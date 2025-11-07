باشگاه خبرنگاران جوان - این روزها تبلیغات مهدهای لاکچری با خدمات گرانقیمت در فضای مجازی منتشر شده است و وزارت آموزشوپرورش میگوید که با آنها برخورد میکند.
مهدهای کودک نباید به چشم مراکز خدماتی دیده شوند و این در حالی است که در سالهای اخیر در برخی مهدکودکها شاهد رواج فرهنگ غربی و فاصلهگرفتن از فرهنگ ایرانیاسلامی هستیم. سخنگوی وزارت آموزشوپرورش علی فرهادی هم دراینخصوص میگوید که «اگر مهدکودک یا پیشدبستانی شئونات تربیتی، دینی و اخلاق حرفهای را رعایت نکنند، قطعاً با آنها برخورد قانونی میشود».در هفتههای اخیر، ویدئوهایی از مراسم لاکچری تولد، جشن و هالووین در مهدکودکهایی در فضای مجازی منتشر شده است که خدماتی شبیه جشن عروسی حتی تالارهای گرانقیمت با سبکهای غربی و هزینههای بالا را تبلیغ میکند. مهدهای کودک تحت پوشش سازمان ملی تعلیموتربیت کودک است اما همچنان عدم نظارت کامل بر آنها گلایه جمعی از والدین است. حالا سخنگوی وزارت آموزشوپرورش میگوید که «تربیت شوخیبردار نیست و مجوز مهدکودکهای متخلف باطل میشود».
منبع: فارس