باشگاه خبرنگاران جوان - صابر کاظمی متولد ۳ دی‌ماه سال ۱۳۷۷، از چهره‌های نسل تازه والیبال ایران بود؛ پسر سخت‌کوش و آرامی از شمال کشور که از نوجوانی با عشق و انگیزه، مسیرش را تا تیم ملی طی کرد.

او با درخشش در رده‌های پایه، خیلی زود پیراهن تیم ملی بزرگسالان را به تن کرد و در رقابت‌های لیگ ملت‌ها و قهرمانی آسیا، نمایش‌هایی فراموش‌نشدنی از خود به جا گذاشت.

او در سال ۲۰۲۱ عنوان بهترین قُطرپاسور آسیا را از آن خود کرد و یکی از امید‌های اصلی والیبال ایران برای سال‌های آینده بود.