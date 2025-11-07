رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در دیدار با همسر رئیس‌جمهور برزیل اعلام کرد که ایران آماده تبادل تجربیات و همکاری در زمینه محیط زیست با این کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم (COP) و در دیدار با جنجا داسیلوا همسر رئیس‌جمهور برزیل ضمن قدردانی از میزبانی دولت برزیل برای برگزاری اجلاس تغییر اقلیم، به ظرفیت‌های گسترده همکاری‌های دوجانبه اشاره کرد و گفت: روابط محیط‌زیستی می‌تواند در کنار سایر حوزه‌ها، تکمیل‌کننده زنجیره تعاملات سازنده میان دو کشور باشد.

وی با تأکید بر نقش پررنگ زنان در حفاظت از محیط‌زیست، به‌ویژه در جوامع محلی، اهمیت توجه به دانش بومی را یادآور شد و با اشاره به چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در مناطق طبیعی دو کشور، بر آمادگی ایران برای تبادل تجربیات و همکاری مشترک در این زمینه تأکید کرد.

همچنین جنجا اسیلوا بانوی اول برزیل ضمن خوش‌آمدگویی به معاون رئیس‌جمهور کشورمان و ابراز خرسندی از حضور جمهوری اسلامی ایران در سطح عالی در اجلاس تغییر اقلیم، بر اهمیت توسعه روابط میان دو کشور ایران و برزیل تأکید کرد و با اشاره به جایگاه دو کشور ایران و برزیل در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی، تبادل تجربیات در زمینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی را بسیار ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد که سفر معاون رئیس‌جمهور ایران به برزیل و حضور در اجلاس COP، نقطه‌عطفی در گسترش روابط روبه‌رشد دو کشور باشد.

تاکید بر گسترش همکاری‌های زیست محیطی ایران و ترکیه 

جودت ییلماز معاون رئیس‌جمهور ترکیه در حاشیه سی‌اُمین اجلاس کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم سازمان ملل متحد با ابراز خرسندی از حضور شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اجلاس «پسماند صفر» در ترکیه و دیدار وی با بانو امینه اردوغان، بر اهمیت گسترش همکاری‌های زیست‌محیطی میان دو کشور همسایه ایران و ترکیه تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های مشترک زیست‌محیطی، توسعه این همکاری‌ها را مکمل روابط تاریخی، سیاسی و فرهنگی دیرینه دو کشور دانست. ییلماز همچنین با اشاره به نامزدی ترکیه برای میزبانی اجلاس کاپ ۳۱ و رقابت این کشور با استرالیا، خواستار حمایت جمهوری اسلامی ایران از نامزدی ترکیه شد.

در ادامه، طرفین با یادآوری توافقات صورت‌گرفته در دیدار‌های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم و نیز وزیر جنگلداری و کشاورزی ترکیه، بر تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه محیط زیست تأکید کردند و این همکاری‌ها را عاملی مؤثر در ارتقای وضعیت زیست‌محیطی منطقه دانستند.

شینا انصاری نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت و ملت ترکیه در جریان تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی، بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌های زیست‌محیطی با ترکیه تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست

برچسب ها: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، همکاری محیط زیستی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۶:۰۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ما خودمون محیط زیستمونو نابود کردیم بعد میخوایم به برزیل تجربیاتمونو بگیم!!! حتما تجربیات و آبروریزی هامونو میخوایم بگیم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بگویید ما هر هفته میریم شمال هر دفعه 10 میلیون نفر و تا چند سال دیگه رو نابود می کنین، دریاچه مهاربو،پریشان خشم کردیم،جاهای زیر زمینی خشک کردیم، خوزستان رو نابود کردیم و... محیط زیست کیلو چند
۰
۳
پاسخ دادن
Germany
مجید
۱۴:۰۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
باسلام
ما که محیط زیست خود را تا ورطه نابودی کشاندیم
چه کمکی به دیگر کشورها می توانیم داشته باشیم
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
هرکاری که ما کردیم رو نکنن موفق هستن

(خلاصه تجربیات ایران)
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اب امازون را میبرن یزد / اب شیرین را میبرن دریاچه اورمیه تا شورش کنن / یخورده از جنگلهای آمازون را میبرن جنگلهای شمال از بس درختان را بریدن مثل کله کچل شده
۰
۵
پاسخ دادن
