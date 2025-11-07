باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر رسانهای دولت در غزه با انتشار بیانیهای از تداوم سیاست محدودسازی کمکهای انساندوستانه توسط رژیم صهیونیستی خبر داد. بر اساس این گزارش، از زمان اجرای آتشبس تنها ۴٬۴۵۳ کامیون کمکرسانی وارد غزه شده که معادل ۲۸ درصد از سقف تعیینشده ۱۵٬۶۰۰ کامیونی تا شامگاه ۶ نوامبر ۲۰۲۵ است.
وضعیت کنونی کمکرسانی با میانگین روزانه ۱۷۱ کامیون، در مقایسه با نیاز واقعی ۶۰۰ کامیون در روز، نشاندهنده تداوم سیاست فشار جمعی بر ساکنان غزه است. این در حالی است که تنها ۳۱ کامیون گاز مایع و ۸۴ کامیون سوخت دیزل برای تأمین نیازهای حیاتی مانند نانواییها، بیمارستانها و ژنراتورها وارد شده است.
بر اساس بیانیه، رژیم صهیونیستی با ممنوع کردن ورود بیش از ۳۵۰ قلم کالای اساسی از جمله تخممرغ، گوشت، ماهی، لبنیات و سبزیجات، در حالی به ورود کالاهای فاقد ارزش غذایی مانند نوشابه و شکلات با قیمتهای ۱۵ برابری اجازه میدهد که عملاً سیاست گرسنگیدهی و باجگیری سیاسی را دنبال میکند.
دفتر رسانهای دولت غزه در پایان تأکید کرد که دستگاههای دولتی این منطقه کاملاً آماده همکاری با سازمانهای بینالمللی برای تسهیل ورود و توزیع عادلانه کمکها در تمامی استانها و مراکز حیاتی هستند.
منبع: الجزیره