محمدی کوشکی گفت:دیپلماسی نوآوری، کلیدی برای غلبه بر موانع ژئوپلیتیکی است و ایران با پتانسیل‌های عظیم خود در فناوری، می‌تواند هاب منطقه‌ای شهر‌های هوشمند باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- امیرعباس محمدی کوشکی، سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران، با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه در حاشیه نمایشگاه شهر هوشمند، به ابعاد دیپلماتیک این تفاهم‌نامه اشاره کرد و گفت: «از سال گذشته، دبیرخانه دائمی اکتبر شهری را برای توسعه شهرهای هوشمند در حوزه فناوری و نوآوری تأسیس کردیم.»

وی افزود: اکتبر شهری، رویدادی است که ذیل برنامه توسعه اسکان سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و روز جهانی شهرها را جشن می‌گیرد؛ روزی که بر چالش‌های شهری پایدار تمرکز دارد.

محمدی کوشکی ادامه داد: «ما از تمامی ظرفیت‌های بین‌المللی‌مان استفاده خواهیم کرد؛ از ارتباط با آژانس‌های ملل متحد گرفته تا دعوت از نخبگان کشور که در حوزه اختراعات فعال هستند. در نمایشگاه سال آینده، حضور پررنگی از این نخبگان خواهیم داشت.»

او در خصوص میهمانان خارجی توضیح داد: «برنامه‌ریزی‌های لازم برای جذب میهمانانی از کشورهای منطقه انجام شده است. حداقل از کشورهای همسایه، نمایندگانی برای رویداد بعدی دعوت می‌کنیم.»

سرپرست تیم ملی اختراعات تصریح کرد: این تعاملات، نه تنها تبادل دانش را تسهیل می‌کند، بلکه می‌تواند به قراردادهای تجاری، انتقال فناوری و حتی حل چالش‌های مشترک شهری مانند مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی منجر شود.

وی گفت: برگزاری چنین رویدادهایی، شتاب‌دهنده‌ای برای تحقق اهداف برنامه هفتم، از جمله افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد است.

در ادامه، رضائیان، رئیس ستاد اجرایی اکتبر شهری، اضافه کرد: «تمرکز کامل ما بر نوآوری، فناوری و توسعه شهری است. بر اساس این تفاهم‌نامه، سال آینده میزبان رویداد جهانی اکتبر شهری خواهیم بود.»

رضائیان افزود: «این گام، نه تنها اعتبار بین‌المللی کشور ما را ارتقا می‌بخشد، بلکه فرصتی برای جذب دانش و سرمایه از سراسر جهان فراهم می‌کند.»

گفتنی است، تفاهم‌نامه چگونگی برگزاری این رویداد جهانی در محل نمایشگاه شهر هوشمند، بین ستاد اجرائی روز جهانی شهرها و مرکز ملی اختراعات و نوآوری ایران به امضا رسید.

 

 

برچسب ها: مسکن ، حمل‌ونقل
خبرهای مرتبط
بومی‌سازی فناوری تولید قیر و آسفالت آغاز شد
سامانه «خودنویس» شفافیت در معاملات مسکن را افزایش داد
تامین ۱.۶ میلیون تن قیر برای اجرای شبکه راه‌های کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
جالبه.
واقعا اینکه اینها اینقدر امیدوارن جای تعجب داره، وقتی یک عده به جای درک واقعی مطلب هرچیزی رو تو اینستا میبینن باور میکنند و درکیداز واقعیت جوانان ایرانی ندارن!
تا وقتی خود تحقیر ها تو ایران هستند باید هم دستاورد های ایران نادیده گرفته بشود
واقعا برای افرادی که بدون هیچ تحقیق فقط با ناامیدی و تمسخر پاسخ میدن متاسفم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مردم از خنده
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خخخخخخخخ
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
فقط باید دلت را بگیری بخندی وقتی همه چیز از بیرون درون فیلتره با فیلتر شدن هوش مصنوعی کار میکنی هاب منطقه می‌شود.
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۲:۳۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
واقعا؟؟؟ جدی میگی ؟؟؟؟؟؟؟
۳
۷
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اگه هوش مصنوعیا سروراشون رو بیارن اینجا ما برقشون رو میدیم
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
???
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بعله جوانان نخبه استعداد دارند به کار گرفته نمی شوند خوب استفاده نمی شود
۰
۶
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۲:۰۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مثل گذشته ژاندارم منطقه بشه.
۳
۵
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۱:۰۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
یعنی امارات و قطر و ترکیه و آذربایجان و عربستان هیچی؟ یهو ایران بشه هاب تکنولوژی منطقه؟ وقتی حرف از توهم میزنیم یعنی همین
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
وقتی سرت تو فضای مجازی باشه فقط از موفقیت جوانان با استعداد کشورت خبر نداری ،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
وعده سر خرمن!

احتمالا آخرشم میگن بودجه نیست نمیشه باید سرمایه گذار خارجی بیاد!!!!!!
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
یک کمی خبرهای موفقیت جوانان کشور را در دستیابی به دانشهای نوین در زمینه های مختلف پیگیر باش هم وطن عزیز تا باور کنی اگر تو نمی توانی همسایه ات هم شهری ات و...می توانند
تحقیر کشور و جوانان کشور راه به جایی نبرد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
آخرین اخبار
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
قیمت گذاری ۳۱ قلم محصول کشاورزی به کجا رسید؟
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
نهاده دامی با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه توزیع می‌شود
آغاز عرضه برنج خارجی با نرخ مصوب تنظیم بازار طی روزهای آتی/ ۷۴ هزار تن برنج وارد شد