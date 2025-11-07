براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوا در ۱۵ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر اهواز ۲۰۱میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسا لم است.

این شاخص در شهرهای امیدیه ۱۵۲، خرمشهر۱۸۷، دشت آزادگان۱۶۸، شادگان۱۶۲، شوشتر۱۵۸، کارون۱۸۲، ملاثانی ۱۷۱ و هویزه ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب رسیده و این شهرها در وضعیت «قرمز » یعنی «ناسالم» قرار دارند.

شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۲۵، آغاجری ۱۳۲، باغملک ۱۱۰، بهبهان ۱۲۷، دزفول ۱۱۰ و ماهشهر۱۰۹ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

در مقابل، وضعیت هوا در شهرهای اندیکا، ایذه، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل، هندیجان قابل قبول» ارزیابی شده است..

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور