رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه ادعا کرد که ایران در مورد اینکه آیا امکان لغو تحریم‌های آمریکا علیه تهران وجود دارد، پرسیده است.

ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در کاخ سفید بار دیگر اظهاراتی بی اساس درباره کشورمان را مطرح کرد و گفت: «ایران پرسیده که آیا تحریم‌ها می‌تواند لغو شود. ایران تحت تحریم‌های بسیار سنگین آمریکا قرار دارد و این کار را برای آنها بسیار سخت می‌کند که آنچه می‌خواهند بتوانند انجام دهند.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در بخش دیگری از یاوه گویی‌های خود به همراهی آمریکا با اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه اذعان کرد و گفت که او حمله اسرائیل به ایران را مجاز دانسته و آن را «روز بزرگی برای اسرائیل» نامیده است.

 رئیس‌جمهور آمریکا دیروز وضعیت اضطراری ملی مربوط به ایران که شامل تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورمان است را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه همزمان با سالگرد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران تأکید کردند که همکاری بین ایران و آمریکا تا زمانی که واشنگتن از اسرائیل حمایت می‌کند، پایگاه‌های نظامی را حفظ می‌کند و در خاورمیانه دخالت می‌کند، امکان‌پذیر نیست.

ترامپ پس از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری در ژانویه، کمپین «حداکثر فشار» علیه ایران را از سر گرفت. این کمپین شامل اقدام برای جلوگیری از آنچه ادعای توسعه سلاح هسته‌ای توسط تهران بود، آغاز شد، اما آمریکا در ژوئن سایت‌های هسته‌ای ایران را بمباران کرد و این در حالی بود که مذاکرات ایران و آمریکا در جریان بود. دو کشور پیش از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ژوئن، پنج دور مذاکره هسته‌ای برگزار کردند.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ ۱۲ روزه ، حمله اسرائیل به ایران
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۹:۳۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ترامپ حرامزاده چی میگه. مگه ترامپ حرامزاده حاج قاسم را ترور نکرد، مگر زیر برجام نزد، مگر ملت ایران را تروریست خطاب نکرد، مگر بالای هزار نفر از مردم ایران را در جنگ ۱۲ روزه اش به شهادت نرساند، مگر هزاران تحریم را علیه ایران مصوب نکرد، مگر دیروز اعتراف نکرد که از ابتدا تا انتهای جنگ ۱۲ روزه، عملیات اسرائیل را فرماندهی می کرده و ...، تمام این ضعف ها به دلیل پالس های ضعیف و ملتمسانه غرب گراها بوده است. ببینید دیپلماسی کشور بزرگ ایران با ۵۰ سال استقامت و مقاومت دست چه غرب لیس هایی افتاده که یک حرامزاده یانکی دارد غرور من ایرانی را جریحه‌دار می کند.
۰
۲

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اعتراف ترامپ: من تا حد زیادی مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم/ مشخص بود که آمریکا جنایتکار در تجاوز اسرائیل جنایتکار به ایران "مشارکت کامل" داشته است.
از سال 1917 تاکنون در هر جای خاورمیانه جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1917 تاکنون در هر جای جهان جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
۰
۰

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
در جلسه اخیر، شروط ایران را رهبری تعیین کردند. آیا رژیم آمریکا قادر به برآورده ساختن این شروط است؟ آیا می تواند از حمایت اسراییل دست بردارد؟ آیا می تواند دست از شرارت برعلیه ایران بکشد؟
۰
۰

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ایران باید از سیاست‌های آمریکا و اروپا و هم آژانس فاصله بگیرد چون به خاطر که آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه سگ دست نشانده رژیم صهیونیستی هستند
۱
۲

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ترامپ تروریست‌پرور است و ادعای مبارزه با تروریسم آنها دروغ است
ترامپ اعتراف کرد که شهید سلیمانی ما را به شهادت رساند و شهدای هسته‌ای ما از جمله شهیدان طهرانچی و عباسی را آنها به شهادت رساندند. ترامپ تروریست و تروریست پرور است و دروغ است که می‌خواهند با تروریسم مبارزه کنند.
۱
۳

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تروریست ها تحت حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل هنوز هم در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان فعالیت می کنند.
۱
۳

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اعتراف ترامپ: من تا حد زیادی مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم
ترامپ گفت: حمله اسرائیل به ایران بسیار بسیار قوی بود؛ من تا حد زیادی مسئولش بودم.

و این در حالی است که متأسفانه مذاکره ایران با آمریکا از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
و این در حالی است که متأسفانه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
۰
۲

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
آمریکایی ها از هیچ ظلمی علیه ملت ایران دریغ نکرده اند
آمریکایی ها در طول این سال ها از هیچ ظلم و ناجوانمردی علیه ملت ایران دریغ نکرده اند و حتی جلوی خرید دارو برای کودکان ایرانی را گرفته اند.
۰
۲

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تروریست ها تحت حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل هنوز هم در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان فعالیت می کنند.
۰
۲

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که متأسفانه ایران از سال 1392 تاکنون زیر فشار تحریم و تهدید با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همه جانبه همکاری کرده است.
۱
۲

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که متأسفانه مذاکره ایران با آمریکا از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
و این در حالی است که متأسفانه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
۱
۱

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تحریم های آمریکا علیه ایرانیان، جنایت علیه بشریت است ولی اما متأسفانه سران بی ادب آمریکا جنایتکار و هم مدعیان دروغین حقوق بشر درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجهی نمی کنند.
۰
۱

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل طی ۱5 سال جنگ داخلی سوریه دخالت و مداخله می کنند و هم همه جانبه از همه گروه های تروریستی در سوریه حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
۱
۱

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
پیش شرط غنی سازی اورانیوم با درصد پائین باید لغو کامل تحریم‌های ایران باشد از این مهم هم نباید یک میلی متر عقب نشینی کرد
۰
۴

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
فقط تعهدات ان پی تی نه بیشتر نه کمتر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ترامپ ساقیت کیه ؟ مواد اشتباهی مصرف می کنی ،پیر شدی نمی فهمی که مردم ایران اگر تو یک روز تحریم جدیدی علیه شان وضع نکنی فکر می کنند مُردی .تحریم ها عادی شده. حرف جدید بزن سال ۲۰۲۶ نزدیکه .این همه ایران را تحریم کردی خسته نشدی .فکر کنم اگر تحریم ها را برداری اقتصاد کشورت بهتر میشه.
۳
۴

