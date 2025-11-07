مدیر موزه تخصصی تمبر کرج گفت: این مجموعه با ثبت بیش از ۲.۵ میلیون قطعه تمبر در کتاب رکورد‌های گینس ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیر موزه تخصصی تمبر کرج با اعلام اینکه این مجموعه با ثبت بیش از ۲.۵ میلیون قطعه تمبر در کتاب رکورد‌های گینس ثبت شده است، گفت: این موفقیت نتیجه سال‌ها تلاش و اهتمام در جمع‌آوری و حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی مرتبط با تمبر، سکه و اسکناس است.

سید حسن موسوی در حاشیه مراسم نکوداشت زنده‌یاد درویشعلی بهروان که با حضور جمعی از اهالی فرهنگ، هنر و مجموعه‌داران کشور در موزه یکتا برگزار شد، اظهارکرد: موزه تمبر یکتا تنها به نمایش تمبر محدود نمی‌شود؛ بلکه چهار بخش مجزا شامل تمبر، سکه، اسکناس و کتابخانه تخصصی دارد که هر کدام بازتابی از تاریخ، هنر و فرهنگ ایران و جهان هستند.

مدیر موزه تخصصی تمبر یکتا افزود: در بخش تمبر، بیش از دو و نیم میلیون قطعه از اولین چاپ‌های رسمی تمبر ایران تا نمونه‌های معاصر و نیز تمبر‌های بین‌المللی گردآوری شده است. این مجموعه شامل تمبر‌های کمیاب و تاریخی است که نمونه‌هایی از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و جهان را به تصویر می‌کشند.

وی درباره بخش اسکناس و سکه توضیح داد: در این قسمت، اسکناس‌های مربوط به دوران پهلوی، جنگ جهانی اول و دوم و نمونه‌هایی از دوره‌های مختلف تاریخی در معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد. همچنین مجموعه‌ای از سکه‌های دوران صفویه و قاجاریه نگهداری می‌شود که ارزش تاریخی و پژوهشی بسیار بالایی دارند.

موسوی با تأکید بر اهمیت این موزه در توسعه گردشگری فرهنگی بیان کرد: هدف ما این است که بازدیدکنندگان، علاوه بر مشاهده آثار، با تاریخ ایران و جهان به صورت ملموس آشنا شوند. بخش سکه و اسکناس، ارتباط تاریخی بین اقتصاد، هنر و فرهنگ را برای مخاطب روشن می‌کند و بخش تمبر نیز تصویری از تحولات اجتماعی و فرهنگی هر دوره ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: کتابخانه تخصصی موزه نیز با بیش از ۶۰۰ نسخه کتاب سنگی، پاره‌خطی و دست‌نویس، شامل منابع ارزشمند پژوهشی است که برای محققان و علاقه‌مندان به تاریخ و هنر قابل دسترس است. این کتاب‌ها از منابع کمیاب و نایاب محسوب می‌شوند و مطالعه آنها می‌تواند به شناخت بهتر تاریخ مکتوب و اسناد فرهنگی کمک کند.

موسوی درباره برنامه‌های آینده موزه توضیح داد: در نظر داریم بخش‌های جدیدی از جمله نمایشگاه‌های موقت، کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان را راه‌اندازی کنیم تا جذابیت موزه برای بازدیدکنندگان افزایش یابد و تعامل با نسل جوان بیشتر شود.

مدیر موزه تخصصی تمبر یکتا در پایان گفت: موزه تمبر یکتا در فلکه اول رجایی‌شهر همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب به صورت رایگان پذیرای بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان است. امیدواریم با افزایش بازدید‌ها و معرفی بیشتر این مجموعه، بتوانیم بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران را به مخاطبان داخلی و خارجی عرضه کنیم و گردشگری فرهنگی را توسعه دهیم.

برچسب ها: رکورد گینس ، تمبر ملی
خبرهای مرتبط
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد:
تصاویر مفاخر یزد و بادگیر‌های ابرکوه بر روی تمبر ملی نقش می بندد
افتتاح نخستین نمایشگاه تابلو تمبر ایران
نمایشگاه مشترک تمبرهای ایران و ارمنستان برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اصلاح حکمرانی بدون پیوند دانشگاه و دولت ممکن نیست
مرمت خانه آیت‌الله طالقانی تا سال ۱۴۰۵ تمام می‌شود
شناسایی ۲۴ هزار دیابتی در البرز
آخرین اخبار
مرمت خانه آیت‌الله طالقانی تا سال ۱۴۰۵ تمام می‌شود
شناسایی ۲۴ هزار دیابتی در البرز
اصلاح حکمرانی بدون پیوند دانشگاه و دولت ممکن نیست
خارج‌ کردن توده ۱۰ کیلویی از شکم یک بیمار در کرج