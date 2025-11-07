چاه دشتغران به‌عنوان چهارمین چاه از مجموعه ۵ حلقه چاه اضطراری تأمین آب شهر طبس، مورد پمپاژ آزمایشی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - چاه جدیدالحفر دشتغران شهرستان طبس به‌عنوان چهارمین چاه از مجموعه پنج حلقه چاه اضطراری تأمین آب شهر طبس، مورد پمپاژ آزمایشی قرار گرفت.

این منبع آبی با دبی ۸ لیتر بر ثانیه، در پی خشکسالی‌های اخیر، عدم آبگیری سد نهرین و خروج تصفیه‌خانه از مدار بهره‌برداری، از محل اعتبارات تنش آبی حفر و تجهیز شده است.

 تاکنون چهار حلقه چاه در این طرح حفر شده که دو حلقه تجهیز و وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند، یک حلقه نیز پس از اجرای خط انتقال، به شبکه آب شهر متصل خواهد شد.

بیشتر بخوانید

چاه دشتغران و چاه جدیدالحفر خسروآباد نیز به‌عنوان چهارمین و پنجمین چاه از این مجموعه، پس از تکمیل خطوط انتقال، وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد.

با اجرای این طرح‌ها، ضریب اطمینان تأمین آب شهر طبس و سایت‌های مسکن ملی در سال آینده به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

برچسب ها: تأمین آب ، سد نهرین
خبرهای مرتبط
ظرفیت ۷۵ میلیون مترمکعبی هفت سد خراسان جنوبی تنها ۱۶ درصد پر است
تحولی در منابع آبی روستای توت کری: اجرای پروژه آبخیزداری با اعتبار استانی
آغاز تحول در منابع آبی؛
پروژه آبخیزداری روستای سنج علیا با تلاش‌های شبانه‌روزی به بهره‌برداری رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مله بافی صنعت پولساز خوسف
کمبود اعتبار زخمی بر پیکر گنج پنهان قائنات
طبس میزبانی نوجوانان سفیر از ۱۰ کشور را بر عهده گرفت
واحد‌های گلخانه‌ای الگویی برای کشاورزی پایدار
مدیریت بحران کم آبی با اجرای آبیاری نوین در خراسان جنوبی
آخرین اخبار
مدیریت بحران کم آبی با اجرای آبیاری نوین در خراسان جنوبی
واحد‌های گلخانه‌ای الگویی برای کشاورزی پایدار
مله بافی صنعت پولساز خوسف
طبس میزبانی نوجوانان سفیر از ۱۰ کشور را بر عهده گرفت
کمبود اعتبار زخمی بر پیکر گنج پنهان قائنات