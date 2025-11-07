باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور قزاقستان، قاسم‌جومارت توکایف، در دیدار با دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که انتظار می‌رود کشورش به توافقنامه‌های ابراهیمی بپیوندد.

اگرچه قزاقستان و رژیم صهیونیستی بیش از ۳۰ سال است که دارای روابط دیپلماتیک کامل هستند، اما این اقدام با هدف احیای توافقنامه‌های ابراهیمی به عنوان چارچوب همکاری تحت رهبری آمریکا بین رژیم صهیونیستی و جهان عرب و اسلام انجام شده است.

ترامپ شامگاه پنجشنبه در پلتفرم تروث سوشال تأیید کرد که با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و توکایف گفت‌وگوی تلفنی داشته است. این تماس در راستای تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و گسترش دایره توافقنامه‌های نرمالیزاسیون با رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

