بسیاری از کارشناسان اذعان می‌کنند که با توزیع برنج‌های تنظیم بازار در کنار استمرار واردات و عرضه برنج داخل، بازار به آرامش و نرخ منطقی خود می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که نوسانات قیمت برنج کماکان ادامه دارد به طوریکه هرکیلو برنج ایرانی از ۲۲۰ تا ۳۵۰ هزارتومان، برنج پاکستانی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزارتومان و برنج هندی ۶۰ تا ۹۰ هزارتومان به فروش می رسد که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار اذعان می کنند که طی روزهای آتی قیمت برنج در بازار بدلیل توزیع برنج های تنظیم بازار کاهش می یابد.

براساس آمار سالانه ۳.۲ میلیون تن برنج مورد نیاز کشور است که امسال حدود ۲ میلیون تن آن در داخل تولید و مابقی از طریق واردات باید تامین شود که طبق آمار از ابتدای سال تاکنون ۸۰۰ هزارتن برنج وارد شده است که بدلیل عدم پرداخت ارز آن، واردکنندگان با چالش جدی روبرو شدند که برای استمرار مابقی واردات باید ارز مورد نیاز تخصیص داده شود چراکه برنج دومین‌محصول استراتژیک سبد خانوار است که نادیده گرفتن واردات برنج در شرایطی که تولید داخل نهایتا پاسخگوی نیمی از نیاز کشور است، تصمیمی منطقی به نظر نمی‌رسد.

بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند که با توجه به میزان مطلوب برنج در کارخانه های شمال در کنار توزیع برنج های وارداتی، طی هفته های آتی شاهد کاهش قیمت برنج و رسیدن به تعادل خواهیم بود.

کمبود عرضه عامل اصلی افزایش قیمت برنج پاکستانی بالاتر از نرخ مصوب

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به نوسانات بازار برنج گفت: طی روزهای اخیر عرضه برنج هندی تنظیم بازار را آغاز کردیم که این امر منجر به کاهش قیمت برنج هندی در عمده فروشی ها شده است.

به گفته وی، نوسانات بازار برنج پاکستانی کماکان ادامه دارد چراکه برنج پاکستانی بدلیل عدم واردات و کمبود عرضه منجر به عرضه با قیمت های بالا در بازار شده است.

کنگری قیمت مصوب هرکیلو برنج پاکستانی در بنکداری ها را ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر بنکداری ها برنج پاکستانی را با قیمت ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزارتومان تامین می کنند چراکه عدم واردات منجر به توزیع قطره چکانی در بازار شده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت هرکیلو برنج ایرانی را ۲۱۰ تا ۳۰۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش گسترده برنج پاکستانی انجام داده که در صورت عرضه به بازار شاهد کاهش قیمت خواهیم بود، کمااینکه در بازار برنج هندی این امر اتفاق افتاد. 

حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به خانوار راهکار تنظیم بازار برنج

امیر آقاجانیان عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: ارز ترجیحی منشا رانت و فساد است و تخصیص ارز ترجیحی برای پایین نگه داشتن قیمت برنج شکست خورده و حذف آن و پرداخت یارانه به خانوار راهکار فعلی تنظیم بازار است.

به گفته وی، گرچه مسئولان قیمت برنج خارجی ۷۰ تا ۸۰ هزارتومان اعلام می کنند، اما در بازار با این نرخ ها موجود نیست و با نرخ های ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزارتومان عرضه می شود.

آقاجانیان ادامه داد: طی ۳ ماه اخیر با افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار روبرو هستیم که در ماه های خرداد و تیر بدلیل کاهش عرضه در برابر تقاضا با افزایش قیمت مواجه بودیم، اما اکنون کارخانه ها مملو از برنج است که کشاورزان بدلیل موضوع سال قبل تمایلی به عرضه برنج ندارند و کماکان توزیع قطره چکانی در حال انجام است.

عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: بی تفاوتی وزارت جهاد به رشد قارچ گونه تغییر کاربری به باغات کیوی در استان های شمالی زیاد است، درحالیکه دولت بر روی برنج به عنولن محصول استراتژیک باید حساسیت بیشتری داشته باشد.

