رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت ورزشکار با اخلاق، غیور و مستعد تیم ملی والیبال کشورمان، مرحوم صابر کاظمی را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت غم‌انگیز و ناگهانی ورزشکار با اخلاق، غیور و مستعد تیم ملی والیبال کشورمان، مرحوم صابر کاظمی موجب اندوه و تأثر بسیار اینجانب و مردم عزیز ایران شد.

زنده‌یاد صابر کاظمی که همواره با غیرت و اراده پولادین برای پرچم پرافتخار ایران می‌درخشید، صحنه‌های خاطره‌انگیزی برای علاقمندان ورزش بخصوص رشته والیبال رقم می‌زد و فقدان این چهره دوست داشتنی، همواره در خاطر ملت شریف ایران باقی می‌ماند و جای خالی او در عرصه‌های ملی همیشه سبز خواهد ماند.

به امید اینکه اخلاق حرفه‌ای و منش پهلوانی این ورزشکار نمونه، الگویی برای نسل‌های آینده باشد. این ضایعه دلخراش را به خانواده مرحوم کاظمی و خانواده والیبال کشور تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال صبر جلی و اجر فراوان برای داغداران آن مرحوم خواستارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

