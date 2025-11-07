رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع ۷ فقره تصادف منجر به فوت در هفته دوم آبان‌ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ مصطفی زینی‌وند رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره حوادث رانندگی هفته‌ای که گذشت توضیحاتی ارائه داد.

وی اعلام کرد که در روز شنبه ۱۰ آبان ماه، تهران شاهد وقوع دو فقره تصادف فوتی بوده است. بدین ترتیب که تصادف اول حوالی ساعت ۰۴:۴۰ بامداد در موقعیت بزرگراه شهید حکیم به سمت شرق قبل از بزرگراه شهید ستاری رخ داد. در آن یک دستگاه خودرو سواری به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که از عوامل پاکبان شهرداری در حین نظافت معبر، برخورد می‌کند که متأسفانه در اثر این حادثه به علت شدت صدمات وارده، پاکبان شهرداری جان خود را از دست داد.

به گفته وی، دیگر تصادف رخ داده در روز شنبه در ساعت ۱۰:۵۶ در مسیر غرب به شرق بزرگراه ارتش بعد از پل B۹، یک دستگاه سواری سمند باز هم به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که در حال تردد غیرمجاز از این معبر بوده برخورد می‌کند که در اثر این اتفاق، عابر پیاده به علت شدت صدمات در همان لحظات اولیه فوت شد.

سرهنگ زینی‌وند در ادامه توضیح داد: دیگر حادثه رانندگی در پایتخت، در روز یکشنبه مورخ ۱۱ آبان ماه در ساعت ۰۵:۵۰ بامداد در لاین اصلی بزرگراه آزادگان به سمت شرق بعد از مرتضی گرد رخ داد؛ که در این سانحه یک دستگاه خودرو سواری پراید به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده (خانم حدود ۴۰ ساله) که قصد تردد غیرمجاز از عرض این بزرگراه را داشته برخورد می‌کند که در اثر این حادثه عابر پیاده در دم جان خود را از دست داد.

رئیس اداره تصادفات و مهندسی پلیس راهور تهران بزرگ با ابراز تأسف، از وقوع ۲ فقره تصادف فوتی دیگر در روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه خبر داد.

وی بیان داشت: حادثه اول روز دوشنبه در ساعت ۰۸:۰۰ صبح در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع)، قبل از پل شهید زین‌الدین داخل خط ویژه به وقوع پیوست. در این حادثه، یک دستگاه موتورسیکلت در حین سبقت غیر مجاز از اتوبوس BRT واژگون شد که در اثر این حادثه راننده موتورسیکلت در دم فوت شد.

وی درباره دومین حادثه توضیح داد: در روز دوشنبه، ساعت ۱۰:۳۵ در لاین اصلی بزرگراه آزادگان به غرب قبل از دورگرد الغدیر یک دستگاه سواری به دلیل بی توجهی به جلو در حین رانندگی با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیرمجاز از عرض این معبر را داشته برخورد می‌کند که در اثر این سانحه عابرپیاده در اثر شدت ضربه در دم فوت شد.

سرهنگ زینی‌وند با بیان اینکه دو تصادف منجر به فوت دیگر در روز چهار شنبه ۱۴ آبان ماه اتفاق افتاد گفت: تصادف اول حوالی ساعت ۰۱:۱۵ نیمه شب در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید نواب محدوده خیابان شهید صفدری رخ داد که در آن یک دستگاه خودرو سواری حین لایی کشی و انجام حرکات مخاطره‌آمیز با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد می‌کند که در اثر این حادثه موتورسیکلت واژگون شده و متأسفانه راننده آن به علت شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد.

وی با بیان اینکه آخرین تصادف رخ داده در شهر تهران در ساعت ۰۱:۲۰ نیمه شب چهارشنبه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی (ع)، زیر گذر شهید محلاتی اتفاق افتاد گفت: یک دستگاه تاکسی پژو ۴۰۵ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده آن با مانع کناری راه (ستون‌های پل) بشدت برخورد می‌نماید که در اثر این حادثه، راننده و سرنشین جلو در دم فوت شدند و دو سرنشین عقب این خودرو مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. وی گفت در این حادثه به متولی راه به دلیل عدم ایمن سازی ستون‌های پل نیز سهم تقصیر داده شد.

سرهنگ زینی‌وند با تأکید بر اهمیت رعایت مقررات رانندگی در تمامی ساعات به ویژه ساعات شبانه، از تمامی رانندگان خواست به دلیل محدودیت دید در شب، حتماً با سرعت مطمئنه حرکت کرده و توجه کامل به مسیر پیش‌رو داشته باشند.

وی افزود: رانندگان موظف‌اند در ساعات تاریکی هوا ضمن رعایت فاصله طولی مناسب، از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان نیز استفاده کنند.

وی همچنین خطاب به عابران پیاده هشدار داد که به هیچ عنوان نباید از عرض بزرگراه‌ها عبور کنند چرا که طبق مقررات ممنوع می‌باشد، سرعت وسایل نقلیه عبوری در اینگونه معابر بالاست و در صورت وقوع تصادف منجر به فوت عابر یا جراحات شدید می‌شود.

سرهنگ زینی‌وند اکیداً توصیه کرد عابرین پیاده برای عبور از عرض بزرگراه‌ها، صرفاً باید از گذرگاه‌های ایمن و غیرهم‌سطح استفاده نمایند.

منبع: پلیس راهور 

