مدیران باشگاه استقلال در تلاش هستند تا قرارداد دو بازیکن خود را تمدید کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال قصد دارد قرارداد دو بازیکن خارجی خود، مونیر الحدادی و یاسر آسانی را برای مدت سه سال دیگر تمدید کند. مذاکرات اولیه میان مدیران باشگاه و مدیر برنامه‌های این دو بازیکن انجام شده و توافق‌های کلی نیز به دست آمده است.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرارداد جدید این دو بازیکن به‌زودی به امضا خواهد رسید تا حضورشان در استقلال برای سه فصل آینده قطعی شود.

مونیر الحدادی و یاسر آسانی در نیم‌فصل نخست عملکرد مثبتی در ترکیب استقلال داشته‌اند و نقش پررنگی در موفقیت‌های تیم ایفا کرده‌اند. عملکرد فنی قابل قبول این دو بازیکن باعث شده کادر فنی و مدیران باشگاه بر حفظ آنها تأکید ویژه‌ای داشته باشند.

گفته می‌شود استقلال با هدف ایجاد ثبات در ترکیب و تقویت تیم برای فصل‌های آینده، تصمیم گرفته قرارداد بازیکنان کلیدی خود را پیش از پایان فصل تمدید کند.