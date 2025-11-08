باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه تغییری در وضعیت تامین نهاده های دامی ایجاد نشده است، گفت: در حال حاضر ۱۰ درصد نهاده مورد نیاز مرغداران در سامانه بازارگاه عرضه می شود و کماکان ذرت و کنجاله سویا با نرخ های بالایی بدست مرغدار می رسد.

به گفته وی، مشکل تامین نهاده های دامی مربوط به ثبت سفارش یا تامین ارز یا هر دلیل دیگری که باشد، تنها به مرغدار و سفره مردم صدمه می زند.



کاشانی با بیان اینکه آینده روشنی پیش روی تولید و بازار تخم مرغ نیست، افزود: با استمرار روند فعلی تامین نهاده، قیمت هرشانه تخم مرغ به ۵۰۰ هزارتومان می رسد.

به گفته وی، با توجه به کمبود و گرانی نهاده های دامی تولیدکننده بشدت دچار خسران شده است چراکه گله های مرغدار بدلیل نبود ذرت و کنجاله سویا دچار آسیب شدند که در نهایت منجر به از دست دادن بخشی از تولید می شود که به سادگی این میزان کاهش تولید قابل بازگشت نیست.

به گفته کاشانی، برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ آبان به کمتر از ۱۰۵ هزارتومان برسد.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: صادرات تخم مرغ بدلیل بحث شرایط تامین‌ نهاده متوقف است و مرغدار برای تامین نهاده مورد نیاز مجبور به پیش فروش محصول با قیمت های پایین تر از نرخ تمام شده است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۷۷ تا ۷۸ هزارتومان و هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده را ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزارتومان اعلام کرد.



