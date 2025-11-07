چین سومین ناو هواپیمابر خود به نام فوجیان را با حضور شی جین پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، به طور رسمی وارد خدمت نظامی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ناو هواپیمابر جدید چین به نام «فوجیان» طی مراسمی رسمی با حضور شی جین پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، وارد خدمت نظامی شد. این ناو که سومین ناو هواپیمابر چین محسوب می‌شود، قابلیت‌های عملیاتی قابل توجهی نسبت به دو ناو قبلی دارد.

 فوجیان مجهز به عرشه مسطح و سیستم پرتاب الکترومغناطیسی برای برخاستن هواپیماهاست و توانایی حمل جنگنده‌های بیشتر و مسلح‌تر نسبت به ناو‌های لیائونینگ و شاندونگ را دارد. همچنین جنگنده استیلث جی-۳۵ و هواپیمای هشدار اولیه کی‌جی-۶۰۰ در دوره‌های آزمایشی با موفقیت آزمایش شد.

کارشناسان امنیتی و دیپلمات‌های منطقه‌ای هشدار می‌دهند که راه دشواری برای رسیدن به قابلیت عملیاتی کامل پیش روی این ناو است. بن لوییس، تحلیلگر نظامی، تخمین می‌زند که «حداقل یک سال دیگر» تا دستیابی به قابلیت عملیاتی کامل لازم است.

فوجیان با سوخت دیزلی، محدوده عملیاتی کمتری نسبت به ناو‌های هسته‌ای آمریکایی دارد و پس از ۱۰٬۰۰۰ مایل دریایی نیاز به سوخت‌گیری مجدد دارد. با این حال، پنتاگون در گزارش سالانه خود تأکید کرده که این ناو قدرت نظامی چین را افزایش خواهد داد.

کالین کوه، پژوهشگر دفاعی در سنگاپور، پیش‌بینی می‌کند که فوجیان احتمالاً در تمرینات نظامی اطراف تایوان به کار گرفته خواهد شد، اگرچه نقش دقیق آن در سناریو‌های درگیری درباره تایوان هنوز مورد بحث است.

این ناو در حالی وارد خدمت شده که ناوگان چین تاکنون رویکرد محتاطانه‌ای در به کارگیری ناو‌های هواپیمابر داشته و عمدتاً از آنها به عنوان پایگاه آزمایشی استفاده کرده است.

برچسب ها: ناو چینی ، چین و تایوان
خبرهای مرتبط
پوتین دستور ارائه پیشنهاداتی در مورد از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را صادر کرد
شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌ها علیه الجولانی را لغو کرد
وزیر دفاع روسیه: مسکو باید فوراً آماده آزمایش هسته‌ای تمام‌عیار شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ناوهای هواپیمابر در برابر تکنولوژی های جدید نظامی و محاصره از هوا ، زمین و دریا و شلیک انواع موشک ، گلوله ، توپ و راکت دوام می آورند یا قرق می شوند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تویه حرکت امریکابه قهردریامیره
۶
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
چین سرش توی کار خودش هست و فقط منافع ملی خودش برایش مهم است. بهترین و پیشرفته ترین تجهیزات نظامی و غیر نظامی را دارد می سازد و مرتب هم منم منم منم........ نمی کند. خیلی راحت و آسوده.
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بعله برای آمریکا و چین ساخت بمب اتم اشکال ندارد برای ایران بد است ترامپ می گوید بمب اتم آمریکا کره زمین را 150بار متلاشی می کند یک مشت کله پوک به دنبال رفع تحریم هستند
۷
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
برای آنها خوب است برای ما اخی هست
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
کلینتون‌ها پشت پرده و علت سرنگونی دولت بنگلادش
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
آخرین اخبار
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
چین محدودیت‌های صادراتی علیه آمریکا را لغو کرد
هیئت سازمان ملل خواستار «آگاهی و مسئولیت‌پذیری» در انتخابات پارلمانی عراق شد
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش