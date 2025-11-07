باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رهایی ۲۵ محکوم به قصاص با همراهی خیران + فیلم

دادستان تهران گفت: از ابتدای امسال تاکنون با همراهی صلح یاران و خیران، زمینه رهایی ۲۵ محکوم به قصاص فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی  دادستان تهران گفت: از ابتدای امسال تاکنون با همراهی صلح یاران و خیران زمینه رهایی ۲۵ محکوم به قصاص فراهم شده است.

او افزود: همچنین با برگزاری جلسات صلح و سازش بیش از هزار زندانی آزاد شده‌اند.

 

