شدن چه اسناد جنایتکارانه ای ترس داشتند و امروز آنان با تحریم های اقتصادی هم راه به جایی نبرده اند و بازنده جنگ با اعتقادات ملت ما هستند.
به طور قطع تداوم بر ماندگاری استکبار ستیزی، روحیه انقلابی و وحدت رویه با توجه به همان رویکردی که در 13 آبان ماه 58 داشتیم، می تواند نقشه ها و معادلات امریکای جنایتکار را برهم بزند.
هیچ گاه نباید به وعده های پوشالی امریکای جنایتکار دلخوش بود.
تفکر خدا محور، انقلابی و استکبار ستیزانه شهدای ایران اسلامی به ویژه شهدای دانش آموز، امروز می تواند به عنوان بهترین راهگشای امور دانش آموزان و صد البته ملت ایران باشد.
خشم و انزجار ملت ایران با مشت های محکم و گره کرده، تو دهانی و سیلی سختی به استکبار جهانی و در رأس آن امریکا جنایتکار خواهد بود.

ایران یا باید تسلیم آمریکا و اروپا شود و یا باید مذاکره و توافق هسته ای برجام به طور رسمی لغو کند چون به خاطر که مذاکره و گفت وگو از سال 1392 نتیجه و جواب نداده است و مشکل اصلی ایران هم با آمریکا و هم اروپا از طریق مذاکره ، گفت وگو و توافق هسته ای برجام حل وفصل نخواهد شد و حل نمی شود.


نتیجه مذاکره از سال 1392 تاکنون صفر!
نتیجه مذاکره ترور سردار سلیمانی در فروردگاه بین المللی بغداد توسط ارتش وحشی آمریکا جنایتکار با دستور مستقیم ترامپ جنایتکار بوده است.
نتیجه اقدامات تروریستی در تهران و سایر شهرهای ایران!
نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی به ایران قتل عام و بمباران مردم عادی در همه شهرهای ایران با کمک، حمایت و پشتیبانی همه جانبه آمریکا جنایتکار با دستور ترامپ جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه های بین المللی خیانتکار!
نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تاسیسات هسته ای ایران با مجوز و دستور مستقیم علنی و آشکار ترامپ جنایتکار بوده است.

نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند.
در این جلسه، سرلشکر موسوی گزارشی از آخرین وضعیت نیرو‌های مسلح و آمادگی دفاعی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات و همین‌طور اقدامات و عملیات‌های نیرو‌های مسلح در دوره جنگ ۱۲ روزه و ضرباتی که نیرو‌های مسلح به رژیم صهیونیستی وارد کرد، ارائه داد و تاکید کرد که با قوت و قدرت در برابر دشمنان می‌ایستیم و از کشور دفاع می‌کنیم.
در این جلسه معاونان سرلشکر موسوی گزارشی از حوزه ماموریتی خود دادند که طبق آن، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند و در بالاترین سطح آمادگی‌های دفاعی و رزمی قرار دارند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند و اگر احیانا تجاوزی علیه کشور ما صورت بگیرد، پاسخ ما قاطع‌تر و دردناک‌تر از دفعه پیش خواهد بود چون اکنون توان و آمادگی ما بسیار بیشتر و بالاتر است.

ایران از سال 1392 تاکنون هزاران بار با مسئولین بی ادب انگلیس جنایتکار مذاکره و گفت وگو کرده است، باز هم و هنوز هم انگلیس جنایتکار ایران را در مذاکره و توافق هسته ای برجام و... محکوم و متهم می کند و متأسفانه دولت، وزیر امور خارجه، مسئولان و نمایندگان مجلس سکوت کردند چرا؟

تکرار ادعاها علیه ایران در بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی، دخالت و مداخله در امور داخلی ایران است و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران برای سه کشور اروپایی جنایتکار وهم برای مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود. با کسی شوخی نداریم همه کشتی های سه کشور اروپایی را در خلیج فارس نابود می کنیم!

وقتی می‌دانیم آمریکا عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم انگلیس عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم فرانسه عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم آلمان عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم ترامپ وحشی دشمن درجه ملت ایران است و در 13 دی ماه سال 1398 سردار سلیمانی و هم نظامیان سپاه را در جنگ 12 روز ترور کرده است و در سال 97 به صورت غیر قانونی از توافق هسته ای برجام خارج شده است و توافق هسته ای برجام را از سال 1394 عمل نکرده است و هنوز هم عمل نمی کند برای چه مذاکره‌ای کنیم.

اروپا جنایتکار حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارد

و این در حالی است که آمریکا جنایتکار عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.

آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون تسلیحاتی و مالی اوکراین جنایتکار را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.

از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست اروپا جنایتکار در کار است.

مبارزه و جنگ ما با آمریکا، اروپا و هم مزدورانشان در شهریور ماه سال 1359 شروع شده است، نه در خرداد ماه سال 1404

و این در حالی است که متأسفانه پزشکیان هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

و این در حالی است که متأسفانه عراقچی هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1332 تاکنون که ثابت کردند که با ملت ایران دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1357 تاکنون که ثابت کردند که با حکومت نظام جمهوری اسلامی دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.

غرب جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با غرب جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.

غرب جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با غرب جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.


