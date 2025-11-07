باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از برداشت ۵۰ درصدی محصول برنج از اراضی تحت کشت روش‌های پرورش رتون و نشای مجدد در این شهرستان خبر داد و گفت: شهرستان جویبار با دارا بودن ۱۱ هزار هکتار اراضی شالیزاری، یکی از قطب‌های اصلی تولید برنج در استان مازندران محسوب می‌شود.

او افزود: خوشه‌های طلایی برنج در مزارع پرورش رتون و کشت مجدد برنج در سال جاری در سطح ۱۷۰۰ هکتار به بار نشسته‌اند و تاکنون نیمی از محصولات تولیدی در این مزارع برداشت شده است.

رحیمی در ادامه به ارائه آمار دقیق‌تر پرداخت و گفت: تاکنون ۱۸۰ هکتار از مزارع پرورش رتون این شهرستان با عملکرد ۱۶۵۰ کیلوگرم در هکتار برداشت شده که در مجموع منجر به تولید ۲۹۷ تن محصول شده است.

او در خصوص مزارع کشت مجدد نیز افزود: از ۶۵۰ هکتار از این مزارع نیز برداشت به انجام رسیده که با عملکرد بالاتر ۲۶۰۰ کیلوگرم در هکتار همراه بوده است. بر این اساس، میزان تولید در مزارع کشت مجدد به ۱۶۹۰ تن رسیده است.