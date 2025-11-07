باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه ادعا کرد که ایران در مورد اینکه آیا امکان لغو تحریم‌های آمریکا علیه تهران وجود دارد، پرسیده است.

ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در کاخ سفید بار دیگر اظهاراتی بی اساس درباره کشورمان را مطرح کرد و گفت: «ایران پرسیده که آیا تحریم‌ها می‌تواند لغو شود. ایران تحت تحریم‌های بسیار سنگین آمریکا قرار دارد و این کار را برای آنها بسیار سخت می‌کند که آنچه می‌خواهند بتوانند انجام دهند.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در بخش دیگری از یاوه گویی‌های خود به همراهی آمریکا با اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه اذعان کرد و گفت که او حمله اسرائیل به ایران را مجاز دانسته و آن را «روز بزرگی برای اسرائیل» نامیده است.

رئیس‌جمهور آمریکا دیروز وضعیت اضطراری ملی مربوط به ایران که شامل تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورمان است را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه همزمان با سالگرد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران تأکید کردند که همکاری بین ایران و آمریکا تا زمانی که واشنگتن از اسرائیل حمایت می‌کند، پایگاه‌های نظامی را حفظ می‌کند و در خاورمیانه دخالت می‌کند، امکان‌پذیر نیست.

ترامپ پس از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری در ژانویه، کمپین «حداکثر فشار» علیه ایران را از سر گرفت. این کمپین شامل اقدام برای جلوگیری از آنچه ادعای توسعه سلاح هسته‌ای توسط تهران بود، آغاز شد، اما آمریکا در ژوئن سایت‌های هسته‌ای ایران را بمباران کرد و این در حالی بود که مذاکرات ایران و آمریکا در جریان بود. دو کشور پیش از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ژوئن، پنج دور مذاکره هسته‌ای برگزار کردند.

منبع: رویترز