باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران گفت: ساعت ۹:۳۶ صبح امروز، حادثه تصادف در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید هاشمی، نرسیده به خیابان کلهر در محدوده صالح آباد شرقی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی اظهار کرد: در محل حادثه مشاهده شد که یک دستگاه خودروی پیکان وانت حامل سه سرنشین شامل یک آقا و یک خانم حدوداً ۴۰ تا ۴۲ ساله و یک کودک دو تا سه ساله، به دلیل نامشخصی با شدت به قسمت عقب یک دستگاه تریلر که در کنار خیابان متوقف شده بود، برخورد کرده است.

وی گفت: آتش‌نشانان بلافاصله عملیات رهاسازی سرنشینان را آغاز کردند و افراد مصدوم را از خودرو خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند. متأسفانه، هر سه سرنشین خودرو به دلیل شدت حادثه جان خود را از دست دادند. عوامل پلیس راهور در محل حضور داشتند و محل حادثه برای بررسی علت دقیق تصادف به پلیس راهور تحویل داده شد و عملیات در ساعت ۱۰ و ۸ دقیقه پایان یافت.