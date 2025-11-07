کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: اتصال بیمه مرکزی رکورد خوداظهاری متقاضیان را در سامانه املاک و اسکان را شکست

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- یوسف منصوری، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن به شمار می‌رود که اجرای این طرح تا به امروز توانسته است نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی، اجرای طرح سامانه املاک و اسکان یکی از اقداماتی بوده که بازار را به سمت رونق هدایت کرده و همین امر باعث شده که میزان ورود اطلاعات به سامانه املاک و اسکان از سوی کاربران و افراد افزایش یابد.

او بیان کرد: طبق آخرین آمارهای اعلام شده، تا به امروز میزان ورود اطلاعات کاربران به سامانه املاک و اسکان رشد ۲ برابری داشته که این رشد از اطلاعات ناشی از اتصال دستگاه‌ها به این سامانه بوده است.

او یادآور شد: بر اساس آخرین آمارها، ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان رشد قابل توجهی داشته و رکورد خوداظهاری‌های روزانه شکسته شده و از حدود ۱۰۰ هزار به ۱۸۵ هزار مورد رسیده است.

وی افزود: طبق قانون، از ابتدای آبان ماه باید تمامی دستگاه‌ها از جمله بیمه به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و صدور تمامی بیمه‌ها از سوی شرکت‌های بیمه و کارگزاری‌ها باید از طریق اتصال به سامانه املاک و اسکان باشد.

منصوری توضیح داد: بر این اساس، ارائه هرگونه خدمت بیمه‌ای باید منوط به استعلام کدپستی باشد که در این سامانه ثبت شده است. از ابتدای آبان ماه تاکنون، بیش از ۵ میلیون استعلام توسط بیمه مرکزی از سرویس سامانه املاک و اسکان دریافت شده است.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تأکید کرد: هنوز کم‌کاری‌هایی در این سامانه به چشم می‌خورد که همین امر روند اجرا و تکمیل شدن سامانه را با اخلال مواجه کرده است. برای تکمیل شدن این سامانه، تمامی دستگاه‌ها از جمله بیمه مرکزی و همچنین کارگزاری‌ها باید همکاری کنند تا هرچه سریع‌تر اجرای این طرح نهایی شود.

 

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
اجرای مقررات ملی ساختمان برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است
بومی‌سازی فناوری تولید قیر و آسفالت آغاز شد
سامانه «خودنویس» شفافیت در معاملات مسکن را افزایش داد
تامین ۱.۶ میلیون تن قیر برای اجرای شبکه راه‌های کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
آخرین اخبار
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
قیمت گذاری ۳۱ قلم محصول کشاورزی به کجا رسید؟
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
نهاده دامی با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه توزیع می‌شود
آغاز عرضه برنج خارجی با نرخ مصوب تنظیم بازار طی روزهای آتی/ ۷۴ هزار تن برنج وارد شد