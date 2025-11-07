تبلیغ خدمات گرانقیمت و جشن‌های غربی در برخی مهدها، صدای مسئولان آموزش‌وپرورش را درآورد: «مجوزتان باطل می‌شود.»

باشگاه خبرنگاران جوان - این روزها تبلیغات مهدهای لاکچری با خدمات گرانقیمت در فضای مجازی منتشر شده است و وزارت آموزش‌وپرورش می‌گوید که با آنها برخورد می‌کند.
 
مهدهای کودک‌ نباید به چشم مراکز خدماتی دیده شوند و این در حالی است که در سال‌های اخیر در برخی مهدکودک‌ها شاهد رواج فرهنگ غربی و فاصله‌گرفتن از فرهنگ ایرانی‌اسلامی هستیم. سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش علی فرهادی هم دراین‌خصوص می‌گوید که «اگر مهدکودک یا پیش‌دبستانی شئونات تربیتی، دینی و اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکنند، قطعاً با آنها برخورد قانونی می‌شود».در هفته‌های اخیر، ویدئوهایی از مراسم لاکچری تولد، جشن و هالووین در مهدکودک‌هایی در فضای مجازی منتشر شده است که خدماتی شبیه جشن عروسی حتی تالارهای گران‌قیمت با سبک‌های غربی و هزینه‌های بالا را تبلیغ می‌کند. مهدهای کودک تحت پوشش سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودک است اما همچنان عدم نظارت کامل بر آنها گلایه جمعی از والدین است. حالا سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش می‌گوید که «تربیت شوخی‌بردار نیست و مجوز مهدکودک‌های متخلف باطل می‌شود».
 
منبع: فارس
برچسب ها: مهد کودک ، آمزش و پرورش ، فرهنگ غربی
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
هالویبن و این چرت و‌ پرتا مال ادمای شیکم سیر و علافه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
علت روی آوردن مردم به جشن ها و مراسم های خارجی، برگزار نکردن جشن های ایرانی است. اگر به همان اندازه که برای عزاداری های عربی برنامه ریزی می کنین و بودجه اختصاص می دهید، برای جشن و مراسم های ایرانی هم برنامه ریزی کنید و بودجه تعریف کنید، دیگر مردم به سمت جشن های غربی کشیده نمی شوند و این همه نگرانی در شما به وجود نمی آید.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این همه جشن نوروز و یلدا و... نمیبینی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
فقط یک درصد مردم همچین پولای یا مفتی دارن
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
هالووین و ولنتاینو این مسخره بازیا چیه؟ عوض اینکه به فرهنگ خودمون بپردازیم این جشن های مسخره رو یه عده ای راه انداختن، بعدشم میشه این بی بند و باری جامعه، الان به یکی بگه حافظ و سعدی و فردوسی کی هستن، یا نمیدونه یا مسخره میکنه
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
هالووین جن میشن، ولنتاین رل میشن، کریسمس هم مسیحی میشن..نکشید ما رو لعنتی‌های آفتاب‌پرست...
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
به شما چه
پولشد از جیب شما مگه میدن؟
کلا تو همه زمینه های شادی مشکل دارید و دنبال به هم زدنشید
۷
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اولا به توچه که ما داریم چی رو میزنیم و با چی مشکل داریم

همونطور که شما و اونا آزادن که اون کار رو بکنن چرا ما آزاد نباشیم این کار را بکنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حداقل شهامت برخورد با فضاحتی به نام هالووین رو داشته باشین هر تالار یا مراکز یا .... اطلاعیه برای هالووین داد پلمپ کنید هر سلبریتی ‌که تصویر هالووینی گذاشت جریمه کنید فرهنگ یک کشور با سابقه چندهزار ساله چیزی نیست که بدست تعدادی احمق و هالو به قهقرا کشیده شود
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
فقط حرف....هر سال این حرفا تکرار می شه...هیچ برخوردی هم نمی شه...که اگر می شد...الان وضع اینجوری نبود...حداقل مهد کدوکمون تو این مملکت حساب می برد...این ادا و اصولا رو در نمیاورد
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
از دید و نظر شخصی ،
حداقل بنا به شرایط خیلی خیلی بد اقتصادی و همچنین تکثیر الگوی غیراخلاقی از تعدادی بلاگرها در مورد تجمل گرایی هایی که اکثرا غیر واقعی هستند و.... در نتیجه فشار روحی روانی روی قشر کم درآمد و زحمتکش جامعه ما ، باید در هر صورت و هر مکان و نهادی جلوی این گونه رخ نمایی ها و ولخرجی هایی که دلیلی ندارد دیگران هم ببنید و اکثرا آه و حسرت داشته باشد گرفته شود .
هرکسی دارد الهی خیر و برکت داشته باشد اما حداقل از نظر انسانی کار جالبی نیست و گلایه های بسیاری بین جامعه شکل می گیرد.
ظاهرا اول جلوی آقازاده ها در فضای مجازی باید گرفته شود که خیلی شرایط درستی ندارند .
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اول باید اخطار میدادین که برگذار نکنند اینگونه مدارس بخاطر خالی کردن جیب اولیا هستند
۳
۹
پاسخ دادن
