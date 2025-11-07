دبیرکل سازمان ملل، در برزیل و در دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بر نقش فعال ایران در مباحث جهانی مرتبط با تغییر اقلیم تاکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آنتونیو گوترش در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP ۳۰) در برزیل ضمن ابلاغ سلام ویژه خود به رئیس‌جمهور و ملت بزرگ ایران، حضور هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون رییس‌جمهور را در این اجلاس راهبردی، حائز اهمیت دانست و بر نقش فعال ایران در مباحث جهانی مرتبط با تغییر اقلیم تأکید کرد.

همچنین شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این دیدار، با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی یک‌جانبه، تأکید کرد: حوزه محیط‌زیست باید از اقدامات قهرآمیز مصون بوده و همکاری‌های بین‌المللی در این عرصه بدون محدودیت و با محوریت منافع مشترک جهانی دنبال شود.

دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ضمن تأیید این دیدگاه، با اشاره به اهمیت درک تبعات تغییر اقلیم بر کشور‌های مختلف، «عدالت اقلیمی» و توجه برابر به کاهش آسیب‌های ناشی از تغییرات آب‌وهوایی را از اولویت‌های اصلی نهاد‌های ذیل سازمان ملل برشمرد.

کنفرانس تغییرات آب و هوا هر ساله در ماه نوامبر با موضوعات مختلف مرتبط با دو محور اصلی «سازگاری با تغییرات اقلیم» و «کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای» برگزار می‌شود.

بر این اساس، حضور هیأت عالی رتبه کشورمان در این نشست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سوی دیگر، این حضور می‌تواند بستر همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با سایر کشور‌ها را در زمینه انتقال تجربه و فناوری و بهره‌مندی از تسهیلات بین‌المللی مقابله با تغییر اقلیم فراهم آورد. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP ۳۰) از ۱۹ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ (۱۰ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵) در شهر بلم برزیل برگزار می‌شود. این نخستین بار است که این اجلاس در منطقه آمازون برگزار می‌شود.

تمرکز بر توسعه پایدار، حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی اهداف و محور‌های اصلی این کنفرانس است. برزیل پیش از آغاز مذاکرات دو هفته‌ای آب و هوایی سازمان ملل در شهر بلم در منطقه آمازون، میزبان اجلاس رهبران عالی‌رتبه خواهد بود.

منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست

برچسب ها: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، دبیرکل سازمان ملل ، تغییر اقلیم
خبرهای مرتبط
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
منافع ملی کشور‌های دارای منابع طبیعی حفظ شود
دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان با وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم عمان
اعلام آمادگی ایران برای تبادل تجربیات و همکاری محیط زیستی با برزیل
انصاری: عدالت اقلیمی با دسترسی برابر به منابع محقق می‌شود
احیای موفق گور ایرانی الگویی برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر است
انصاری: بدون محیط زیست سالم، هیچ صلحی پایدار نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
اعمال قانون ۹۳۰۰ وسیله نقلیه به دلیل تخلفات حمل بار نامتعارف در پاییز
آخرین اخبار
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
اعمال قانون ۹۳۰۰ وسیله نقلیه به دلیل تخلفات حمل بار نامتعارف در پاییز
دیدار رئیس جمعیت هلال‌احمر با سفیر عربستان در تهران