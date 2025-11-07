باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ناو هواپیمابر جدید چین به نام «فوجیان» طی مراسمی رسمی با حضور شی جین پینگ، رئیسجمهور این کشور، وارد خدمت نظامی شد. این ناو که سومین ناو هواپیمابر چین محسوب میشود، قابلیتهای عملیاتی قابل توجهی نسبت به دو ناو قبلی دارد.
فوجیان مجهز به عرشه مسطح و سیستم پرتاب الکترومغناطیسی برای برخاستن هواپیماهاست و توانایی حمل جنگندههای بیشتر و مسلحتر نسبت به ناوهای لیائونینگ و شاندونگ را دارد. همچنین جنگنده استیلث جی-۳۵ و هواپیمای هشدار اولیه کیجی-۶۰۰ در دورههای آزمایشی با موفقیت آزمایش شد.
کارشناسان امنیتی و دیپلماتهای منطقهای هشدار میدهند که راه دشواری برای رسیدن به قابلیت عملیاتی کامل پیش روی این ناو است. بن لوییس، تحلیلگر نظامی، تخمین میزند که «حداقل یک سال دیگر» تا دستیابی به قابلیت عملیاتی کامل لازم است.
فوجیان با سوخت دیزلی، محدوده عملیاتی کمتری نسبت به ناوهای هستهای آمریکایی دارد و پس از ۱۰٬۰۰۰ مایل دریایی نیاز به سوختگیری مجدد دارد. با این حال، پنتاگون در گزارش سالانه خود تأکید کرده که این ناو قدرت نظامی چین را افزایش خواهد داد.
کالین کوه، پژوهشگر دفاعی در سنگاپور، پیشبینی میکند که فوجیان احتمالاً در تمرینات نظامی اطراف تایوان به کار گرفته خواهد شد، اگرچه نقش دقیق آن در سناریوهای درگیری درباره تایوان هنوز مورد بحث است.
این ناو در حالی وارد خدمت شده که ناوگان چین تاکنون رویکرد محتاطانهای در به کارگیری ناوهای هواپیمابر داشته و عمدتاً از آنها به عنوان پایگاه آزمایشی استفاده کرده است.