شرم آور و تاسف بار است که هنوز هم و باز هم سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از خیانت، تحریم، و تهدید فرانسه جنایتکار درس عبرت نگرفته است و دو باره با ژان نوئل بارو بی ادب وزیر امور خارجه فرانسه بی ادب فرانسه همه جانبه همکاری می کند.
از سال 1394 تاکنون مشکل اصلی توافق هسته ای برجام 100 درصد فقط به خاطر کوتاهی ایران بوده است. ادامه مذاکره هم از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگر هماهنگ با حمله نظامی علیه ایران بود سوال اینجاست که پس چرا دولت، مجلس، هر دو هنوز هم و باز هم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه جانبه همکاری می کنند.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار و آمریکا جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. پس عملکرد ایران از سال 2015 تاکنون در توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است.
ما بیش از سال 47 سال است که با آمریکا و اروپا و مزدورانشان مبارزه می کنیم و همچنان نیز ادامه داردمشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران 100 درصد هیچ گونه ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، توافق هسته ای برجام و منطقه ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است.
مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران 100 درصد در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
آمریکا اگر همه تحریم ها را لغو کند و باز هم 100 درصد مشکل اصلی با آمریکا ایران حل نخواهد شد و حل نمی شود
مشکل اصلی با دولت ایران نیست و تاکنون هم نبوده است.
مشکل اصلی آمریکا با ملت ایران و در سال 1332 آغاز شده است.
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 1359 تاکنون هزاران نفرمردم ایران را ترور و قتل عام کردند و هم هزاران جنایت دیگر هم کرده اند پس مشکل اصلی ایران با آمریکا و متحدانش حل وفصل نمی شود.

و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار و آمریکا جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. پس عملکرد ایران از سال 2015 تاکنون در هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است.

آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، گروهک تروریستی ضد انقلاب، گروهک تروریستی منافقین، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها، صهیونیست ها و سایر گروه های تروریستی برای ما یکی هستند.
ترامپ، گروسی، نتانیاهو، هر سه جنایتکار جنگی و هم تروریسم بین المللی هستند.

آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
فرانسه جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.


آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار و آمریکا جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. پس عملکرد ایران از سال 2015 تاکنون در هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است.

شمار شهدای غزه از آغاز جنگ به 66 هزار و 980 نفر رسید هزینه بمب‌های اسرائیل علیه مردم غزه، از پول نفت کشورهای عربی تامین می‌شود
آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد نقض قوانین بین‌المللی است. آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اسرائیل در غزه مرتک نسل کشی شده است.

مشکل اصلی آمریکا با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است چون به خاطر که مشکل اصلی آمریکا با ملت ایران در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
مشکل اصلی آمریکا با حکومت نظام جمهوری اسلامی در سال 1357 آغاز شده است، نه در سال 1392
پس مذاکره ایران با آمریکا از سال 1392 تاکنون غلط و اشتباه بوده است.

مشکل اصلی غرب با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است چون به خاطر که مشکل اصلی غرب با ملت ایران در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
مشکل اصلی غرب با حکومت نظام جمهوری اسلامی در سال 1357 آغاز شده است، نه در سال 1392
پس مذاکره ایران با غرب از سال 1392 تاکنون غلط و اشتباه بوده است.


اروپا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با اروپا جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.

انگلیس جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با انگلیس جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.

فرانسه جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با فرانسه جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.

آلمان جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با آلمان جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.


مشکلی اصلی دولتمردان ما هستند که از سال 1392 تاکنون به آمریکا جنایتکار و هم کشورهای اروپایی جنایتکار اعتماد دارند.
غربی ها از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند پس عملکرد ایران در برجام و هم ادامه مذاکره از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مشخص بود که آمریکا در تجاوز اسرائیل به ایران "مشارکت کامل" داشته است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست؛ اهداف ما صلح‌آمیز است. ایران صلح‌طلب است، اما تجاوز را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
چین: آمریکا باید زرادخانه هسته‌ای خود را کاهش دهد
ایالات متحده آمریکا باید به میزان چشمگیری زرادخانه تسلیحات هسته‌ای خود را کاهش دهد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ترامپ: آماده شنیدن درخواست لغو تحریم‌های ایران هستم
ایران پرسیده که آیا می‌توان تحریم‌ها را لغو کرد. ایران تحت تحریم‌های بسیار سخت آمریکا قرار دارد و این باعث می‌شود انجام دادن کارهایی که آنها مایلند قادر به انجامش باشند، بسیار دشوار شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تروریست ها تحت حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل هنوز هم در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان فعالیت می کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
لیبرالیسم آخرش میشه آلمان و آمریکا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۳:۱۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اگه اینجور بشه که خیلی خوبه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بقایی اینها به دنبال نابودی ایران هستند تو دنبال قساوت و سنگ دلی اینقدر بمب اتم ساخته که 150بار آمریکا کره زمین را به قول ترامپ خاکستر می کند این حقوق بشر است
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
در خبر های بالا آمده تحریم برای سوریه برداشته شده
چرا ؟! ولش کن بیخیال حالا اگه برای ایران برداشته بشه
سود آن برای مردم خواهد بود ؟!
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
آخی چه حرف تند و خشنی زدی
۰
۳
پاسخ دادن
United States of America
منصور
۱۰:۳۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
جمله در پیام قبلی را چرچیل گفته
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
آگوست سال ۱۹۴۵ آمریکا بر سر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن بمب اتمی انداخت. اکنون ۷۹ سال از آن ماجرا می‌گذرد، اما هنوز هم هیچ‌کس اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشر نمی کند، خفه خون گرفتن و سکوت اختیارکرده است. ومجامع حقوق بشری ازسال ۱۹۴۵ تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشرنمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند؟
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
باز برید مذاکره هرچی کشیدیم از این اعتماد به غرب تا به داخل حال این شده اوضاع مملکت، جنگ گرانی فشار اقتصادی حال جوان های ما که بماند
۴
۳
پاسخ دادن
۱۲
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
آخرین اخبار
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
«شنیان⁩» اسم رمز و نماد مسئولیت اجتماعی ایران امروز است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند
دیدار سفیر جدید تهران در پیونگ‌یانگ با عراقچی