صابر کاظمی؛ قند شیرین روز‌های تلخ ایران + فیلم

پیکر صابر کاظمی، والیبالیست جوان کشورمان که روز پنجشنبه ۱۶ آبان در شهرستان آق‌قلا، روستای قانقرمه واقع در استان گلستان با حضور مردم تشییع و به خاک سپرده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صابر کاظمی متولد ۳ دی‌ماه سال ۱۳۷۷، از چهره‌های نسل تازه والیبال ایران بود؛ پسر سخت‌کوش و آرامی از شمال کشور که از نوجوانی با عشق و انگیزه، مسیرش را تا تیم ملی طی کرد.

او با درخشش در رده‌های پایه، خیلی زود پیراهن تیم ملی بزرگسالان را به تن کرد و در رقابت‌های لیگ ملت‌ها و قهرمانی آسیا، نمایش‌هایی فراموش‌نشدنی از خود به جا گذاشت.

او در سال ۲۰۲۱ عنوان بهترین قُطرپاسور آسیا را از آن خود کرد و یکی از امید‌های اصلی والیبال ایران برای سال‌های آینده بود.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
رها
۱۵:۳۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
صابر عزیز
آخ
حیف از تو، زیبائی قامتت، جوانیت
حیف از اینهمه استعدادت
تو رو به خدا می‌سپارم
در آغوش خدا، اکنون دلبری کن
Iran (Islamic Republic of)
فرزانه
۱۳:۱۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
نمی دونم چقدرررررر دیگه باید گریه کنم که شاید کمی تسکین پیدا کنه این قلب پاره پاره...
خدااایا چرا؟؟؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
مهدی میدانی
۱۵:۴۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
غفر الله لک