فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف بیش از ۳ هزار قطعه مرغ زنده قاچاق از یک دستگاه تریلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ دشتستانی فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران پاسگاه سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از تریلی، ۳ هزار و ۶۸۴ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز و قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی محموله کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر ۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

بیشتر بخوانید

سرهنگ دشتستانی بیان کرد: مأموران در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان عنوان کرد: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: مرغ زنده ، مراجع قضائی
خبرهای مرتبط
کشف بیش از ۳ هزار قطعه مرغ زنده قاچاق در بیرجند
کشف بیش از هزار قطعه مرغ زنده فاقد مجوز در قاین
کشف ۳ هزار و ۸۶۶ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز در نهبندان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مله بافی صنعت پولساز خوسف
کمبود اعتبار زخمی بر پیکر گنج پنهان قائنات
طبس میزبانی نوجوانان سفیر از ۱۰ کشور را بر عهده گرفت
واحد‌های گلخانه‌ای الگویی برای کشاورزی پایدار
مدیریت بحران کم آبی با اجرای آبیاری نوین در خراسان جنوبی
آخرین اخبار
مدیریت بحران کم آبی با اجرای آبیاری نوین در خراسان جنوبی
واحد‌های گلخانه‌ای الگویی برای کشاورزی پایدار
مله بافی صنعت پولساز خوسف
طبس میزبانی نوجوانان سفیر از ۱۰ کشور را بر عهده گرفت
کمبود اعتبار زخمی بر پیکر گنج پنهان قائنات