رئیس‌جمهور قزاقستان در دیدار با دونالد ترامپ اعلام کرد که کشورش به توافقنامه‌های ابراهیم خواهد پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور قزاقستان، قاسم‌جومارت توکایف، در دیدار با دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که  انتظار می‌رود کشورش به توافقنامه‌های ابراهیمی بپیوندد.

اگرچه قزاقستان و رژیم صهیونیستی بیش از ۳۰ سال است که دارای روابط دیپلماتیک کامل هستند، اما این اقدام با هدف احیای توافقنامه‌های ابراهیمی به عنوان چارچوب همکاری تحت رهبری آمریکا بین رژیم صهیونیستی و جهان عرب و اسلام انجام شده است.

ترامپ شامگاه پنجشنبه در پلتفرم تروث سوشال تأیید کرد که با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و توکایف گفت‌وگوی تلفنی داشته است. این تماس در راستای تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و گسترش دایره توافقنامه‌های نرمالیزاسیون با رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

منبع: اکسیوس

برچسب ها: قزاقستان ، پیمان ابراهیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
۷۰ درصد طلای معدن قروه یعنی سالی ۱۰ تن طلا داره میره جیب یک قزاقستانی که سرمایه گذارش اسرائیلی هست. بیش از ۵۰ درصد نیزوهای این معدن قزاقستانی هستند و مفت میخورند و جای ایرانیها رو گرفتند. چقدر این وسط می‌خورید که ۷۰ درصد سرمایه این مردم رو دارید میریزید داخل شکم قزاقستانی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بی شرفانه ترین توافق دنیا .رژیم جعلی اون قدر زن و بچه و پیر و جوان رو با نبود دارو سوخت و غذا شکنجه کرد شهید کرد خیلی ها هم با موشک و گلوله اما واقعا دنیا خودش رو به خواب زده .اگر جای غزه یکی از این اتفاقات تو اوکراین می افتاد .مقامات اروپایی جنگ جهانی سوم رو راه انداخته بودن اما غزه و مردم فلسطین جلو چشم دنیا پر پر شدن نتیجه هم شده عادی سازی بیشتر با رژیم کودک کش .اینم قوانین دنیا .یعنی ساخت سلاح هسته ای و قدرت اتمی منطقه شدن و مبارزه با عادی سازی با این رژیم جعلی آخرین خواسته ماست .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
چقدر آمریکا بدولت قزاق‌ها نفوذ کرده کشوری که نسل کشی متهم است رابطه برقرار میکند ملتهای غرب قطع رابطه میخواهند دولت قزاق رابطه میخواهد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بدبخت قزاقستان کشوری با آن همه وسعت و پیشینه تاریخی حالا میخواهد نوکر صهیونیست های بی ریشه هفتاد ساله تاسیس بشود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
راجب توافق پیمان ابراهیم مطلب بزارید مخصوصا از قوانین و مفادش!
