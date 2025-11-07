مردم قدردان پدر صنعت موشکی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0633\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0637\u0647\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0642\u062f\u0645 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u06af\u0630\u0627\u0631 \u0635\u0646\u0639\u062a \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u06af\u0644\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0645\u0632\u0627\u0631 \u0627\u0648 \u0648 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0631\u0627 \u06af\u0644\u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n
دنباله روهای مکتب شهدا قطعأ پیروز دنیا و آخرت هستند.
هرچه داریم از فداکاری شهدا داریم
تا روز قیامت مدیون شهدای راه. سربلندی و اقتدار لیران....جان هستیم
ایشان را با بازیگر وطن فروش و اجیر شده حمید فرخ نزاد کنید
تا به عمق فاجعه و گذشت و فداکاری پی ببرید
یکی در عرش خدا ..عزیز دل تهرانی
و یکی در زیر فرش .فرخ نزاد ..با پولهای وطن ما نفس خبیث و شیطانی میکشد