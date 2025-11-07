باشگاه خبرنگاران جوان - ایام فاطمیه به روز‌هایی گفته می‌شود که شیعیان به یاد شهادت دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم سوگواری برگزار می‌کنند. این ایام حدود ۲۰ روز ادامه دارد و به دلیل اختلاف‌نظر در تاریخ دقیق شهادت آن حضرت، این مجالس در دو دهه برگزار می‌شود. به همین مناسبت مردم مومن و متدین محله شهر قائم شهرستان قم در هیئت الزهرا گرد هم آمدند و مراسم سوگواری برگزار کردند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

