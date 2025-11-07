باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می شود از آبیاری باغات و مزارع جهت جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه کن شدن درختان آسیب پذیر خودداری کنند.

به گفته وی، باغداران نسبت به جمع آوری سرشاخه و میوه های آلوده از باغات اجتناب کنند. همچنین کشاورزان نسبت به حفاظت از ادوات کشاورزی اقدام کنند.

غلامی ادامه داد: گلخانه داران تنظیم دما در گلخانه و سالن‌های پرورشی را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر بستن دریچه های کندوهای زنبور عسل تصریح کرد: پرورش دهندگان ماهی جهت تامین اکسیژن کافی نسبت به افزایش هوادهی استخرهای پرورش آبزیان اقدام کنند.

براساس آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال زراعی تا ۱۲ آبان ماه ۲.۹ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱۴.۳ میلی متر و دوره بلندمدت ۱۲.۸ میلی متر بوده که این امر کاهش ۸۳.۸ درصدی بارش نسبت به سال قبل و ۸۱.۸ درصدی دوره نرمال را نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی، امروز به‌تدریج آسمان بخشی از نیمه جنوبی و جنوب‌غربی کشور ابری خواهد شد. این ابرها از نوع ابرهای بالایی هستند و بنابراین انتظار بارش از آن‌ها نمی‌رود. همچنین طی ۵ روز آینده جو پایداری در اکثر مناطق کشور حاکم است.

طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه هفته آینده در شرق کشور سرعت وزش باد افزایش می یابد.