فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف بیش از ۳ هزار قطعه مرغ زنده قاچاق از یک دستگاه تریلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ دشتستانی فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران پاسگاه سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از تریلی، ۳ هزار و ۶۸۴ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز و قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی محموله کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر ۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

بیشتر بخوانید

سرهنگ دشتستانی بیان کرد: مأموران در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان عنوان کرد: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.