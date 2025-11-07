کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: اتصال بیمه مرکزی رکورد خوداظهاری متقاضیان را در سامانه املاک و اسکان را شکست

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- یوسف منصوری، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن به شمار می‌رود که اجرای این طرح تا به امروز توانسته است نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی، اجرای طرح سامانه املاک و اسکان یکی از اقداماتی بوده که بازار را به سمت رونق هدایت کرده و همین امر باعث شده که میزان ورود اطلاعات به سامانه املاک و اسکان از سوی کاربران و افراد افزایش یابد.

او بیان کرد: طبق آخرین آمارهای اعلام شده، تا به امروز میزان ورود اطلاعات کاربران به سامانه املاک و اسکان رشد ۲ برابری داشته که این رشد از اطلاعات ناشی از اتصال دستگاه‌ها به این سامانه بوده است.

او یادآور شد: بر اساس آخرین آمارها، ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان رشد قابل توجهی داشته و رکورد خوداظهاری‌های روزانه شکسته شده و از حدود ۱۰۰ هزار به ۱۸۵ هزار مورد رسیده است.

وی افزود: طبق قانون، از ابتدای آبان ماه باید تمامی دستگاه‌ها از جمله بیمه به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و صدور تمامی بیمه‌ها از سوی شرکت‌های بیمه و کارگزاری‌ها باید از طریق اتصال به سامانه املاک و اسکان باشد.

منصوری توضیح داد: بر این اساس، ارائه هرگونه خدمت بیمه‌ای باید منوط به استعلام کدپستی باشد که در این سامانه ثبت شده است. از ابتدای آبان ماه تاکنون، بیش از ۵ میلیون استعلام توسط بیمه مرکزی از سرویس سامانه املاک و اسکان دریافت شده است.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تأکید کرد: هنوز کم‌کاری‌هایی در این سامانه به چشم می‌خورد که همین امر روند اجرا و تکمیل شدن سامانه را با اخلال مواجه کرده است. برای تکمیل شدن این سامانه، تمامی دستگاه‌ها از جمله بیمه مرکزی و همچنین کارگزاری‌ها باید همکاری کنند تا هرچه سریع‌تر اجرای این طرح نهایی شود.