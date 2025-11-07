روایت بغض آلود رهبر معظم انقلاب از انتظار حاج قاسم سلیمانی پشت درب اتاق عمل جراحی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u062d\u0627\u062c \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u067e\u0634\u062a \u062f\u0631\u0628 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u0639\u0645\u0644 \u062c\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0627 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0648\u0633\u062a \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0634 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n
شهادت حاج قاسم برای همه ما خیلی سخت بود
معلومه ،کادر بیمارستان و بقیه مردم اصلا نشناختن ایشون
این از فروتنی بالا شون بوده
واقعا چقدر عالی شهید زیست کرد
خدایا بر ما هم بار معرفت خودت را بیافزا
و فروتن گردان
ای بابا !!!!!
خدا رحمت كنه حاج قاسم ، كه اگر ايشون زنده ميبودن
كسي جرأت نميكرد نه شمارو تهديد كنه و نه ايران رو .