بازار برنج به آرامش رسید

علی طاهری رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل از آرامش بازار برنج خبر داد و گفت: علی رغم افزایش قیمت برنج، اما طی روزهای اخیر قیمت تا حدودی افت داشته است.

وی رفع ممنوعیت واردات برنج خارجی و کاهش تقاضا را از دلایل اصلی آرامش بازار برنج دانست و افزود:  قیمت کنونی هرکیلو برنج طارم درب کارخانه ۲۶۰ تا ۲۸۰ هزارتومان و برای مصرف کننده با احتساب هزینه بسته بندی و حمل ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزارتومان است.

طاهری ادامه داد: در سنوات گذشته کشاورزان به یکباره اقدام به فروش محصول می کردند، اما امسال مقطعی برنج تولیدی را عرصه می کنند‌ که همین امر منجر به نوسان قیمت شده است. حال با ورود کشت دوم و افزایش عرضه پیش بینی می شود که قیمت متعادل شود.

این مقام مسئول گفت: برآوردها حاکی از ان است که قیمت برنج ارقام پرمحصول نوسانی نداشته باشد. اما به طورکلی وضعیت تولید کشت اول و دوم مناسب است.

با توجه به پیش بینی تولید ۲ میلیون تن برنج و رفع دوره ممنوعیت واردات در فصل برداشت برآورد می شود که با تشدید نظارت بر سطح  بازار و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت به تعادل خواهد رسید.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
یه کارشناس گفته برنج پاکستانی ۷ هزار تومن براشون تموم میشه میاد ایران ۲۰۰ خورده ای میفروشند،
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تا کی دروغ؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اره تو اوج قیمت رفت نشست آرام گرفت ،
خدا قوت
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
نوساناتی که خودتان به منطور افزایش قیمت بوجود آوردید تا ملت تحت فشار باشند و به یک افزایش قیمتی که خودتان مد نطر دارید راضی بشوند وقتی مافیای واردات برنج که آقازاده ها هستند باید وضعمان این باشد .کارتان شده مهار کردن کسی نیست شما نا اهلان را مهار کند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
آنقدر برنج پاکستانی و هندی وتایلندی خوردیم قیافه هایمان شبیح آنها شده
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
وزرا زیر دست دلالها کار میکنند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اینا نفس شون از جای گرم بلند میشه برنج کجا بود مغازه ها برنج ندارند هندی کیسه ۷۰۰ میدن کیلویی ۱۰۰ تومن دولت بی خیال گرونی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دولت و دولتمردان خدا وکیلی اون برنجی کا وارد میکنن خودشون از اون میخورن خانواده و خویشاندانشون از اون برنج می‌خرن نه خیر چون اصلا برنج خوبی نیست دولت اگه میخاد انحصار بازار برنج شکسته بشه برنج با کیفیت وارد کنه به بهانه حمایت از کشاورز یا برنج وارد نمیکنن یا برنج بی کیفیت وارد میکنن د حالی که کشاورز برنجشو ارزون میفروشه و بیشتر از نصف فروش برنج به جیب دلال میره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
هیچی داشتم رد میشدم گفتم یه سلامی عرض کنم،آرامش رو نوشتنی ،خنده تون نگرفت؟
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
به سقف قیمت رساندید، حالا تثبیت قیمت در اوج را فروکش نامگذاری می کنید
۱
۲۸
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۳:۳۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
برنج پاکستانی رسوندن به دومیلیون بعد میگن فروکش کرد
۱
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بهترین برنج دنیا قیمتش کیلویی 1.63 هست اگر دلار 108000 تومان حساب کنیم می شود کیلویی 176 هزار تومان. واقعا ما هزینه 3 یا 4 برابری دنیا را داریم می پردازیم
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
در این دولت رانت برای بهره برداری چند نفر مهمتر از نیاز مردم هستش
-
ناشناس
۱۲:۴۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
من بچهد شمالم دلالان اینجا خود کشاورزان هستند پس رو برنجهای انباری حساب باز نکنین
۳
۱۳
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۴۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
برنج تایلندی چون سبکتره و شبیه برنج ایرانی نیست قابل قاطی کردن با ایرانی نیست و برنج سبک و مخصوص دیابتیهاست حتما وارد کنین دلالان نابود میشوند
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خلایق هرچه لایق
۱
۸
پاسخ دادن
