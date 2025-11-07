باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - چاه جدیدالحفر دشتغران شهرستان طبس به‌عنوان چهارمین چاه از مجموعه پنج حلقه چاه اضطراری تأمین آب شهر طبس، مورد پمپاژ آزمایشی قرار گرفت.

این منبع آبی با دبی ۸ لیتر بر ثانیه، در پی خشکسالی‌های اخیر، عدم آبگیری سد نهرین و خروج تصفیه‌خانه از مدار بهره‌برداری، از محل اعتبارات تنش آبی حفر و تجهیز شده است.

تاکنون چهار حلقه چاه در این طرح حفر شده که دو حلقه تجهیز و وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند، یک حلقه نیز پس از اجرای خط انتقال، به شبکه آب شهر متصل خواهد شد.

چاه دشتغران و چاه جدیدالحفر خسروآباد نیز به‌عنوان چهارمین و پنجمین چاه از این مجموعه، پس از تکمیل خطوط انتقال، وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد.

با اجرای این طرح‌ها، ضریب اطمینان تأمین آب شهر طبس و سایت‌های مسکن ملی در سال آینده به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.