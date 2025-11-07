باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- امیرعباس محمدی کوشکی، سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران، با اشاره به انعقاد تفاهمنامه در حاشیه نمایشگاه شهر هوشمند، به ابعاد دیپلماتیک این تفاهمنامه اشاره کرد و گفت: «از سال گذشته، دبیرخانه دائمی اکتبر شهری را برای توسعه شهرهای هوشمند در حوزه فناوری و نوآوری تأسیس کردیم.»
وی افزود: اکتبر شهری، رویدادی است که ذیل برنامه توسعه اسکان سازمان ملل متحد برگزار میشود و روز جهانی شهرها را جشن میگیرد؛ روزی که بر چالشهای شهری پایدار تمرکز دارد.
محمدی کوشکی ادامه داد: «ما از تمامی ظرفیتهای بینالمللیمان استفاده خواهیم کرد؛ از ارتباط با آژانسهای ملل متحد گرفته تا دعوت از نخبگان کشور که در حوزه اختراعات فعال هستند. در نمایشگاه سال آینده، حضور پررنگی از این نخبگان خواهیم داشت.»
او در خصوص میهمانان خارجی توضیح داد: «برنامهریزیهای لازم برای جذب میهمانانی از کشورهای منطقه انجام شده است. حداقل از کشورهای همسایه، نمایندگانی برای رویداد بعدی دعوت میکنیم.»
سرپرست تیم ملی اختراعات تصریح کرد: این تعاملات، نه تنها تبادل دانش را تسهیل میکند، بلکه میتواند به قراردادهای تجاری، انتقال فناوری و حتی حل چالشهای مشترک شهری مانند مدیریت بحرانهای زیستمحیطی منجر شود.
وی گفت: برگزاری چنین رویدادهایی، شتابدهندهای برای تحقق اهداف برنامه هفتم، از جمله افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد است.
در ادامه، رضائیان، رئیس ستاد اجرایی اکتبر شهری، اضافه کرد: «تمرکز کامل ما بر نوآوری، فناوری و توسعه شهری است. بر اساس این تفاهمنامه، سال آینده میزبان رویداد جهانی اکتبر شهری خواهیم بود.»
رضائیان افزود: «این گام، نه تنها اعتبار بینالمللی کشور ما را ارتقا میبخشد، بلکه فرصتی برای جذب دانش و سرمایه از سراسر جهان فراهم میکند.»
گفتنی است، تفاهمنامه چگونگی برگزاری این رویداد جهانی در محل نمایشگاه شهر هوشمند، بین ستاد اجرائی روز جهانی شهرها و مرکز ملی اختراعات و نوآوری ایران به امضا رسید.