مردم قدردان پدر صنعت موشکی + فیلم

در آستانه چهاردهمین سالگرد شهید طهرانی مقدم و هفته هوافضا، مزار او و شهدای اقتدار دفاع مقدس ۱۲ روزه گلباران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در آستانه سالگرد شهادت شهید طهرانی مقدم بنیان گذار صنعت موشکی ایران مردم با حضور در گلزار شهدا مزار او و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه را گلباران کردند.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
شـــهـــیــد قــــلـــــب تــــاریـــــخ اســـــت. اگر شما نبودید معلوم نبود به سر ایران و ایرانی چه می آمد. شماها یا غیرت و شجاعتتان ما را سرافراز کردید و دشمن را به زانو در آوردید. تا ابد مدیونتان هستیم.
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اگر قدر دان نباشیم کفران نعمت کرده ایم و به گرفتاری دنیا در چنگال دشمنان ودرآخرت گرفتار حساب
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
یکی از منجیان ایران بود که آینده ایران رو بیمه کرد. خدایی موشک نداشتیم چه گلی باید به سرمون می گرفتیم. روحت شاد سردار بزرگ تاریخ ایران.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
هر شهید یک مکتب است .
دنباله روهای مکتب شهدا قطعأ پیروز دنیا و آخرت هستند.
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد کاری کرد که نظام در مقابل ملت شرمنده نباشد واقعا اگر موشکها نبود چه بلائی سر کشور وملت می آمد خدا میداند باد همه شهدای هوا فضا گرامی میداریم
هرچه داریم از فداکاری شهدا داریم
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مدیون شهدا هستیم
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
صلوات می فرستیم به روح مطهر این سردار محترم و جهادگر و همه شهدای جنگ دوازده روزه و شهدای مجاهد فی سبیل ال.. .
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
روح بزرگ ایشان شاد و قرین نعمت
تا روز قیامت مدیون شهدای راه. سربلندی و اقتدار لیران....جان هستیم
ایشان را با بازیگر وطن فروش و اجیر شده حمید فرخ نزاد کنید
تا به عمق فاجعه و گذشت و فداکاری پی ببرید
یکی در عرش خدا ..عزیز دل تهرانی
و یکی در زیر فرش .فرخ نزاد ..با پولهای وطن ما نفس خبیث و شیطانی میکشد
۱
۶
پاسخ دادن