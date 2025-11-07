وزارت خارجه ایران با محکوم کردن تجاوز نظامی گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان، حملات را نقض حاکمیت ملی و جنایت علیه صلح بین‌المللی خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تجاوز نظامی گسترده رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان را به شدت محکوم می‌کند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مسئولیت سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و کشور‌های منطقه را برای مقابله با جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر و مؤاخذه و مجازات این رژیم خاطرنشان می‌کند و نسبت به پیامد‌های خطرناک بی کیفرمانی این رژیم و تداوم سیاست‌های جنگ‌افروزانه و توسعه‌طلبانه آن بر صلح و امنیت منطقه‌ای هشدار می‌دهد.

حملات نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، که فقط از زمان تفاهم آتش‌بس در نوامبر ۲۰۲۵ تاکنون منجر به شهید و زخمی‌شدن بیش از هزار نفر از شهروندان بی‌گناه لبنانی و تخریب زیرساخت‌ها و اماکن مسکونی شده است، تجاوزی آشکار علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یک کشور مستقل بوده و جنایتی شنیع علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.

این حملات جنایتکارانه که بدون تردید با حمایت و همدستی همه‌جانبه آمریکا طراحی و اجرا می‌شود نشانه دیگری از ماهیت جنایتکار، تروریستی و سیطره‌جوی رژیم صهیونیستی است و هدفی جز تضعیف حاکمیت و امنیت لبنان و جلوگیری از بازسازی و عمران این کشور ندارد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تسلیت شهادت شهروندان لبنانی در جریان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، بر همبستگی با دولت و مردم لبنان در برابر تجاوز‌های جتایتکارانه این رژیم و نیز حمایت از مقاومت مشروع لبنان و تلاش‌های این کشور برای صیانت از حاکمیت، امنیت و تمامیت سرزمینی خود تأکید می‌کند.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، اسرائیل
خبرهای مرتبط
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
بقائی: تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایرانیان، اوج قساوت و سنگدلی است
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
ملت ایران مصمم به صیانت از استقلال، کرامت و حق سرنوشت خویش است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
همه ی کشورها ساکت هستند و هيچ واکنشی نسبت به حمله اسرائیل به لبنان ندارند وچیزی نمی گویند به شما چه ربطی دارد بعد می‌گویید آمریکا و کشورهای اروپایی با ایران رفتار دو گانه دارند
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
به ما چه؟
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
هر هفته داره به لبنان حمله میشه و در یک سال اخیر حزب الله نتونسته یک تیر به سمت اسرابل شلیک کنه ،جالبه میگید پیروز شدید
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
به ما چه ربطی داره کاسه داغ تر از آش شدید؟
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اشتباه عمدی در کاره، چطور بعد از این همه تجربه، آمریکا و اسراییل رو یکی نمی دونیم و هربار که اسراییل در خطره آمریکا به عنوان میانجی میاد اونو نجات میده .... مگر آمریکا با اسراییل فرق داره؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
به شما ربطی نداره
۰
۶
پاسخ دادن
Turkiye
ناشناس
۱۸:۳۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
واکنش فلفلی دادین؟ دفعه بعدی حرفتون گوش نکردن واکنش پیاز جعفری امتحان کنید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حضور آمریکایی ها جنایتکار و هم اروپایی ها جنایتکار در منطقه خاورمیانه به خاطر خیانت ها سران بی ادب کشورهای عربی جنایتکار است و هم خاطر کمک و حمایت و پشتیبانی از رژیم صهیونیستی، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی بوده است.
۹
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
یمن در مقابله با تجاوز آمریکا، ۲۲ پهپاد MQ-9 را سرنگون و ناوهای آمریکایی را وادار به عقب‌نشینی از منطقه کرد.
تقویت مؤلفه‌های قدرت امت اسلامی، شرط اساسی برای مقابله با طرح‌های سلطه‌جویانه آمریکا و صهیونیسم است.
۱۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
وای ترسیدم
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حضور نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه از سال 2001 تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی مبارزه با تروریسم، القاعده و سایر گروه های تروریستی ندارد و از سال 2001 تاکنون هم نداشته است.
حضور نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه از سال 2001 تاکنون غارت نفت کشورهای عربی و هم دخالت و مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه بوده است و هم عامل اصلی جنگ در منطقه بوده است.
۷
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
کاسه گرم‌تر از آش!
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مبارزه آمریکا جنایتکار با طالبان در این مدت 25 سال 100 درصد فقط دروغ بوده است و از سال 2001 تاکنون هم برای مردم منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است.
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مبارزه آمریکا جنایتکار با تروریسم 100 درصد فقط دروغ است و از سال 2001 تاکنون هم برای مردم منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است.
مبارزه آمریکا جنایتکار با القاعده 100 درصد فقط دروغ است و از سال 2001 تاکنون هم برای مردم منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است.
مبارزه آمریکا جنایتکار با داعش 100 درصد فقط دروغ است و از سال 2011 تاکنون هم برای مردم منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است.
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
داعش وملاعمر و رهبر داعش را تو ازبین بردی یاامریکا؟
کی ملاعمررا کشت؟آمریکا
کی داعش راازبین برد ؟آمریکا
کی رهبر داعش راازبین برد ؟آمریکا
بله ایران هم دخیل بود تلاش ایران هم قابل تقدیر هست ولی کاراصلی راامریکا انجام داد
روسیه فقط معدن روی و....رادرسوریه چپاول می‌کرد ومقرایرانیان را به اسرائیل میداد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حضور نیروهای آمریکایی در سوریه از سال 2011 تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی مبارزه با تروریسم، داعش و سایر گروه های تروریستی ندارد و از سال 2011 تاکنون هم نداشته است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار، اروپا چنایتکار، رژیم صهیونیستی جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در سوریه، عراق، لبنان، یمن، غزه و... هستند.
۶
۳
پاسخ دادن
۱۲۳
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
آخرین اخبار
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
«شنیان⁩» اسم رمز و نماد مسئولیت اجتماعی ایران امروز است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند
دیدار سفیر جدید تهران در پیونگ‌یانگ با عراقچی