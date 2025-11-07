سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع یک تصادف مرگبار در بزرگراه شهید هاشمی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانیجلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران گفت: ساعت ۹:۳۶ صبح امروز، حادثه تصادف در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید هاشمی، نرسیده به خیابان کلهر در محدوده صالح آباد شرقی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. 

ملکی اظهار کرد: در محل حادثه مشاهده شد که یک دستگاه خودروی پیکان وانت حامل سه سرنشین شامل یک آقا و یک خانم حدوداً ۴۰ تا ۴۲ ساله و یک کودک دو تا سه ساله، به دلیل نامشخصی با شدت به قسمت عقب یک دستگاه تریلر که در کنار خیابان متوقف شده بود، برخورد کرده است. 

وی گفت: آتش‌نشانان بلافاصله عملیات رهاسازی سرنشینان را آغاز کردند و افراد مصدوم را از خودرو خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند. متأسفانه، هر سه سرنشین خودرو به دلیل شدت حادثه جان خود را از دست دادند. عوامل پلیس راهور در محل حضور داشتند و محل حادثه برای بررسی علت دقیق تصادف به پلیس راهور تحویل داده شد و عملیات در ساعت ۱۰ و ۸ دقیقه پایان یافت.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
کنار خیابان جای توقف تریلی نیست اگر چنانچه مجبور به توقف شد باید از فاصله 100متری مثلث خطر یا علائم مربوطه را در جهت اطلاع به خودروهای پشت سر قرار داده و فلاشرها رو روشن کنه شاگرد تریلی هم باید با در دست داشتن یک پارچه رنگی به خودروهای عبوری اطلاع رسانی کند پس راننده تریلی 100در100مقصر بوده و باید مجازات شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
۹۰ درصد پیکان وانتی ها نرمال رانندگی نمی‌کنند و اینم قطعا بخاطر عدم کنترل سرعت بوده
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مقصر کامیونه که فلاشراش رو روشن نگرده و از صد متر عقبتر تابلو نذاشته و باید حکم ابد بخوره و کامیونش مصادره بشه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تو روز بوده شب نبوده که
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ای وای
۰
۲
پاسخ دادن
