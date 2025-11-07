در دیداری میان سفیر طالبان در تهران و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، بر افزایش ظرفیت بارگیری در مرز خواف و تشکیل کمیته‌های مشترک برای تسهیل تردد قطارهای باری تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فضل‌محمد حقانی،سفیر طالبان در تهران، در دیدار با جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن ایران، از جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی کلیدی توسعه راه‌آهن خواف-هرات قدردانی کرد.

در این نشست طرفین بر لزوم افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه در ایستگاه خواف و رفع موانع فنی و اجرایی این پروژه راهبردی تأکید کردند. سفیر طالبان همچنین خواستار برگزاری نشست‌های مستمر و تشکیل کمیته‌های تخصصی میان مدیران ریلی دو کشور شد.

از سوی دیگر، مدیرعامل راه‌آهن ایران با اشاره به فعال شدن ۱۴۰ کیلومتر از این خط ریلی، اعلام کرد: «راه‌آهن خواف-هرت کار خود را با ماهی ۱۰ هزار تن بار آغاز کرد و اکنون این رقم به بیش از ۶۰ هزار تن رسیده و هدف‌گذاری شده که به بالای ۱۰۰ هزار تن در ماه افزایش یابد.»

ذاکری یکی از اهداف اصلی این همکاری را اتصال شبکه ریلی چین به اروپا از طریق خاک افغانستان و ایران عنوان کرد و گفت: «تکمیل این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد و اروپا شود.»

در پایان این نشست، دو طرف بر تسریع در احداث و بهره‌برداری کامل این مسیر تا مزارشریف و همچنین تشکیل کمیته مشترک فنی و اجرایی برای پیگیری مصوبات تأکید کردند.

راه‌آهن خواف-هرات به عنوان یکی از پروژه‌های مهم ترانزیتی،امکان انتقال سریع‌تر و ارزان‌تر کالاهای تجاری را فراهم کرده و می‌تواند نقش کلیدی در تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت ترانزیت منطقه‌ای ایفا کند.

برچسب ها: راه آهن خواف هرات ، تجارت ایران و افغانستان ، ترانزیت ریلی
