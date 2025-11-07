باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که تمرینات تیم فوتبال استقلال برای چند روز تعطیل شده است، رامین رضاییان مدافع باتجربه آبیپوشان برنامه تمرینی خود را به صورت انفرادی ادامه میدهد.
رضاییان که از آمادگی بدنی بالایی برخوردار است، در روزهای استراحت تیم نیز با حضور در سالن بدنسازی و انجام تمرینات اختصاصی تلاش میکند تا شرایط مطلوب خود را حفظ کند.
این بازیکن با انگیزه بالایی به دنبال آن است که در ادامه رقابتهای لیگ برتر و دیدارهای حساس پیشرو، عملکرد درخشانی از خود به نمایش بگذارد.
گفتنی است، تمرینات تیم استقلال پس از پایان تعطیلات چندروزه، زیر نظر ریکاردو ساپینتو از سر گرفته خواهد شد.