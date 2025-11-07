باشگاه خبرنگاران جوان - آنتونیو گوترش در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP ۳۰) در برزیل ضمن ابلاغ سلام ویژه خود به رئیسجمهور و ملت بزرگ ایران، حضور هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون رییسجمهور را در این اجلاس راهبردی، حائز اهمیت دانست و بر نقش فعال ایران در مباحث جهانی مرتبط با تغییر اقلیم تأکید کرد.
همچنین شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نیز در این دیدار، با اشاره به تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه، تأکید کرد: حوزه محیطزیست باید از اقدامات قهرآمیز مصون بوده و همکاریهای بینالمللی در این عرصه بدون محدودیت و با محوریت منافع مشترک جهانی دنبال شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ضمن تأیید این دیدگاه، با اشاره به اهمیت درک تبعات تغییر اقلیم بر کشورهای مختلف، «عدالت اقلیمی» و توجه برابر به کاهش آسیبهای ناشی از تغییرات آبوهوایی را از اولویتهای اصلی نهادهای ذیل سازمان ملل برشمرد.
کنفرانس تغییرات آب و هوا هر ساله در ماه نوامبر با موضوعات مختلف مرتبط با دو محور اصلی «سازگاری با تغییرات اقلیم» و «کاهش انتشار گازهای گلخانهای» برگزار میشود.
بر این اساس، حضور هیأت عالی رتبه کشورمان در این نشست از اهمیت ویژهای برخوردار است. از سوی دیگر، این حضور میتواند بستر همکاریهای دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها را در زمینه انتقال تجربه و فناوری و بهرهمندی از تسهیلات بینالمللی مقابله با تغییر اقلیم فراهم آورد. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP ۳۰) از ۱۹ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ (۱۰ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵) در شهر بلم برزیل برگزار میشود. این نخستین بار است که این اجلاس در منطقه آمازون برگزار میشود.
تمرکز بر توسعه پایدار، حفاظت از محیطزیست و مقابله با تغییرات اقلیمی اهداف و محورهای اصلی این کنفرانس است. برزیل پیش از آغاز مذاکرات دو هفتهای آب و هوایی سازمان ملل در شهر بلم در منطقه آمازون، میزبان اجلاس رهبران عالیرتبه خواهد بود.
منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست