باشگاه خبرنگاران جوان - صابر کاظمی متولد ۳ دیماه سال ۱۳۷۷، از چهرههای نسل تازه والیبال ایران بود؛ پسر سختکوش و آرامی از شمال کشور که از نوجوانی با عشق و انگیزه، مسیرش را تا تیم ملی طی کرد.
او با درخشش در ردههای پایه، خیلی زود پیراهن تیم ملی بزرگسالان را به تن کرد و در رقابتهای لیگ ملتها و قهرمانی آسیا، نمایشهایی فراموشنشدنی از خود به جا گذاشت.
او در سال ۲۰۲۱ عنوان بهترین قُطرپاسور آسیا را از آن خود کرد و یکی از امیدهای اصلی والیبال ایران برای سالهای آینده بود.
آخ
حیف از تو، زیبائی قامتت، جوانیت
حیف از اینهمه استعدادت
تو رو به خدا میسپارم
در آغوش خدا، اکنون دلبری کن
خدااایا چرا؟؟؟؟؟؟