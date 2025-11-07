باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش سئول اعلام کرد که کره شمالی روز جمعه حداقل یک موشک بالستیک شلیک کرده است، حدود یک هفته پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، طرح کره جنوبی برای ساخت یک زیردریایی هسته‌ای را تأیید کرد.

رئیس ستاد مشترک کره جنوبی با اشاره به این پهنه آبی که به دریای ژاپن نیز معروف است، گفت: «کره شمالی یک موشک بالستیک ناشناس به سمت (دریای) شرقی شلیک کرد.»

رئیس ستاد مشترک سئول (JCS) هیچ اظهار نظری در مورد نوع موشک یا مسافتی که طی کرده است، ارائه نکرد.

ترامپ اعلام کرده بود که کره جنوبی این زیردریایی را در ایالات متحده خواهد ساخت، جایی که فناوری هسته‌ای از جمله حساس‌ترین و محافظت‌شده‌ترین اسرار نظامی است.

برخلاف زیردریایی‌های دیزلی که باید مرتباً برای شارژ باتری‌های خود به سطح آب بیایند، زیردریایی‌های هسته‌ای می‌توانند مدت زمان بسیار بیشتری در زیر آب بمانند.

تحلیلگران می‌گویند توسعه یک زیردریایی هسته‌ای، جهشی قابل توجه در پایگاه دریایی و صنعتی دفاعی کره جنوبی خواهد بود و این کشور را به جمع منتخبی از کشور‌های دارای چنین شناور‌هایی خواهد پیوست.

طبق گزارش‌های رسانه‌ای و تحلیلی، تنها ایالات متحده، استرالیا، چین، روسیه، هند، فرانسه و انگلیس به سمت زیردریایی‌های هسته‌ای حرکت کرده‌اند.

دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرده است که سئول به تأیید واشنگتن نیاز دارد، زیرا به مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت یک زیردریایی هسته‌ای نیاز دارد که کاربرد نظامی آن محدود است.

از زمان شکست نشست کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با ترامپ در سال ۲۰۱۹ بر سر دامنه خلع سلاح هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، پیونگ یانگ بار‌ها خود را یک کشور هسته‌ای «برگشت‌ناپذیر» اعلام کرده است.

منبع: یونهاپ