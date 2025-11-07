باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روایت بغض آلود رهبر معظم انقلاب از انتظار حاج قاسم سلیمانی پشت درب اتاق عمل جراحی + فیلم

روایت رهبر معظم انقلاب از انتظار حاج قاسم سلیمانی پشت درب اتاق عمل جراحی و همراهی با خانواده دوست شهیدش را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایت رهبر معظم انقلاب به همراه فیلم منتشر شده از انتظار حاج قاسم سلیمانی پشت درب اتاق عمل جراحی و همراهی با خانواده دوست شهیدش را مشاهده می‌کنید.

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهدی سلیمانی
۰۸:۴۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بسم رب شهدا و الصدیقین
۱
۱
پاسخ دادن
United States of America
مهدی سلیمانی
۰۸:۴۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
درود بر شهید فاطمه الزهرا و حق تعالی بسم رب شهدا
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
الله اکبر
شهادت حاج قاسم برای همه ما خیلی سخت بود
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اللهم ارحم المومنين و المومنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
واقعا شهید سلیمانی چقدر گمنام و فروتن بودند

معلومه ،کادر بیمارستان و بقیه مردم اصلا نشناختن ایشون

این از فروتنی بالا شون بوده

واقعا چقدر عالی شهید زیست کرد

خدایا بر ما هم بار معرفت خودت را بیافزا
و فروتن گردان
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
جانم فدای ایران
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرهاد
۱۶:۱۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خدا بیامرزتش .روحت شاد حاج قاسم.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
روح سردار سلیمانی شاد
۷
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حاج قاسم
حاج قاسم
حاج قاسم
حاج قاسم
حاج قاسم
حاج قاسم






ای بابا !!!!!
۱۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۲۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خداوند رحمتش کند واز او راضی باشد . اما قربون اون بغض جانسوزت خداوند به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها به شما عزت و عمر مبارک عنایت فرماید و دشمنانت را ذلیل و نابودشان گرداند
۱۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
قربون بغضت برم آقا جان
خدا رحمت كنه حاج قاسم ، كه اگر ايشون زنده ميبودن
كسي جرأت نميكرد نه شمارو تهديد كنه و نه ايران رو .
۱۱
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۱۳:۴۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مردان خدا پرده پندار دریدن جز خدا هیچ ندیدن واقعا الگو و سرمشق زندگی درست
۱۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Shadi
۱۳:۲۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اقا من قوربونت برم
۱۲
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
یادش گرامی قهرمان حقیقی مردم ایران
۱۳
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خوش به حال کسی که شهید حاج قاسم سلیمانی بالای سرش حاضر شود. اون افرادی که اون روز در بیمارستان بودند نمی دونستند که حاج قاسم چه کسی است وگرنه رهایش نمی کردند و همچون صدف، گرداگرد این دردانه را می گرفتند. فاتل این شهید، نابود و ذلیل و بدبخت باد ان شاء الله
۸
۱۴
پاسخ دادن
۱۲